Официально объявлено об отзыве в Российской Федерации 10 355 экземпляров Jeep Grand Cherokee. Под эту кампанию попали автомобили, реализованные в РФ в период с ноября 2011-го по сентябрь 2014-го. Об этом сегодня рассказали отечественные информагентства со ссылкой на представителей Росстандарта.
В качестве причины отзыва машин указывается дефект сборки, в результате чего был неправильно закреплен брызгозащитный кожух тормозного усилителя. Последний, как объясняют эксперты, может пострадать от коррозии. Список транспортных средств, попавших под масштабную кампанию, размещен на портале Росстандарта, и автомобилисты могут самостоятельно узнать, следует ли им обратиться к дилеру. В сервисных центрах оценят правильность монтажа брызгозащитного кожуха, и при необходимости будут проведены нужные работы за счет фирмы-производителя.
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