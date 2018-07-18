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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Самарские котэ и собакены смогут ездить на поезде в Москву без хозяев

Самарские котэ и собакены смогут ездить на поезде в Москву без хозяев

 Домашние животные из Самары смогут ездить в поездах без хозяев. Приглядывать за ними будут проводники. Новую услугу запустила Федеральная пассажирская компания. Пилотная сервис-опция пока доступна в 13 российских поездах, в том числе в фирменных "Жигулях", которые ходят между Самарой и 
17 июля 2018, 12:29
Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области

Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области

На ближайшие несколько дней самарцы получат передышку от изнуряющей жары, которая установилась в регионе в последние несколько дней. Как сообщают синоптики, столбики термометров пока не будут подниматься выше отметки в 30 градусов.

В понедельник, 9 июля воздух прогреется до 
9 июля 2018, 11:32
В блогах: Что творят в Самаре местные

В блогах: Что творят в Самаре местные "царьки" на улице Маяковского

Самарец Олег Александров через "Твиттер" обратился к мэру города, чтобы она посмотрела, что творят местные "царьки" на Маяковского, 78. "Этот дом не имеет центрального водоснабжения. В 30-градусную жару коммунальщики вдруг повесили на водопроводные колонки замки. Жителей оставили без воды", 
6 июля 2018, 07:49
Как пережить жару

Как пережить жару

Последние несколько недель в Самаре установилась аномальная жара. 3 июля Приволжский гидрометцентр зафиксировал температурный рекорд: в Самаре максимум составил +36,5, ранее столбик термометра поднимался до 33,4 градуса в 1954 году. Если же говорить в целом по области, то самая жаркая 

4 июля 2018, 12:46
Новый рекорд жары поставлен 3 июля в Самаре

Новый рекорд жары поставлен 3 июля в Самаре

В Самарской области во вторник, 3 июля, зарегистрирован новый рекорд жары. Абсолютный максимум температуры воздуха в этот день был перекрыт в шести «точках». Самая высокая температура была в Безенчуке – 39,5 градуса. Экстремально жарко также было в Самаре, Тольятти, Аглосе, 
4 июля 2018, 11:32
В Центре восстановления леопарда в Сочи родились три котенка

В Центре восстановления леопарда в Сочи родились три котенка

Питомицы Центра восстановления леопарда в Сочи, самки Андреа и Черри практически одновременно стали мамами. Андреа вместе с двумя котята прячется в логове, за животными ведется постоянное видеонаблюдение. По мнению специалистов, состояние самки и ее потомства можно оценить как «нормальное». Практически 
5 июня 2018, 11:02
Полицейские застрелили в Хельсинки двух оленей

Полицейские застрелили в Хельсинки двух оленей

В среду, 30 мая, стражи порядка застрелили двух белохвостых оленей в центре Хельсинки. Животные гуляли неподалеку от концертного зала «Финляндия».

Представители полиции пояснили, что олени представляли собой потенциальную опасность в час пик для дорожного движения и их пришлось ликвидировать. 
30 мая 2018, 07:18
Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани

Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани

Утром 30 мая в Сызрани произошло ДТП с участием животного. На оживленной трассе на улице Монастырской под колесами легковушки оказался олененок. Предположительно, его сбила серая «Приора». От полученных травм животное погибло на месте происшествия.

Каким образом детеныш оленя оказался 
30 мая 2018, 11:24
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