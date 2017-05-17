Российский кабмин одобрил законопроект об освобождении единовременных социальных выплат от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом информирует правительственный портал.
Вместе с тем, предполагается не облагать налогом соцпомощь по тем программам, которые ввели органы местного самоуправления. Соответствующий законопроект направляется в Госдуму. В нем идет речь о появлении изменений в Налоговом кодексе.
Напомним, недавно в СФ было предложено ввести налоговый вычет при покупке путевок в российские санатории.
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