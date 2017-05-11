В соцсетях размещена информация о дорожно-транспортном происшествии на участке дороги Уфа – Оренбург. По словам свидетелей аварии, под завязку набитый сгущенкой большегруз влетел в отбойник.
По предварительной версии, у транспортного средства на спуске лопнуло колесо. В итоге водитель потерял управление. Банки со сладким продуктом рассыпались по всей дороге.
Также сообщается, что мужчина опасных для жизни и здоровья повреждений не получил. Что касается материального ущерба, то он в настоящее время подсчитывается.
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