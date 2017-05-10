В Новосибирске российские ученые воссоздали процессы, которые идут в земных недрах на 70-километровой глубине. В процессе уникального эксперимента воспроизведены условия, аналогичные природным.
Как объясняют специалисты, под электронный пучок поместили обломок глубинной породы, выброшенный на поверхность извержением известной Авачинской сопки. В ходе эксперимента температура луча достигала 2,5 тыс. градусов. Это в 2 раза больше, чем в жерле самого горячего вулкана на Гавайских островах.
В итоге исследователи смогли сжать процесс извержения до нескольких минут. Они использовали электронную пушку, разработанную для электронно-лучевой сварки.
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