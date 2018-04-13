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Материалы по теме:

Глава Поволжской лаборатории судебной экспертизы пойдет под суд в Самаре

Глава Поволжской лаборатории судебной экспертизы пойдет под суд в Самаре

В Самаре пойдет под суд глава автономной некоммерческой организации «Поволжская лаборатория судебной экспертизы». Женщину обвиняют в коммерческом подкупе. Её поймали с поличным при получении 380 тысяч рублей. По версии следствия, за эти деньги женщина, которая занимает пост гендиректора организации, пообещала 

13 апреля 2018, 05:07
Арбитраж Москвы признал картельный сговор между самарскими фармацевтами

Арбитраж Москвы признал картельный сговор между самарскими фармацевтами

Арбитражный суд Москвы признал картельный сговор между двумя самарскими компаниями «ФАРМ СКД» и «НОВАФАРМ». В ходе госзакупок они удерживали высокие цены на лекарственные препараты для больниц. Как установило самарское управление ФАС, фирмы приняли участие в более чем 400 аукционах на 

13 апреля 2018, 04:41
Дали прикурить: две подпольные табачные фабрики «накрыли» сотрудники ФСБ в Самарской области

Дали прикурить: две подпольные табачные фабрики «накрыли» сотрудники ФСБ в Самарской области

11 апреля сотрудники ФСБ прекратили работу сразу двух табачных фабрик в Самарской области. Они располагались на территории Сызрани. По информации силовиков, оба цеха были оборудованы дорогостоящей импортной техникой, на которой был налажен полный цикл выпуска сигарет и папирос.

Обе базы были 

13 апреля 2018, 04:32
Около 80 млн рублей изъяли у арестованного сотрудника ФСБ в Самаре

Около 80 млн рублей изъяли у арестованного сотрудника ФСБ в Самаре

В Самаре избрана мера пресечения сотрудникам ФСБ, подозреваемым в получении взятки, и их предполагаемым посредникам. Как уже сообщала «ТЕРРА», фигуранты уголовного дела – замруководителя службы экономической безопасности регионального управления ФСБ Сергей Гудованый и начальник отдела «М» Павел Чермашенцев. Гудованый заявил 
13 апреля 2018, 09:44
Руководителя организации будут судить за загрязнение почвы в Тольятти

Руководителя организации будут судить за загрязнение почвы в Тольятти

В 2016 году на улице Новозаводской в Тольятти был обнаружен участок земли, загрязненный нефтепродуктами. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в происшествии оказался виноват руководитель фирмы ООО «Константа». Она занималась производством бензина. Именно работа установки по переработке 

12 апреля 2018, 04:53
СК прокомментировал задержание сотрудников ФСБ в Самаре

СК прокомментировал задержание сотрудников ФСБ в Самаре

В Самаре в региональном управлении СК России официально прокомментировали задержание сотрудников областного УФСБ. Два высокопоставленных силовика подозреваются в получении взятки. Как сообщает корреспондент ТРК "ТЕРРА" из зала суда, это начальник отдела «М» Павел Чермашенцев и замруководителя службы экономической безопасности Сергей 
12 апреля 2018, 04:29
Два полковника ФСБ задержаны в Самаре

Два полковника ФСБ задержаны в Самаре

В Самаре в эти минуты в Самарском районном суде двум высокопоставленным сотрудникам регионального управления ФСБ избирают меру пресечения. Два полковника ФСБ задержаны с поличным при получении взятки в полтора миллиона рублей, сообщает «Волга-Ньюс» со ссылкой на источник в силовых 
12 апреля 2018, 03:24
Женщина наказана за мат в адрес самарского полицейского

Женщина наказана за мат в адрес самарского полицейского

В Самарской области женщина наказана за мат в адрес самарского полицейского. По данным прокуратуры, в этот момент гражданка, ранее судимая, была пьяна. Согласно материалам уголовного дела, возбужденного по статье 319 УК РФ, жительница Новокуйбышевска оскорбила стража порядка, исполнявшего свои должностные 

12 апреля 2018, 11:17
Роскомнадзор заблокировал 300 тысяч опасных для детей сайтов

Роскомнадзор заблокировал 300 тысяч опасных для детей сайтов

Роскомнадзор заблокировал и удалил из сети 300 тысяч сайтов, которые являлись опасными для детей. Об этом на заседании экспертного совета в Госдуме сообщил замглавы федеральной службы Вадим Субботин. По его словам, в число запрещенных попали страницы с детской порнографией, пропагандой 
25 января 2018, 02:11
Артемий Лебедев назвал Telegram самым успешным проектом российских спецслужб

Артемий Лебедев назвал Telegram самым успешным проектом российских спецслужб

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев решил высказаться по поводу Telegram. Он заявил, что этот мессенджер является самым успешным проектом российских спецслужб.

