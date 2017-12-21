Авиасообщение между РФ и Египтом могут восстановить после переговоров Авиасообщение между Российской Федерацией и Египтом может быть восстановлено. Глава кабмина дал поручение оборонному ведомству и МИДу провести переговоры с представителями этого государства, итогом которых может оказаться принятие документа об использовании воздушного пространства.

Соответствующее распоряжение премьер-министра обнародовано на сайте правовой …