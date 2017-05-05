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Материалы по теме:

Под Самарой 70-летний дедушка на «семерке» въехал в «МАЗ» и сбил пешехода

Под Самарой 70-летний дедушка на «семерке» въехал в «МАЗ» и сбил пешехода

Два человека пострадали в ДТП на трассе М-5 в Красноярском районе Самарской области. Авария произошла в среду, 3 мая. Автомобиль «ВАЗ-2107» врезался в большегруз «МАЗ», стоявший на дороге с включенной «аварийкой» и предупреждающими знаками. «Семерка» также сбила пешехода – мужчина, 

4 мая 2017, 05:33
В Самаре остановка снесла «Газель»

В Самаре остановка снесла «Газель»

В Самаре произошло ДТП на остановке общественного транспорта, сообщил в социальной сети очевидец в четверг, 4 мая. Автор поста опубликовал фото с места аварии. В остановочный павильон въехала грузовая «Газель». На борту машины закреплен баннер с рекламой грузоперевозок.
«На Ташкентской 

4 мая 2017, 02:40
В Сызрани водитель маршрутки доставил в больницу пострадавшую в салоне пассажирку

В Сызрани водитель маршрутки доставил в больницу пострадавшую в салоне пассажирку

В Сызранский отдел ГИБДД позвонили сотрудники местной ЦГБ и сообщили о пострадавшей в результате ДТП 50-летней женщине.
 
Вскоре инспекторы выяснили, что авария произошла 2 мая. По предварительной версии, 35-летний водитель маршрутного автобуса Peugeot, двигаясь по улице Комарова в сторону 

3 мая 2017, 10:32
В Жигулевске камазист атаковал автобус со школьниками

В Жигулевске камазист атаковал автобус со школьниками

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса, в котором ехали 25 школьников. Авария произошла в воскресенье, 30 апреля, в Жигулевске. На трассе М-5 столкнулись три машины. «КамАЗ» врезался в «ВАЗ-21099», а «девяносто девятая» задела микроавтобус «Богдан».

К счастью, пострадавших 

2 мая 2017, 04:03
В Уфе пассажирский автобус оседлал дорожное ограждение

В Уфе пассажирский автобус оседлал дорожное ограждение

Массовая авария случилась в башкирской столице на спуске в Сипайлово. О не совсем типичном дорожно-транспортном происшествии рассказали в Сети очевидцы.
При неуточненных пока обстоятельствах столкнулись маршрутный автобус «ПАЗ» и не менее пяти легковых автомобилей. А далее пассажирское транспортное средство буквально 

26 апреля 2017, 02:18
В Самаре с рельсов нефтяников сошел грузовой вагон

В Самаре с рельсов нефтяников сошел грузовой вагон

В субботу, 22 апреля, в Самаре сошел с рельсов грузовой вагон. Авария случилась при проведении маневровых работ на путях нефтяной компании, примыкающих к участку железной дороги общего пользования. Состав, двигавшийся со скоростью не более трех километров в час, состоял из 

24 апреля 2017, 11:06
Фура с пивом опрокинулась в кювет под Саратовом

Фура с пивом опрокинулась в кювет под Саратовом

Информацию о дорожно-транспортном происшествии под Саратовом распространили региональные агентства. На трассе «Сызрань-Волгоград» 59-летний мужчина за рулем большегруза Volvo не справился с управлением.
В итоге произошел съезд на обочину, а через мгновения многотонная машина опрокинулась в кювет. Участника аварии врачи скорой 

20 апреля 2017, 05:15
Часть Безымянки осталась без отопления из-за аварии на теплотрассе

Часть Безымянки осталась без отопления из-за аварии на теплотрассе

В четверг, 13 апреля, в Самаре отключили отопление на Безымянке. Причина – авария на теплотрассе на перекрестке улиц Ново-Вокзальной и Физкультурной. Повреждена труба диаметром 700 миллиметров. От теплоснабжения отключены близлежащие дома, , сообщает samru.ru.

Как уже сообщала «ТЕРРА», из-под 
13 апреля 2017, 01:53
В Набережных Челнах пьяный водитель смог вспомнить только одно…

В Набережных Челнах пьяный водитель смог вспомнить только одно…

В Набережных Челнах задержали мужчину в крайней степени опьянения - он еле держался на ногах и пытался уснуть прямо в машине инспекторов ДПС после задержания. Информационный сюжет об этом герое показали на местном телевидении. Такое пристальное к себе внимание пьяный 
28 января 2016, 10:20
В России начали собирать Ford Fiesta в Набережных Челнах

В России начали собирать Ford Fiesta в Набережных Челнах

Сегодня, 4 июня стартовала сборка модели Ford Fiesta. Производится авто на модернизированном заводе Ford Sollers Набережных Челнов. Продажи запланированы на лето - начало осени 2015 года.

Новинка будет доступна в двух вариантах кузова – хетчбэк и седан. Авто приспособлено 
4 июня 2015, 04:12
В Набережных Челнах в больнице обнаружено тело врача со шприцем в шее

В Набережных Челнах в больнице обнаружено тело врача со шприцем в шее

Сегодня, 21 августа, в Набережных Челнах в больнице в своем кабинете найден мертвым 44-летний врач-реаниматолог, сообщает «Интерфакс». При осмотре тела в шее обнаружен шприц. Предположительно, мужчина пытался оказать себе первую помощь.
Следственный комитет начал доследственную проверку по данному инциденту.
Правоохранители 

21 августа 2014, 04:24
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