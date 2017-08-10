По причине роста популярности услуг ногтевого сервиса Роспотребнадзор разработал рекомендации для посетителей салонов маникюра и педикюра. Эксперты ведомства напомнили основные санитарные правила.
В частности, в целях предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции и прочих опасных недугов специалист обязан проводить весь комплекс противоэпидемических мероприятий с применением современных дезинфицирующих средств. Прежде всего нужно обращать внимание на чистоту помещения и оборудования салонов, отмечают в Роспотребнадзоре.
Все инструменты перед процедурой в обязательном порядке следует подвергать дезинфекции. Потребители, у которых появляются вопросы по соблюдению санитарных требований в салонах ногтевого сервиса, могут обратиться с жалобой в ведомство.
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