Специалисты концерна «Калашников» заявили о создании радиоэлектронного нелетального оружия REX 1. С его помощью можно сбивать беспилотники и глушить мобильные и Wi-Fi-сигналы.
По словам представителей компании, разработка может использоваться как представителями правоохранительных органов, так и в гражданском секторе для охраны частных лиц. Устройство имеет модуль, который подавляет GSM-сигналы.
Конструкторы приводят в пример гипотетическую ситуацию, когда сотрудник полиции или боец Росгвардии обнаруживает бесхозный рюкзак, активирует устройство, направляет его на находку и начинает ждать прибытия саперов, а тем временем поток мобильных сигналов глушится.
Оружие оборудовано сменными блоками подавления GPS, ГЛОНАСС, тактической рукоятью и навесным оборудованием: лазером видимого света, стробоскопом, видео- и аудиорегистратором.
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