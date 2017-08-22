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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Концерн «Калашников» презентовал электромотоциклы для полицейских

Концерн «Калашников» презентовал электромотоциклы для полицейских

Компания  «Калашников» презентовала электромотоциклы, созданные специально для российских правоохранителей. Первыми новые средства передвижения протестируют полицейские российской столицы.
В компании отметили, что после проведения испытаний электрических мотоциклов разработчики проанализируют все потенциальные недостатки своего детища и примут во внимание пожелания стражей порядка 

16 августа 2017, 03:33
Самарская школьница нашла в кустах автомат

Самарская школьница нашла в кустах автомат

В Самаре 12-летняя школьница нашла в кустах израильский автомат Galil с магазином к нему, передает портал «Волга-Ньюс». Оружие было завернуто в кусок ткани. Сообщается, что автомат был спрятан на территории Промышленного района, в гаражном массиве неподалеку от Кировского рынка. 
15 августа 2017, 12:57
Трактор-беспилотник: На Урале разработали уникальное транспортное средство

Трактор-беспилотник: На Урале разработали уникальное транспортное средство

В Екатеринбурге сотрудники двух вузов разработали трактор-беспилотник. Уникальное транспортное средство призвано облегчить работу аграриев.
Новое творение инженерной мысли обладает определенным «интеллектом». Оно самостоятельно оценивает урожайность и обеспечивает выполнение определенных функций на основании получаемой информации.
Пока опытный образец управляется при помощи 

13 июля 2017, 05:26
Законы для дрона: В России вступила в силу обязательная регистрация беспилотников

Законы для дрона: В России вступила в силу обязательная регистрация беспилотников

С сегодняшнего дня, 5 июля, в Российской Федерации необходимо регистрировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) массой от 250 граммов до 30 килограммов. Это вытекает из изменений, внесенных в Воздушный кодекс.
Как отмечается, постановку БПЛА на учет будет вести предприятие «ЗащитаИнфоТранс», подведомственное 

5 июля 2017, 05:22
Первый пошёл: На Дальнем Востоке запустят первый в России беспилотный автобус

Первый пошёл: На Дальнем Востоке запустят первый в России беспилотный автобус

Дальневосточный федеральный университет и «Бакулин Моторс Групп» осуществят испытания беспилотного автобуса «MatrЕshka» на острове Русском, информирует Nation News. Это полностью автономное транспортное средство, разработанное в Сколково. Там же состоялись и самые первые испытания.
Беспилотник может перевозить пассажиров и грузы, а 

26 июня 2017, 11:21
Не только автоматы: «Калашников» начал серийный выпуск нового беспилотника-разведчика

Не только автоматы: «Калашников» начал серийный выпуск нового беспилотника-разведчика

Российский концерн «Калашников» начал серийный выпуск бесшумного беспилотника ZALA 421-16Е2. Дрон создан компанией ZALA AERO (входит в структуру «Калашникова») для осуществления разведки.
Основной особенностью БПЛА оказалась относительно небольшая масса - 7,5 кг. При этом устройство имеет все необходимое для наблюдения 

21 июня 2017, 03:36
Посчитают «стволы»: Для владельцев оружия сделают единую систему учета

Посчитают «стволы»: Для владельцев оружия сделают единую систему учета

Росгвардия собирается решить давнюю проблему разобщенных региональных баз данных на оружие и его владельцев. Как сообщают российские агентства, в данный момент с этой целью создается система централизованного учета.
Новшество будет востребовано как представителями лицензионно-разрешительной системы Росгвардии, так и оперативниками полиции 

15 июня 2017, 11:06
В России пьяниц и наркоманов навсегда лишат права на ношение оружия

В России пьяниц и наркоманов навсегда лишат права на ношение оружия

В Госдуме предложили пожизненно лишать права на владение оружием за его ношение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сейчас санкция за это составляет всего от одного до двух лет. Депутаты также намерены рассмотреть вопрос о приостановлении действия разрешения на ношение 

13 июня 2017, 12:35
В Самаре найден схрон с гранатометами, автоматами и огнеметом «Шмель»

В Самаре найден схрон с гранатометами, автоматами и огнеметом «Шмель»

В Самаре в заброшенном гараже недалеко от Кировского моста обнаружили целый арсенал оружия: восемь гранатометов РПГ-26, десять автоматов Калашникова, огнемет «Шмель» и несколько десятков патронов, сообщает «Волга-Ньюс» со ссылкой на источник в силовых структурах. Найденные предметы отправили на экспертизу, 
9 июня 2017, 11:04
Владимир Гутенев:

Владимир Гутенев: "Концерн «Калашников» - первый значимый положительный пример реализации государственно-частного партнерства"

Первый вице-президент СоюзМаш России, первый зампред думского Комитета по промышленности Владимир Гутенев, комментируя новый бренд оружейного концерна «Калашников», подчеркнул, что взятый курс на импортозамещение наибольшее значение имеет для военно-промышленного комплекса страны, лицом которого по праву является «Калашников»: «Можно только приветствовать, 

3 декабря 2014, 09:41
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