Известный российский актер Василий Степанов, знакомый отечественному зрителю прежде всего по роли Максима Каммерера в картине "Обитаемый остров", выпал из окна жилого дома в Москве. Об этом рассказали российские информагентства.
Мужчина выжил, однако сломал таз, стопы и плечо. По словам очевидцев, он сидел на подоконнике окна своей квартиры на улице Давыдковская, и в определенный момент потерял равновесие. По предварительной версии, это был несчастный случай.
31-летний актер получил широкую известность после работы в ленте Федора Бондарчука "Обитаемый остров". Фильм был снят по мотивам романа братьев Стругацких.
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