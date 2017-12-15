Правительство РФ не поддержало инициативу введения запрета на курение, если человек располагается менее чем в 10 метрах от подъезда. Накануне был подписан отзыв с соответствующим отказом от введения ограничений.
Авторы предполагаемого новшества намеревались защитить права некурящих россиян и в целом ратовали за здоровье нации. Вместе с тем, в кабмине решили, что у начинания есть уязвимые моменты. В частности, поясняют эксперты, не было веских обоснований того, что курение нужно запретить именно на таком расстоянии от входа.
Следует напомнить, что предложение внесли в Госдуму минувшим летом. При этом предлагалось наложить запрет на курение в лифтах. Ранее документ был одобрен специалистами Минздрава. Об отказе информируют "Известия".
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