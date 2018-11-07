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Материалы по теме:

В России станет в 2,5 раза меньше магазинов, продающих алкоголь

В России станет в 2,5 раза меньше магазинов, продающих алкоголь

В России сразу в 2,5 раза может сократиться число магазинов, торгующих алкоголем. Экспертный совет при правительстве страны предложил  установить лимит подобных торговых объектов в зависимости от численности населения региона и его площади. Предположительно - до 50 точек на каждые 100 
7 ноября 2018, 10:08
Игорь Комаров оценил готовность Самарской области к участию в нацпроектах

Игорь Комаров оценил готовность Самарской области к участию в нацпроектах

В Самару с рабочим визитом прибыл полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он провел совещание, посвященное вопросу готовности Самарской области к исполнению майского указа главы государства и реализации нацпроектов. В нем также приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и 
6 ноября 2018, 09:22
Рубль укрепляет свои позиции

Рубль укрепляет свои позиции

Рубль укрепляется. Во вторник утром на открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю упал до 65.99. Это на 21 копейку ниже, чем было в пятницу вечером. Евро снизился на шесть копеек, до 75,38 рубля. Дальнейший сценарий развития событий во 
6 ноября 2018, 09:08
Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс

Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс

Не успели российские бизнесмены прийти в себя после больших затрат на оборудование своих торговых точек онлайн-кассами (срок истек 1 июля 2018-го), как пришла новость о том, что теперь им придется раскошелиться на обновление программного обеспечения этих устройств. Связано это с 
6 ноября 2018, 08:37
Российское правительство договорилось с нефтяниками

Российское правительство договорилось с нефтяниками

Российское правительство договорилось с нефтяниками о том, что они продолжат сдерживать цены на бензин, как минимум до конца года. Соответствующее соглашение было подписано накануне после двухчасового обсуждения проблемы.

"Если договоренности нарушит одна компания, нести ответственность будут все. Главный приоритет для правительства 

1 ноября 2018, 11:43
В блогах. В Тольятти вернулись

В блогах. В Тольятти вернулись "лихие девяностые": начали сливать бензин из машин

Тольяттинец Михаил Михайлов пожаловался в "ФБ", что в Автоград вернулись "лихие девяностые". "Сегодня ночью у меня слили литров 20 бензина. В Тольятти это, похоже, превратилось в эпидемию, стал слышать постоянно. Купил пробку с замком. Кроме того, заливать топлива более 
1 ноября 2018, 09:50
В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин

В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин

Гонка цен на старте. Магазины уже начали переписывать ценники на свои товары в сторону увеличения, но пока этот процесс идет завуалировано, чтобы не отпугивать покупателей. Впрочем, уже сейчас понятно, что очередные антироссийские санкции, которые могут быть приняты уже в ноябре, 
31 октября 2018, 09:49
Эксперты рассказали, когда россиян ждет очередной скачок цен

Эксперты рассказали, когда россиян ждет очередной скачок цен

Ожидание очередных антироссийских санкции, которые могут быть приняты в ноябре, заставляет магазины переписывать цены на свои товары в сторону увеличения. Многие продукты у крупных ритейлеров уже подорожали. Очередной скачок цен случится в начале 2019 года , когда ставка НДС вырастет 
25 октября 2018, 08:03
Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина

Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина

Не так давно агентство Bloomberg опубликовало рейтинг стран по доступности бензина. При этом речь шла не об абсолютной его стоимости, а о количестве топлива, которое граждане могут приобрести на среднюю зарплату. И если по цене литра Россия вошла в ТОП-10 
10 августа 2018, 07:18
Рост цен на бензин почти прекратился в Самарской области

Рост цен на бензин почти прекратился в Самарской области

Цены на бензин почти перестали ползти вверх в Самарской области, следует из отчета еженедельного мониторинга Самарастата. По информации ведомства, за прошлую неделю, со 2 по 9 июля, бензин АИ-98 в регионе подорожал на 0,8 процента, зато стоимость АИ-92, АИ-95 и 

10 июля 2018, 05:28
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