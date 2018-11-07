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В России станет в 2,5 раза меньше магазинов, продающих алкоголь
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7 ноября 2018, 10:08
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Игорь Комаров оценил готовность Самарской области к участию в нацпроектах
В Самару с рабочим визитом прибыл полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он провел совещание, посвященное вопросу готовности Самарской области к исполнению майского указа главы государства и реализации нацпроектов. В нем также приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и …
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6 ноября 2018, 09:22
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Рубль укрепляет свои позиции
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6 ноября 2018, 09:08
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Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс
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6 ноября 2018, 08:37
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Российское правительство договорилось с нефтяниками
Российское правительство договорилось с нефтяниками о том, что они продолжат сдерживать цены на бензин, как минимум до конца года. Соответствующее соглашение было подписано накануне после двухчасового обсуждения проблемы.
"Если договоренности нарушит одна компания, нести ответственность будут все. Главный приоритет для правительства …
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1 ноября 2018, 11:43
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В блогах. В Тольятти вернулись "лихие девяностые": начали сливать бензин из машин
Тольяттинец Михаил Михайлов пожаловался в "ФБ", что в Автоград вернулись "лихие девяностые". "Сегодня ночью у меня слили литров 20 бензина. В Тольятти это, похоже, превратилось в эпидемию, стал слышать постоянно. Купил пробку с замком. Кроме того, заливать топлива более …
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1 ноября 2018, 09:50
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В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин
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31 октября 2018, 09:49
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Эксперты рассказали, когда россиян ждет очередной скачок цен
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25 октября 2018, 08:03
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Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина
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10 августа 2018, 07:18
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Рост цен на бензин почти прекратился в Самарской области
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10 июля 2018, 05:28