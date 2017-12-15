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Материалы по теме:

Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет

Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет

Кабмин одобрил инициативу осуществления эксперимента по маркировке табачной продукции. Как гласит соответствующий документ, проект стартует 15 января и будет продолжаться до конца 2018-го. Оператором станет ООО «Оператор ЦРПТ».
Одной из основных задач акции является подтверждение подлинности продукции и противодействие несанкционированному 

5 декабря 2017, 04:15
Авиасообщение между РФ и Египтом могут восстановить после переговоров

Авиасообщение между РФ и Египтом могут восстановить после переговоров

Авиасообщение между Российской Федерацией и Египтом может быть восстановлено. Глава кабмина дал поручение оборонному ведомству и МИДу провести переговоры с представителями этого государства, итогом которых может оказаться принятие документа об использовании воздушного пространства.
Соответствующее распоряжение премьер-министра обнародовано на сайте правовой 

30 ноября 2017, 01:03
Иностранцам упростят допуск на работу в РФ

Иностранцам упростят допуск на работу в РФ

Схему оформления налогового резидентства для иностранных работников высокой квалификации собирается сделать гораздо проще кабмин. Информацию на этот счет распространили "Известия".
Такую инициативу озвучил экономический блок, она одобрена на предварительных совещаниях. В кабмине, в частности, думают справиться с демографическим провалом  1990-х 

29 ноября 2017, 09:26
Кабмин разрешил заряжать электромобили в помещениях

Кабмин разрешил заряжать электромобили в помещениях

Глава кабмина подписал документ, разрешающий зарядку электромобилей в помещениях и на открытых площадках для стоянки машин. Новшество появилось в результате некоторой корректировки правил противопожарной безопасности. Данная информация обнародована на официальном правительственном портале.
По мнению ряда экспертов, такой подход даст возможность 

21 ноября 2017, 09:32
С 15 ноября в России меняется дизайн пачек сигарет

С 15 ноября в России меняется дизайн пачек сигарет

15 ноября в Российской Федерации начинает действовать новый регламент Таможенного союза по оформлению упаковок табачных изделий. По словам специалистов, дизайн претерпит существенные изменения.
Картинки, рассказывающие о катастрофических последствиях пагубной привычки, отныне будут на обеих сторонах пачки, они займут не менее 

15 ноября 2017, 10:16
Сократить рабочую неделю предложили для некурящих россиян

Сократить рабочую неделю предложили для некурящих россиян

В Государственной думе обсуждается инициатива, направленная на сокращение рабочей недели для некурящих россиян.
Как отмечается, в настоящее время прорабатывается инициатива об установлении 35-часовой рабочей недели. Согласно оценке ряда экспертов, экономические потери нашей страны исключительно по причине никотиновой зависимости значительной части 

10 ноября 2017, 02:32
Дымовая завеса: В России хотят расширить список мест, где запрещено курение

Дымовая завеса: В России хотят расширить список мест, где запрещено курение

Российский Минздрав выступил с инициативой сократить список мест, где разрешено курение. В частности, предлагается запретить курение в присутствии несовершеннолетних в собственных автомобилях и везде, где находится хотя бы один человек, который возражает против курения.
В Концепции государственной политики по противодействию 

19 октября 2017, 12:20
Огоньку не найдется: Минздрав поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

Огоньку не найдется: Минздрав поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

В Министерстве здравоохранения России поддержали запрет курения возле подъездов жилых домов на расстоянии менее 10 метров от входа. Это вытекает из проекта отзыва кабмина на поправки в антитабачный закон. Данный документ был отправлен Минздравом в Минстрой, Минюст и ряд других 

17 октября 2017, 09:12
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