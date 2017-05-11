«КамАЗы» ушли под асфальт: в Набережных Челнах два большегруза провалились под землю В Интернете обсуждается сообщение об очередном чрезвычайном происшествии в Набережных Челнах. Там два КамАЗа, находившиеся на стоянке, провалились под землю.

Как отмечается, на автомобильной стоянке предприятия «Кориб» были припаркованы несколько десятков большегрузов. В один момент под двумя автомобилями свежеуложенный асфальт …