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«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Материалы по теме:

Самарские банки подвели итоги работы в июне

Самарские банки подвели итоги работы в июне

Судя по опубликованной ими отчетности, вклады по-прежнему пользуются популярностью. Жители губернии положили на свои счета больше средств, чем сняли. В лидерах по объему вкладов остается АктивКапитал Банк. Ему доверили более 22 миллиардов рублей. На второй строчке с показателем, превышающим 20 

20 июля 2017, 01:48
Дождь и холод: ВЦИОМ выяснил, как погодные аномалии лета повлияли на россиян

Дождь и холод: ВЦИОМ выяснил, как погодные аномалии лета повлияли на россиян

Свыше 58% россиян испытывают неудобства по поводу погодных аномалий летом 2017 года. При этом 60% из них заявили в связи с этим о плохом самочувствии и настроении. Таковы последние итоги опроса ВЦИОМ.
Подобная тенденция отмечается во всех российских регионах, как 

19 июля 2017, 11:18
ВЦИОМ: Чего боятся россияне?

ВЦИОМ: Чего боятся россияне?

Специалисты Всероссийского центра исследования общественного мнения провели очередной опрос на тему основных страхов россиян. Как выяснилось, за последние полгода многие пункты обновились.
На данный момент россияне больше всего опасаются увеличения цен и вероятного военного конфликта. Скажем, индекс страха повышения цен 

17 июля 2017, 12:14
В компанию к биткоину: В Китае рассказали о новой криптовалюте Antshares

В компанию к биткоину: В Китае рассказали о новой криптовалюте Antshares

В зарубежных СМИ появилась информация о криптовалюте Antshares или ANS. Многие аналитики считают этот проект довольно перспективным. С компанией-разработчиком Antshares уже сейчас работает ряд крупных IT-корпораций мира и правительство КНР.
Antshares создала компания из Шанхая Onchain. Главной идеей разработчиков ANS 

10 июля 2017, 09:55
Потребительское отношение: россияне стали больше тратить денег

Потребительское отношение: россияне стали больше тратить денег

Анализ текущей ситуации экспертами Национального агентства финансовых исследований выявил, что наши граждане в настоящее время больше готовы расходовать на ежедневные нужды и не особо задумываются об откладывании денежных средств. Специалисты считают, что такое финансовое поведение можно объяснить выходом российской экономики 

6 июля 2017, 11:10
ВЦИОМ: 10% россиян думают о переезде в другую страну

ВЦИОМ: 10% россиян думают о переезде в другую страну

О том, чтобы перебраться в другую страну, думают 10% россиян. Это на 3% меньше, чем в 2016 году, свидетельствуют итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Как выяснили эксперты, 89% не хотели бы покидать Россию - это максимум за 

4 июля 2017, 12:14
Не по карману: Губернатор Нью-Джерси закрыл пляжи и парки штата ради экономии

Не по карману: Губернатор Нью-Джерси закрыл пляжи и парки штата ради экономии

Губернатор Нью-Джерси Крис Кристи задумал лишить жителей и гостей этого штата возможности провести время на пляжах и в парках. Такой шаг он объяснил экономией бюджетных средств.
По словам Кристи, решение ввести подобные ограничения для простых граждан вызвано отсутствием утвержденного бюджета. 

4 июля 2017, 12:11
Россия вошла в топ-5 стран по доле людей, не зависимых от гаджетов

Россия вошла в топ-5 стран по доле людей, не зависимых от гаджетов

Россия оказалась на пятом месте в рейтинге государств, граждане которых наименее зависимы от использования современных технологий — смартфонов, компьютеров, телевизоров и т.д. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса компании GfK, проведенного в 17 странах.
Как узнали исследователи, в Германии самая большая 

30 июня 2017, 09:26
Под прицелом: Банкам передали черные списки подозрительных клиентов

Под прицелом: Банкам передали черные списки подозрительных клиентов

Центробанк, Росфинмониторинг и российские банки начали обмениваться сведениями о подозрительных клиентах, обслуживать которых финансово-кредитные структуры отказались в рамках так называемого "антиотмывочного" законодательства. Об этом информируют "Известия".
Банки первыми изучили черные списки 200 тысяч ненадежных клиентов. Люди из этого списка могут 

29 июня 2017, 09:12
Банки будут тратить на информбезопасность до 15% прибыли

Банки будут тратить на информбезопасность до 15% прибыли

Российским банкам придется направить до 15 процентов от своей прибыли на обеспечение информбезопасности. Об этом говорится в новом ГОСТе, разработанном Центробанком. Документ вступит в силу в 2019 году. Всего кредитным организациям потребуется внедрить более 400 мер защиты. Они должны обезопасить 

15 июня 2017, 12:59
Минфин установил дотационным регионам жесткие требования по расходам

Минфин установил дотационным регионам жесткие требования по расходам

Минфин России подписал соглашения нового формата со всеми 72-мя дотационными субъектами, в том числе и с Самарской областью. Документы устанавливают для региональных властей жесткие критерии по расходованию средств, за невыполнение которых они могут потерять до 5 процентов финансирования в 2018 

6 апреля 2017, 01:34
В Самаре выявили финансовые нарушения почти на 40 млн рублей

В Самаре выявили финансовые нарушения почти на 40 млн рублей

3,5 миллиона, выделенные на выполнение проектно-сметной документации при реконструкции Дворца бракосочетания на улице Молодогвардейской («Теремок»), были потрачены неэффективно. Более того, сейчас ведется проектирование еще одного аналогичного здания на стрелке рек Волги и Самары. Цена этого контракта - 26 миллионов рублей. При этом ни в одной госпрограмме данные расходы не прописаны.
24 ноября 2016, 04:46
Россияне меньше тратят на мобильную связь

Россияне меньше тратят на мобильную связь

Ежемесячные расходы на общение по сотовому телефону составляют в среднем 486 рублей на человека, пишут интернет-агентства. Еще прошлой весной специалисты подсчитали, что москвичи тратили на эти цели около 600 рублей в месяц. Эксперты российских операторов сотовой связи считают, что снижение 
8 сентября 2015, 12:34
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