Самарские котэ и собакены смогут ездить на поезде в Москву без хозяев Домашние животные из Самары смогут ездить в поездах без хозяев. Приглядывать за ними будут проводники. Новую услугу запустила Федеральная пассажирская компания. Пилотная сервис-опция пока доступна в 13 российских поездах, в том числе в фирменных "Жигулях", которые ходят между Самарой и …