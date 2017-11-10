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Материалы по теме:

Банкиры предложили ЦБ России создать кодекс поведения для банков

Банкиры предложили ЦБ России создать кодекс поведения для банков

Совет Ассоциации банков России заявил Центробанку об актуальности разработки кодекса поведения с целью исключения недобросовестной конкуренции. Об этом рассказали отечественные информагентства со ссылкой главу Ассоциации Георгия Лунтовского.
По его информации, ЦБ в целом положительно оценил возможное введение новшества. Как отметила 

10 ноября 2017, 12:06
ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом

ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом

ЦБ собирается ужесточить правила предоставления ипотечный займов с небольшим первоначальным взносом. Новые требования появятся в следующем году.
Обезопасить себя Центробанк намерен установлением более высоких коэффициентов риска, в итоге такие кредиты повлияют на основной критерий надежности - норматив достаточности капитала. Регулироваться 

3 ноября 2017, 12:42
Стартовал образовательный проект Банка России - повышение финансовой грамотности старшего поколения

Стартовал образовательный проект Банка России - повышение финансовой грамотности старшего поколения

Занятия пройдут в 25 регионах страны. В качестве пилотной площадки выбрали Самару. Первая лекция для пенсионеров прошла в экономическом университете.
Спустя 40-50 лет они вновь на студенческой скамье. Самарцы "серебряного возраста" пришли в экономический университет, чтобы повысить уровень своей финансовой 

31 октября 2017, 02:04
В Самаре стартует проект по финансовой грамотности для старшего поколения

В Самаре стартует проект по финансовой грамотности для старшего поколения

30 октября в Самарском государственном экономическом университете состоится первая лекция образовательного курса Банка России для пожилых граждан «Прививаем финансовую культуру». 
27 октября 2017, 05:43
Стоп-сигнал: Центробанк выступил за закрытие сайтов, продающих криптовалюту

Стоп-сигнал: Центробанк выступил за закрытие сайтов, продающих криптовалюту

В Центробанке считают нужным ограничить доступ к сайтам, где реализуется криптовалюта. Об этом заявил замглавы ЦБ Сергей Швецов, сообщают отечественные информагентства.
Как отмечается, сейчас ведется совместная с Генпрокуратурой работа по закрытию внешних сайтов, которые позволяют россиянам приобретать такие активы. Г-н 

10 октября 2017, 05:11
В России откроют виртуальные супермаркеты вкладов

В России откроют виртуальные супермаркеты вкладов

Центробанк России заявил о намерении перенести открытие вкладов и продажу страховых полисов в специальные интернет-супермаркеты. Регулятор хочет, чтобы россияне начали вести подобные финансовые дела с виртуальными менеджерами, а не живыми операторами в офисах. Боты-ассистенты помогут клиентам не ошибиться при проведении 

9 октября 2017, 01:05
ВЦИОМ: более 60% россиян не имеет накоплений

ВЦИОМ: более 60% россиян не имеет накоплений

У 63% россиян в настоящее время нет особых денежных накоплений. Заметной суммой с этой точки зрения основная часть населения считает 400 тыс. рублей. Это установили эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения, сообщают «Известия».
Большинство участников опроса (89%) считают оптимальным для 

25 сентября 2017, 09:06
ЦБ снизил ключевую ставку

ЦБ снизил ключевую ставку

С 18 сентября ключевая ставка, по которой Центробанк  предоставляет кредиты коммерческим банкам  и готов принимать от них деньги  на депозиты, составляет 8,5%. В пятницу регулятор снизил ее на 0,5%.
Напомним, подобное  происходит уже далеко не первый раз.
Ранее глава ЦБ 

18 сентября 2017, 04:20
Преступный контент: Банк России проследит за мошенническими сайтами в сфере финансов

Преступный контент: Банк России проследит за мошенническими сайтами в сфере финансов

Центробанк получит возможность осуществлять экспертизу интернет-сайтов с целью их последующей блокировки при выявлении мошеннического контента. Об этом идет речь в Стратегии госполитики в области защиты прав потребителей, утвержденной главой кабмина.
Как следует из документа, ЦБ сможет изучить сайты, действующие «с 

12 сентября 2017, 11:07
ЦБ: Россияне стали тратить сбережения

ЦБ: Россияне стали тратить сбережения

Эксперты ЦБ утверждают, что граждане России принялись активнее расходовать сбережения. По мнению аналитиков, тенденция увеличения текущих расходов обусловлена некоторым ростом экономического оптимизма.
На фоне снижения стагнационных проявлений и выхода отечественной экономики на темпы роста модель потребления должна была поменяться. Специалисты 

9 августа 2017, 12:36
Потребительское отношение: россияне стали больше тратить денег

Потребительское отношение: россияне стали больше тратить денег

Анализ текущей ситуации экспертами Национального агентства финансовых исследований выявил, что наши граждане в настоящее время больше готовы расходовать на ежедневные нужды и не особо задумываются об откладывании денежных средств. Специалисты считают, что такое финансовое поведение можно объяснить выходом российской экономики 

6 июля 2017, 11:10
Эксперты выяснили, где россиянам лучше хранить деньги

Эксперты выяснили, где россиянам лучше хранить деньги

Компания  Росбизнесконсалтинг озвучила результаты своего нового исследования по поводу того, куда россиянам лучше всего вкладывать деньги. За основу взяли сумму в 100 тысяч рублей. По итогам октября, доходными оказались только рублевые депозиты и ПИФы. Последние  показали доход на уровне 0,2%.

7 ноября 2016, 12:09
Исследование: Люди не откладывают деньги на старость из-за страха смерти

Исследование: Люди не откладывают деньги на старость из-за страха смерти

Одно из недавних исследований психологов и социологов было посвящено тому, почему в последнее время уменьшилось число людей, откладывающих деньги на старость. Оказывается, большинство объясняет отказ от накопления подсознательным страхом возможной смерти. Участники эксперимента были разделены на 2 категории. Представители 1 
4 апреля 2016, 09:42
Каждый пятый россиянин откладывают сбережения на случай потери работы

Каждый пятый россиянин откладывают сбережения на случай потери работы

Ещё 17% планируют это делать. ВЦИОМ опросил 1600 россиян из разных населенных пунктов. Более четверти респондентов (27%) утверждают, что среди их знакомых есть люди, которые в этом году лишились рабочего места. Больше всего уволенных друзей оказалось у россиян в возрасте 
23 сентября 2015, 03:40
В Москве произошла рекордная квартирная кража в 2015 году

В Москве произошла рекордная квартирная кража в 2015 году

47-летняя работница одного из столичных банков держала дома денежные сбережения (часть – в валюте) и украшения на сумму 43,6 млн рублей.
7 июля 2015, 04:18
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