Российское правительство одобрило законопроект, касающийся совершенствования налогового администрирования. Документ размещен на портале кабмина.
В числе прочего, предлагается предоставить возможность уплаты налогов и внесения других платежей через МФЦ. Как следует из проекта, налоговики смогут самостоятельно уточнять платежи при обнаружении ими ошибок в платежных документах.
Законопроект подразумевает ответственность МФЦ, почтовых структур и местных администраций за оперативность перечисления платежей. Согласно задумке, с введением схемы оплаты налогов в МФЦ россияне будут экономить драгоценное время.
Вместе с тем, документом вводится институт «специальных авансовых взносов», которые физлица смогут перечислять в бюджетную систему в счет погашения будущих платежей по транспортному и земельному налогу, а также налогу на имущество физлиц. Этот законопроект был одобрен на заседании кабмина на днях.
|
Депутаты согласились списать россиянам долги по налогам
Комитет ГД по бюджету и налогам рекомендовал утвердить во втором чтении проект закона о списании задолженности по налогам физлицам. Задолженность, поясняют эксперты, будет аннулирована по имущественным налогам, накопившаяся на 1 января 2015-го. Вместе с тем долги простят индивидуальным предпринимателям, рассказывает …
|
20 декабря 2017, 09:28
|
Кабмин отказался запретить курение у подъездов
Правительство РФ не поддержало инициативу введения запрета на курение, если человек располагается менее чем в 10 метрах от подъезда. Накануне был подписан отзыв с соответствующим отказом от введения ограничений.
|
15 декабря 2017, 11:04
|
«Сибур Тольятти» не удалось оспорить недоимку по налогам
|
15 декабря 2017, 06:02
|
Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет
Кабмин одобрил инициативу осуществления эксперимента по маркировке табачной продукции. Как гласит соответствующий документ, проект стартует 15 января и будет продолжаться до конца 2018-го. Оператором станет ООО «Оператор ЦРПТ».
|
5 декабря 2017, 04:15
|
Авиасообщение между РФ и Египтом могут восстановить после переговоров
Авиасообщение между Российской Федерацией и Египтом может быть восстановлено. Глава кабмина дал поручение оборонному ведомству и МИДу провести переговоры с представителями этого государства, итогом которых может оказаться принятие документа об использовании воздушного пространства.
|
30 ноября 2017, 01:03
|
Иностранцам упростят допуск на работу в РФ
Схему оформления налогового резидентства для иностранных работников высокой квалификации собирается сделать гораздо проще кабмин. Информацию на этот счет распространили "Известия".
|
29 ноября 2017, 09:26
|
Россияне получат возможность платить налоги авансом
Появился проект закона, благодаря которому граждане получат возможность авансом оплачивать имущественные налоги. Речь идет о земельном, транспортном налоге, а также на имущество физических лиц, рассказывают российские агентства.
|
20 ноября 2017, 12:07
|
Госдума приняла закон о снижении налогов для ИП, использующих кассы
Закон, дающий возможность снизить налоговые отчисления для индивидуальных предпринимателей, применяющих в работе кассовую технику, принят депутатами Государственной Думы в окончательном чтении.
|
15 ноября 2017, 02:07
|
Российских водителей наделят новыми правами
Российские автолюбители смогут проходить процедуру оформления водительских прав в многофункциональных центрах государственных услуг при их потере или при необходимости замены по тем или иным причинам. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на представителей Госавтоинспекции.
|
6 октября 2017, 09:11
|
Не только вклады: Сбербанк начнет оформлять россиянам паспорта
Сбербанк уже в текущем году собирается запустить пилотный проект, в рамках которого работники финансово-кредитной организации станут выполнять функции сотрудников МФЦ. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на руководителя управления развития малого бизнеса Сбербанка Андрея Шарова.
|
5 сентября 2017, 10:08
|
В России ускорят оформление и выдачу загранпаспортов
Министерство внутренних дел намерено сократить сроки оформления и выдачи загранпаспортов гражданам России. Как сообщают федеральные СМИ, ведомство начало разрабатывать соответствующие поправки в законодательство. Сейчас оформлением документов занимается ФГУП «Паспортно-визовый сервис», кроме того, аналогичные функции выполняют многофункциональные центры предоставления государственных и …
|
11 августа 2017, 07:02
|
В блогах: как самарец пришел в МФЦ и чуть не лишился денег
Блогер paul_bure в ЖЖ-сообществе "Самара ру" поделился впечатлениями от попытки получить справку о составе семьи. "МФЦ знать не знает, что это такое, сказали - идите в паспортный стол, - пишет блогер. - Паспортный стол Промышленного р-на отверг само понятие …
|
26 июня 2017, 07:00