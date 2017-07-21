Личный кабинет «Мое здоровье» на «Едином портале государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ) даст возможность россиянам вызвать врача на дом или записаться на диспансеризацию. Постановление об изменении перечня медуслуг, оказываемых в электронной форме, размещено сегодня на официальном сайте кабмина.
Как следует из описания документа, список электронных медицинских услуг утвержден в рамках одного из приоритетных проектов. Распоряжение было внесено Минздравом.
Как следует из опубликованной справки, в личном кабинете пациента на ЕПГУ, в частности, должны реализовываться услуги по приему заявок на вызов врача, предоставлению данных о прикреплении к медицинской организации, записи для прохождения профилактических медосмотров и т.д..
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