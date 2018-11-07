Российское правительство договорилось с нефтяниками о том, что они продолжат сдерживать цены на бензин, как минимум до конца года. Соответствующее соглашение было подписано накануне после двухчасового обсуждения проблемы.

"Если договоренности нарушит одна компания, нести ответственность будут все. Главный приоритет для правительства …