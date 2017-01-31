Ученые из Сибирского отделения РАН в ходе исследований костных останков в известной Денисовой пещере на Алтае, установили, что одна из костей принадлежит так называемой лошади Оводова. Это зебро-ослоподобное существо, обитавшее 30 тысяч лет назад, одновременно с денисовским человеком.
Это открытие говорит о том, что в регионе в те времена существовало гораздо большее видовое разнообразие, чем сегодня. В частности, фауна была представлена и данными экзотическими видами. Ученые допускают, что денисовский человек и прочие жители этих мест охотились на лошадь Оводова.
Российские биологи изучают костные останки лошадей не только с Алтая, но и из Бурятии, Монголии, европейской части России. Для некоторых из них уже определены полные митохондриальные геномы, и есть возможность определить, к каким нынешним породам они ближе.
Молекулярные технологии позволяют палеонтологам с точностью до вида выяснить происхождение определенного фрагмента кости. Кстати, один такой геном лошади Оводова возрастом 48 тыс. лет из Хакасии был изучен некоторое время назад.
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