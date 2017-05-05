В Интернете обсуждается сообщение об очередном чрезвычайном происшествии в Набережных Челнах. Там два КамАЗа, находившиеся на стоянке, провалились под землю.
Как отмечается, на автомобильной стоянке предприятия «Кориб» были припаркованы несколько десятков большегрузов. В один момент под двумя автомобилями свежеуложенный асфальт начал проваливаться. В итоге в воронке оказались два транспортных средства.
Впоследствии появились сведения, что КамАЗы уже извлекли из провала. Как ни странно, существенных повреждений на них не было. Предприятие инициировало проверку случившегося.
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