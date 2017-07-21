Электронные больничные начнут выдавать по всей России с июля Электронные больничные листы можно будет получить во всех регионах Российской Федерации с 1 июля. По словам главы кабмина, эта практика более удобна как для медработников, так и для пациентов.

Данная процедура даст возможность провести требуемое оформление более оперативно, а у …