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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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В Самарской области на алиментщика, арестованного на 15 суток, завели дело

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Самарец, который пытался подкупить полицейского, отправится в колонию на три года

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Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

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15 февраля 2019, 07:11
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Чапаевск станет территорией опережающего развития

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