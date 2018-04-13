Таганский районный суд Москвы все-таки выдал разрешение Роскомнадзору на блокировку мессенджера Telegram в России. Впрочем, если это и случится, то не сегодня. Ведомству нужно будет согласовать свои действия о с интернет-провайдерами и магазинами приложений. Началось все с того, что основатель мессенджера Павел Дуров отказался предоставить ФСБ ключи шифрования, ссылаясь на то, что технически это невозможно. Силовики же были уверены, что отсутствие контроля над Telegram угрожает государственной безопасности — в нем могут общаться, например, террористы. Когда блокировка произойдет, мессенджер нельзя будет скачать, а у тех, у кого уже установлено приложение — больше не будут отправляться сообщения.
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