Наиболее популярным способом сэкономить признана охота за скидками и промо-акциями. Именно таким образом стараются уменьшить свои расходы свыше трети (36%) участников исследования, проведенного холдингом «Ромир».
Еще около трети опрошенных (31%) заявили, что приобретают более дешевые марки товаров. 28% респондентов пытаются сэкономить, заранее составляя перечень покупок и стараясь обязательно ему следовать. 20% россиян делают запасы продуктов впрок, если их удается купить по привлекательной цене.
19% респондентов признались, что сознательно отказываются от дорогих видов продуктов. При этом 17% стараются реже ходить за покупками, чтобы держать под контролем свой бюджет.
О приобретении товаров со скидками чаще заявляли представители возрастной группы от 25 до 34 лет, а о посещении торговых точек со спецпредложениями — молодые покупатели 18–24 лет. Участники исследования из старших возрастных групп чаще говорили о снижении частоты походов в магазины и решении делать запасы впрок.
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