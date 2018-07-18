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Самарские котэ и собакены смогут ездить на поезде в Москву без хозяев
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17 июля 2018, 12:29
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Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области
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9 июля 2018, 11:32
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В блогах: Что творят в Самаре местные "царьки" на улице Маяковского
Самарец Олег Александров через "Твиттер" обратился к мэру города, чтобы она посмотрела, что творят местные "царьки" на Маяковского, 78. "Этот дом не имеет центрального водоснабжения. В 30-градусную жару коммунальщики вдруг повесили на водопроводные колонки замки. Жителей оставили без воды", …
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6 июля 2018, 07:49
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Как пережить жару
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4 июля 2018, 12:46
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Новый рекорд жары поставлен 3 июля в Самаре
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4 июля 2018, 11:32
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В Центре восстановления леопарда в Сочи родились три котенка
Питомицы Центра восстановления леопарда в Сочи, самки Андреа и Черри практически одновременно стали мамами. Андреа вместе с двумя котята прячется в логове, за животными ведется постоянное видеонаблюдение. По мнению специалистов, состояние самки и ее потомства можно оценить как «нормальное». Практически …
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5 июня 2018, 11:02
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Полицейские застрелили в Хельсинки двух оленей
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30 мая 2018, 07:18
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Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани
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30 мая 2018, 11:24