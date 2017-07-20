3,5 миллиона, выделенные на выполнение проектно-сметной документации при реконструкции Дворца бракосочетания на улице Молодогвардейской («Теремок»), были потрачены неэффективно. Более того, сейчас ведется проектирование еще одного аналогичного здания на стрелке рек Волги и Самары. Цена этого контракта - 26 миллионов рублей. При этом ни в одной госпрограмме данные расходы не прописаны.