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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В России хотят запретить сцены распития алкоголя на ТВ

В России хотят запретить сцены распития алкоголя на ТВ

Центр разработки национальной алкогольной политики инициировал появление законопроекта о запрете на демонстрацию сцен распития алкоголя по телевидению с 6 до 23 часов. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой на письмо ЦРНАП главе кабинета министров.
Как говорится в документе, телевизионщикам 

17 мая 2017, 12:10
С начала 2017 года жители Самарской области вернули себе из бюджета 559 миллионов рублей

С начала 2017 года жители Самарской области вернули себе из бюджета 559 миллионов рублей

Получить так называемый налоговый вычет может каждый работник с "белой" зарплатой или честный бизнесмен. Имущественный налоговый вычет - это компенсация 13% затрат, например, на лечение, обучение, покупку или строительство жилья. Гражданин России может воспользоваться правом на получение такой выплаты один 

10 мая 2017, 01:06
В России предложили ввести налог на малодетность

В России предложили ввести налог на малодетность

В России собираются давать дополнительные льготы многодетным семьям, а параллельно ввести налог на малодетность. Об этом рассказывают "Известия" со ссылкой на документ, разработанный Институтом демографии и направленный президенту.
По сведениям издания, в законопроекте предлагается приравнять деятельность по воспитанию детей к 

10 мая 2017, 10:32
Запрет на суицид: блогерам и СМИ могут запретить писать о самоубийствах

Запрет на суицид: блогерам и СМИ могут запретить писать о самоубийствах

В Госдуму направлен законопроект о запрещении средствам массовой информации и блогерам рассказывать о суицидах и способах их совершения. Документ находится в электронной базе нижней палаты.
Авторами  инициативы выступили депутаты Госсовета Удмуртии, которые хотят повторить похожий австрийский опыт. Запрет предлагается наложить 

5 мая 2017, 02:06
Роспотребнадзор предложил штрафовать за отказ обслуживать инвалидов

Роспотребнадзор предложил штрафовать за отказ обслуживать инвалидов

Роспотребнадзор выступил с предложением ввести административное наказание за создание препятствий для социально уязвимых категорий граждан при приобретении товаров и услуг. Речь в данном случае ведется об инвалидах, пенсионерах, детях, информируют "Известия".
По сведениям газеты, поводом для инициативы послужил скандал с 

5 мая 2017, 09:21
Не опоздать: сегодня последний день подачи налоговой декларации

Не опоздать: сегодня последний день подачи налоговой декларации

Сегодня последний день подачи налоговой декларации. Отчитаться должны граждане, получившие дополнительный доход, например, от продажи недвижимости или других активов, а также самозанятые. В противном случае им будут начислены штрафы и пени.
При этом раскошелиться в 2017 году, по всей видимости, 

2 мая 2017, 11:51
С россиян начали взыскивать налоги за долги

С россиян начали взыскивать налоги за долги

Россиянам, имеющим долги перед операторами связи, банками и структурами ЖКХ, придется заплатить подоходный налог. Иначе их занесут в перечень недобросовестных плательщиков, которым запрещено выезжать за границу.
Как сообщают отечественные СМИ, по сведениям компании «Ростелеком», с 1 января 2018 года вступают 

21 марта 2017, 09:53
Труд дороже нефти

Труд дороже нефти

Доходы консолидированного бюджета России в 2013 г. выросли на 4,3%, отчиталось Федеральное казначейство: это на треть ниже инфляции и в 2,5 раза медленнее, чем годом ранее, пишут "Ведомости".  

Поступления от налогов на труд (на доходы физических лиц и страховые социальные 

19 февраля 2014, 02:05
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