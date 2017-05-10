Ученые из Оксфордского университета открыли, как появились современные люди. По версии экспертов, главное влияние на эволюцию оказала повышенная вулканическая активность в Эфиопии 350-200 тысяч лет назад.

В процессе исследования ученые установили, что в этот период в рифтовой долине Восточно-Африканского региона шли …