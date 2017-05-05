Под Самарой 70-летний дедушка на «семерке» въехал в «МАЗ» и сбил пешехода Два человека пострадали в ДТП на трассе М-5 в Красноярском районе Самарской области. Авария произошла в среду, 3 мая. Автомобиль «ВАЗ-2107» врезался в большегруз «МАЗ», стоявший на дороге с включенной «аварийкой» и предупреждающими знаками. «Семерка» также сбила пешехода – мужчина, …