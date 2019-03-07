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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам

В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам

Если в 2017 году относительно быстрый рост розничного банковского кредитования был неожиданным, то в 2018 году хорошие цифры в этом сегменте многие аналитики предсказывали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий. Таким образом, этот сегмент банковского рынка полностью 
7 марта 2019, 10:45
В Самарской области 80% квартир в новостройках продается в ипотеку

В Самарской области 80% квартир в новостройках продается в ипотеку

По подсчетам специалистов, до 80 % квартир в новостройках в Самарской области продается в ипотеку. При этом, если 2018 год поставил рекорд по объему таких сделок, то за первые месяцы 2019 года наблюдается существенный спад. Причина - высокие ипотечные ставки 

7 марта 2019, 01:20
Застройщикам нарисовали план

Застройщикам нарисовали план

План по объемам строительства в Самарской области пересмотрен. Если в 2019 году власти поставили перед девелоперами задачу ввести в эксплуатацию почти 2 миллиона квадратных метров жилья, то уже в 2024 эта цифра должна вырасти до 2 млн 700 тысяч. А 
1 марта 2019, 05:07
В этом году в Самарской области сдадут почти 2 миллиона «квадратов» нового жилья

В этом году в Самарской области сдадут почти 2 миллиона «квадратов» нового жилья

План по вводу жилья в Самарской области пересмотрен. Если в 2019 году застройщики должны сдать там 1,986 млн.  кв. м площадей, то уже в 2024-м должно быть введено в эксплуатацию 2,7 млн кв. м. А всего за 5 лет в 

1 марта 2019, 12:37
Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области

Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области

Уже в первом полугодии все управляющие компании Самарской области проверит прокуратура. В последнее время на работу УК стали массово жаловаться жители. Они подозревают коммунальщиков в нецелевом расходе средств. Надзорное ведомство проверит все организации отрасли, в том числе проведение ими текущего 
25 февраля 2019, 07:17
В Самаре хотят построить 22-этажный дом с квартирами для сирот

В Самаре хотят построить 22-этажный дом с квартирами для сирот

В областной столице планируют построить 22-этажный дом в Куйбышевском районе. Здание хотят возвести на улице Белорусской (Сухая Самарка). По плану в этом доме будет 570 квартир, 88 из них будут переданы подросшим детям-сиротам. Желание стать застройщиком высказали сотрудники «Поволжской строительной 
25 февраля 2019, 10:01
Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов

Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов

За 2018 год стоимость вторичного жилья в Самаре выросла на 4%. За январь 2019 года цены подскочили ещё на 1%. Почему растут цены и стоит ли покупать новое жильё зимой? На 
20 февраля 2019, 03:00
В России будет сложнее получить розничный кредит

В России будет сложнее получить розничный кредит

Получить розничный кредит вскоре будет сложнее. По указанию Центробанка уже в 2019 году перед выдачей займа на сумму более 10 тысяч рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку заемщика. Для этого будут учитываться сведения о доходе и других обязательствах клиентов. Сейчас 
28 ноября 2018, 11:52
Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов

Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов

Средняя ставка по ипотеке в России достигла 9,65 процента при плановом значении в 9 c половиной. И этот показатель продолжит расти, до конца года - точно. Теоретически, он даже может подняться до психологической отметки в 10%. Самарские банки бьют рекорды 
7 ноября 2018, 07:27
Российские банки будут блокировать сомнительные операции по картам

Российские банки будут блокировать сомнительные операции по картам

С 26 сентября российские банки начали требовать от клиентов подтверждения «сомнительных» платежей. Вступили в силу соответствующие поправки в закон о банковской деятельности. Согласно документу, финансовые организации обязаны блокировать сомнительные операции по картам и приостанавливать действие самих карт на срок до 
27 сентября 2018, 08:35
В Госдуме решили усилить борьбу с «черными кредиторами»

В Госдуме решили усилить борьбу с «черными кредиторами»

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для «черных кредиторов». Речь идет о компаниях, занимающихся нелегальным кредитованием и не включенных в реестр Центробанка. Размер реального тюремного срока депутаты намерены обсудить с силовиками, судейским сообществом, ЦБ и Минфином. Сейчас максимальное наказание за 

18 сентября 2018, 01:11
Россиянам запретят брать кредиты, на погашение которых уйдет 50% дохода

Россиянам запретят брать кредиты, на погашение которых уйдет 50% дохода

Уже через месяц Госдума планирует принять закон, который ограничит уровень максимальной долговой нагрузки россиян. Считается, что на погашение своих займов человек может тратить не более половины от дохода, иначе начинаются проблемы с выплатами. Поэтому микрофинансовым организациям хотят запретить давать в 
11 сентября 2018, 10:40
В блогах: Сбербанк! А на фига вы обновили приложение в банкоматах?

В блогах: Сбербанк! А на фига вы обновили приложение в банкоматах?

Мария Преображенская пожаловалась в "Фейсбуке", почему Сбербанк так внезапно обновил приложение в банкоматах и напридумывал кучу других проблем?

"И как теперь вносить платежи в сторонние банки? - негодует девушка. - «Ваще» без вариантов. Чем вы думали? Еще 3 
18 июля 2018, 11:11
Самарский Фонд капремонта в поисках нового банка-партнера

Самарский Фонд капремонта в поисках нового банка-партнера

Самарский Фонд капитального ремонта ищет банк, который займется его обслуживанием. Речь идет об открытии счетов, куда жители будут перечислять деньги за капремонт. Согласно техзаданию, все услуги кредитное учреждение должно предоставить фонду бесплатно. В том числе открывать и обслуживать корсчета, а 

18 июля 2018, 12:12
Жители и предприятия Самарской области все чаще берут кредиты

Жители и предприятия Самарской области все чаще берут кредиты

В Самарской области по итогам 2017-го, организации заняли у банков 570 миллиардов рублей, что на 5 процентов больше, чем в 2016-м. Население получило займов на 187 миллиардов рублей. Прирост составил 28 процентов. Относительно ипотеки показатели тоже растут. В прошлом году 

4 апреля 2018, 08:01
Стоит ли ждать удешевления ипотеки?

Стоит ли ждать удешевления ипотеки?

По данным Центробанка, за последние два года количество оформленных ипотечных кредитов в регионе существенно возросло. Если в 2016-м в Самарской области было заключено более 22 тысячи договоров ипотечных договоров на общую сумму более 30 миллиардов рублей, в 2017 их число 
13 марта 2018, 07:02
В Самарской области отмечен рост объема автокредитов и ипотеки

В Самарской области отмечен рост объема автокредитов и ипотеки

Обновлены рейтинги самых кредитно активных регионов России. Исследование провели аналитики Объединенного кредитного бюро. В первые десятки по общему объему выданных кредитов и кредитов, выданных наличными, Самарская область не попала. Объем выданных ипотечных кредитов в Самарской области составил почти 34,7 миллиарда 

19 февраля 2018, 11:24
Кабмин одобрил запрет на анонимное снятие наличных

Кабмин одобрил запрет на анонимное снятие наличных

Минфин внес законопроект с предложением запретить россиянам снимать средства с помощью анонимных электронных систем. Основной целью документа является совершенствование контроля за анонимными платежами, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, в настоящее время анонимные электронные средства платежа широко применяют преступники, в частности 

10 октября 2017, 09:13
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