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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре у

В Самаре у "Скалы" два черных джипа не поделили дорогу

В Самаре днем примерно в 13.30 на пересечении улицы Коммунистической и Московского шоссе столкнулись черные Toyota Land Cruiser и BMW X3. В результате движение автомашин по Коммунистической в сторону "из города" сильно затруднено. На место прибыл наряд ДПС.
11 мая 2017, 02:15
В лобовом столкновении на трассе под Сызранью погибли три человека

В лобовом столкновении на трассе под Сызранью погибли три человека

9 мая на 918 км трассы М-5 около восьми часов утра под Сызранью столкнулись автомобили Peugeot-206 и ВАЗ-2106. По данным полиции, Peugeot двигался в направлении Октябрьска, а ВАЗ-2106 во встречном направлении. Водитель Peugeot-206 оказался зажатым в салоне иномарки. На место 

10 мая 2017, 10:43
В Башкирии фура влетела в пассажирскую «Газель»

В Башкирии фура влетела в пассажирскую «Газель»

На трассе в Башкирии случилось крупное дорожно-транспортное происшествие. Только чудом авария не привела к человеческим жертвам.
Все произошло на трассе М-5 близ населенного пункта Сим по направлению к башкирской столице. Согласно предварительным сведениям, у направлявшегося из Казахстана большегруза отказали тормоза, 

10 мая 2017, 10:03
В Сызрани «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на деревьях

В Сызрани «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на деревьях

Вчера, 7 мая, около 17:00 в районе Кирпичного завода в Сызрани случилось ДТП. На крутом повороте «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на стволах деревьев.
 
По предварительным данным, водитель микрогрузовика выехал из-под железнодорожного моста и пытался уйти 

8 мая 2017, 09:54
«КамАЗы» ушли под асфальт: в Набережных Челнах два большегруза провалились под землю

«КамАЗы» ушли под асфальт: в Набережных Челнах два большегруза провалились под землю

В Интернете обсуждается сообщение об очередном чрезвычайном происшествии  в Набережных Челнах. Там два КамАЗа, находившиеся на стоянке, провалились под землю.
Как отмечается, на автомобильной стоянке предприятия «Кориб» были припаркованы несколько десятков большегрузов. В один момент под двумя автомобилями свежеуложенный асфальт 

5 мая 2017, 12:33
В Уфе пассажирский автобус оседлал дорожное ограждение

В Уфе пассажирский автобус оседлал дорожное ограждение

Массовая авария случилась в башкирской столице на спуске в Сипайлово. О не совсем типичном дорожно-транспортном происшествии рассказали в Сети очевидцы.
При неуточненных пока обстоятельствах столкнулись маршрутный автобус «ПАЗ» и не менее пяти легковых автомобилей. А далее пассажирское транспортное средство буквально 

26 апреля 2017, 02:18
В ДТП на трассе в Башкирии погибло три человека

В ДТП на трассе в Башкирии погибло три человека

Дорожно-транспортное происшествие на трассе Дюртюли – Нефтекамск в Башкирии стало причиной гибели троих человек. Смертельные травмы получили водители ВАЗ 2110 и «Лада Калина», а также пассажир последнего автомобиля. Еще один пассажир госпитализирован с серьезными ранениями, сообщают региональные СМИ со ссылкой 

30 марта 2017, 12:22
При столкновении поездов в Башкирии погибли три человека

При столкновении поездов в Башкирии погибли три человека

В результате столкновения двух поездов  в Башкирии погибли  три человека. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
Трагедия случилась на железной дороге Учалинского горно-обогатительного предприятия. В воскресенье в 15.00 произошло столкновение двух железнодорожных составов. Один из 

27 марта 2017, 09:30
В Башкирии образовался крупный карстовый провал

В Башкирии образовался крупный карстовый провал

В населенном пункте Новокулево Нуримановского района образовался крупный провал грунта. Об этом информирует «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на ГУ МЧС. Под землю ушли линии электропередач.
Сообщение о происшествии поступило спасателям накануне в 12 часов. Диаметр неожиданно появившегося провала составил 50 метров, 

15 марта 2017, 12:03
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