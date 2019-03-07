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В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам
Если в 2017 году относительно быстрый рост розничного банковского кредитования был неожиданным, то в 2018 году хорошие цифры в этом сегменте многие аналитики предсказывали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий. Таким образом, этот сегмент банковского рынка полностью …
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7 марта 2019, 10:45
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В Самарской области 80% квартир в новостройках продается в ипотеку
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7 марта 2019, 01:20
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Застройщикам нарисовали план
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1 марта 2019, 05:07
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В этом году в Самарской области сдадут почти 2 миллиона «квадратов» нового жилья
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1 марта 2019, 12:37
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Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области
Уже в первом полугодии все управляющие компании Самарской области проверит прокуратура. В последнее время на работу УК стали массово жаловаться жители. Они подозревают коммунальщиков в нецелевом расходе средств. Надзорное ведомство проверит все организации отрасли, в том числе проведение ими текущего …
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25 февраля 2019, 07:17
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В Самаре хотят построить 22-этажный дом с квартирами для сирот
В областной столице планируют построить 22-этажный дом в Куйбышевском районе. Здание хотят возвести на улице Белорусской (Сухая Самарка). По плану в этом доме будет 570 квартир, 88 из них будут переданы подросшим детям-сиротам. Желание стать застройщиком высказали сотрудники «Поволжской строительной …
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25 февраля 2019, 10:01
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Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов
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20 февраля 2019, 03:00
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В России будет сложнее получить розничный кредит
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28 ноября 2018, 11:52
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Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов
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7 ноября 2018, 07:27
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Российские банки будут блокировать сомнительные операции по картам
С 26 сентября российские банки начали требовать от клиентов подтверждения «сомнительных» платежей. Вступили в силу соответствующие поправки в закон о банковской деятельности. Согласно документу, финансовые организации обязаны блокировать сомнительные операции по картам и приостанавливать действие самих карт на срок до …
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27 сентября 2018, 08:35
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В Госдуме решили усилить борьбу с «черными кредиторами»
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для «черных кредиторов». Речь идет о компаниях, занимающихся нелегальным кредитованием и не включенных в реестр Центробанка. Размер реального тюремного срока депутаты намерены обсудить с силовиками, судейским сообществом, ЦБ и Минфином. Сейчас максимальное наказание за …
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18 сентября 2018, 01:11
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Россиянам запретят брать кредиты, на погашение которых уйдет 50% дохода
Уже через месяц Госдума планирует принять закон, который ограничит уровень максимальной долговой нагрузки россиян. Считается, что на погашение своих займов человек может тратить не более половины от дохода, иначе начинаются проблемы с выплатами. Поэтому микрофинансовым организациям хотят запретить давать в …
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11 сентября 2018, 10:40
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В блогах: Сбербанк! А на фига вы обновили приложение в банкоматах?
Мария Преображенская пожаловалась в "Фейсбуке", почему Сбербанк так внезапно обновил приложение в банкоматах и напридумывал кучу других проблем?
"И как теперь вносить платежи в сторонние банки? - негодует девушка. - «Ваще» без вариантов. Чем вы думали? Еще 3 …
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18 июля 2018, 11:11
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Самарский Фонд капремонта в поисках нового банка-партнера
Самарский Фонд капитального ремонта ищет банк, который займется его обслуживанием. Речь идет об открытии счетов, куда жители будут перечислять деньги за капремонт. Согласно техзаданию, все услуги кредитное учреждение должно предоставить фонду бесплатно. В том числе открывать и обслуживать корсчета, а …
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18 июля 2018, 12:12
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Жители и предприятия Самарской области все чаще берут кредиты
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4 апреля 2018, 08:01
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Стоит ли ждать удешевления ипотеки?
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13 марта 2018, 07:02
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В Самарской области отмечен рост объема автокредитов и ипотеки
Обновлены рейтинги самых кредитно активных регионов России. Исследование провели аналитики Объединенного кредитного бюро. В первые десятки по общему объему выданных кредитов и кредитов, выданных наличными, Самарская область не попала. Объем выданных ипотечных кредитов в Самарской области составил почти 34,7 миллиарда …
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19 февраля 2018, 11:24
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Кабмин одобрил запрет на анонимное снятие наличных
Минфин внес законопроект с предложением запретить россиянам снимать средства с помощью анонимных электронных систем. Основной целью документа является совершенствование контроля за анонимными платежами, сообщает РИА Новости.
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10 октября 2017, 09:13
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