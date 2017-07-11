В российской столице в руки правоохранителей попал «продавец» картин известных живописцев, который украл полотна у их собственников. Как сообщается, 40-летний злоумышленник обещал реализовать полотна, а сам попросту присваивал их и скрывался.
В полицию обратились владельцы картин Ивана Куликова «Букет» и Юлия Клевера «Зимний закат у пристани». Общий ущерб от кражи составил свыше 3,5 миллионов рублей. Одна картина уже найдена, а вторая еще находится в розыске, информируют российские агентства со ссылкой на представителей полиции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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