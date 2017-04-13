Гендиректор крупнейшей сети российских кинотеатров пожаловался на самый слабый уик-энд за несколько лет Руководитель одной из крупнейших сетей кинотеатров в стране пожаловался на самый слабый по посещению и кассовым сборам уик-энд за последние несколько лет. Причину таких провальных выходных он видит якобы в запуске в кинопрокат отечественной картины "Время первых". Запуск этого фильма …