Глава кабмина подписал документ, разрешающий зарядку электромобилей в помещениях и на открытых площадках для стоянки машин. Новшество появилось в результате некоторой корректировки правил противопожарной безопасности. Данная информация обнародована на официальном правительственном портале.
По мнению ряда экспертов, такой подход даст возможность беспрепятственно создавать инфраструктуру для электрокаров, добавив этому процессу дополнительный импульс. Иными словами, на любой парковке, включая участки возле крупных ТЦ, могут расположиться пункты зарядки такого вида транспортных средств. Автолюбители теперь не должны будут переживать по поводу того, что зарядки не хватит на обратную дорогу. Важно еще, чтобы сама такая парковка была бесплатной, резюмируют аналитики.
В этой связи следует напомнить: на прошлой неделе кабмин внес в парламент поправку для Налогового кодекса, которая подразумевает освобождение от необходимости уплаты транспортного налога владельцами электрокаров.
Кстати, далеко не все знают, что электромобиль возник даже раньше транспортного средства с ДВС. По данным ряда источников, самое первое такое транспортное средство, представляющее собой тележку с электромотором, разработали в 1841 году.
Если говорить о Российской Федерации, то первый электромобиль — Mitsubishi i-MiEV – пришел на наш рынок осенью 2011 года. Тогда американское Минэнерго признало эту модель самой экономичной. В настоящее время многие компании ведут изыскания в данном направлении, предлагая автолюбителям все более совершенные модели. Ряд мировых автопроизводителей отказывается от выпуска гибридных машин, переключая основное внимание сразу на электромобили.
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