С середины 2017 года жители нашей страны постепенно отходят от сберегательной модели поведения. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на информацию ЦБ.
Давая оценку данной тенденции, в регуляторе отметили, что «это может служить признаком общего улучшения настроений как населения, так и банков». Вместе с тем, в Центробанке обратили внимание, что проявлением последовательного восстановления потребительской модели может быть изменение особенностей фондирования кредитно-финансовых учреждений. Речь идет о замедлении роста депозитов граждан при восстановившемся росте остатков на счетах организаций.
Также сообщается, с апреля по сентябрь текущего года банковские депозиты граждан выросли на 2,6%. Прежде отмечалось, что россияне стали меньше хранить средств в валюте.
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