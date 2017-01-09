Представители японской корпорации Isuzu обнародовали результаты продаж пикапа D-Max в России. Это авто появилось на российском рынке в начале 2016 года.
Цена пикапа Isuzu D-Max стартует с отметки 1 765 000 рублей. В концерне говорят, что на данный момент реализовано лишь 40 единиц этой модели, поскольку она, вопреки ожиданиям экспертов, оказалась вовсе не популярной. В настоящее время на отечественном рынке присутствуют следующие представители этого сегмента: Nissan Navara и NP-300, Ford Ranger, Mazda BT-50.
Сейчас российские автолюбители из всех моделей пикапов все же выбирают между Mitsubishi L200/Fiat Fullback, Toyota Hilux и собственным УАЗ Пикап. Впрочем, ситуация может вскоре измениться.
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