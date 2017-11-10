Ещё 17% планируют это делать. ВЦИОМ опросил 1600 россиян из разных населенных пунктов. Более четверти респондентов (27%) утверждают, что среди их знакомых есть люди, которые в этом году лишились рабочего места. Больше всего уволенных друзей оказалось у россиян в возрасте …