- Топ-менеджеры крупнейших компаний обсуждают там в частных каналах очень важные проблемы, - пишет Лебедев. -  Чиновники из правительства 

9 января 2018, 10:57
Роскомнадзор запустил для операторов связи портал госуслуг

Роскомнадзор запустил для операторов связи портал госуслуг

Роскомнадзор запустил интерактивный сервис, который заметно упрощает последовательность подачи операторами связи различных заявлений. Специалисты надеются, что это даст возможность снизить объемы «бумажных» заявлений и минимизировать расходы операторов на подготовку документов. Сервис будет доступен через главную страницу портала Роскомнадзора.
Как отметил 

21 декабря 2017, 05:09
Как обезопасить себя в интернете

Как обезопасить себя в интернете

С начала года в региональное управление Роскомнадзора поступила 221 жалоба на нарушения в сети интернет, в 2016-м их было 127. В основном речь идет об использовании мошеннических схем и персональных данных, выявленных в соцсетях группах, занимающихся пропагандой самоубийств, экстремистских сайтах. 

24 ноября 2017, 08:00
Российские поисковики исключили из выдачи 786 пиратских сайтов

Российские поисковики исключили из выдачи 786 пиратских сайтов

786 сайтов, которые по постановлению Мосгорсуда признаны пиратскими, исключили из действующих в Российской Федерации поисковиков. По требованию Минкомсвязи они заблокированы без ограничения срока, информируют отечественные агентства со ссылкой на Роскомнадзор.
Как поясняют специалисты, на каждой подобной интернет-странице были сведения, нарушающие 

16 ноября 2017, 05:08
Telegram хочет обмануть Роскомнадзор

Telegram хочет обмануть Роскомнадзор

Разработчики Telegram добавили настройку для обхода возможной блокировки. Пока она появилась только у пользователей персональных компьютеров, но в ближайшее время будет функционировать и в мобильном приложении,  пишет РБК. Напомним, ранее Роскомнадзор пригрозил закрыть мессенджер для российских пользователей, если его руководство 

27 июня 2017, 07:00
Павел Дуров создал новую социальную сеть Durov.im?

Павел Дуров создал новую социальную сеть Durov.im?

СМИ высказали предположение о том, что создатель самой популярной в России и ближнем зарубежье социальной сети «ВКонтакте» стал основателем еще одного коммуникативного ресурса - Durov.im.
Однако сам Дуров не подтверждает причастности к сервису, сообщает runews24.ru.
Домен Durov.im зарегистрирован на 
24 ноября 2014, 07:13
Вся музыка в социальной сети «ВКонтакте» станет платной

Вся музыка в социальной сети «ВКонтакте» станет платной

Самая популярная в России соцсеть сделает музыкальный контент платным, сообщают российские СМИ. Это связано с непрекращающимися претензиями со стороны правообладателей.
Теперь права на музыкальный контент переданы Национальному музыкальному издательству, которое ведет переговоры для легализации его в соцсети. Планируется легализовать всю 

30 июня 2014, 03:31
Гендиректор «В контакте» Павел Дуров все-таки уволен

Гендиректор «В контакте» Павел Дуров все-таки уволен

Дуров объявил об уходе из «В контакте» 1 апреля. Многие сочли это шуткой, но акционеры компании информацию подтвердили. Правда, источник, близкий к одному из них, говорил тогда, что заявление оформлено «не совсем корректно», отмечают "Ведомости".

Через два дня Дуров передумал уходить и 

22 апреля 2014, 11:14
Павел Дуров продал сеть «В контакте»

Павел Дуров продал сеть «В контакте»

Основатель социальной сети «В контакте» Павел Дуров продал оставшиеся у него 12% компании гендиректору «МегаФона» Ивану Таврину, сообщают "Ведомости".

По словам одного из источников, сделка заключена еще в декабре 2013 г. Сумму сделки выяснить не удалось, но один из собеседников «Ведомостей» 

27 января 2014, 11:35
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