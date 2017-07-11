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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Сняли порчу и полмиллиона рублей: в Самаре мошенницы обманули 70-летнюю бабушку

Сняли порчу и полмиллиона рублей: в Самаре мошенницы обманули 70-летнюю бабушку

Самарские полицейские разыскивают двух женщин, похитивших крупную сумму денег у 70-летней пенсионерки. Потерпевшая рассказала, что отдала мошенницам полмиллиона за сеанс «по снятию порчи». Возбуждено уголовное дело. Обе подозреваемые попали в объектив камеры наблюдения. В полиции предоставили видео. Всех, у кого 

30 июня 2017, 01:49
В Самаре бизнеследи обманула вымогателей на 1,5 миллиона рублей

В Самаре бизнеследи обманула вымогателей на 1,5 миллиона рублей

Жительница Самары стала жертвой похищения. Инцидент произошел 14 июня. Прямо на улице на нее напали двое неизвестных, затолкали в машину и вывезли в лес. Там у нее отняли 20 000 рублей и банковскую карту, с которой преступники потом сняли 210 000 рублей. 

30 июня 2017, 10:56
Топ-менежера самарского оборонного завода задержали сотрудники ФСБ

Топ-менежера самарского оборонного завода задержали сотрудники ФСБ

С поличным при получении 1 миллиона 600 тысяч рублей взят замдиректора оборонного госпредприятия «Самарский завод «Коммунар». По версии следствия, в этом месяце топ-менеджер пообещал руководителю некой фирмы заключение договора с заводом на выполнение строительных работ. За помощь попросил передать деньги 

28 июня 2017, 10:30
Женщину-банкира будут судить за хищение 185 миллионов у «Россельхозбанка»

Женщину-банкира будут судить за хищение 185 миллионов у «Россельхозбанка»

В Самарской области направлено в суд уголовное дело о хищении мошенниками 185 миллионов рублей у «Россельхозбанка». На скамье подсудимых двое, в том числе сотрудник финансового учреждения.  По сообщению региональной прокуратуры, директор ООО «Совхоз России» Виктор Карпунин и управляющий допофисом «Россельхозбанка» 

16 июня 2017, 10:45
В Самарской области при ремонте школы пропало почти полмиллиона рублей

В Самарской области при ремонте школы пропало почти полмиллиона рублей

В Жигулевске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при ремонте местной школы. Совершено хищение около 400 тысяч рублей. В совершении преступления подозревают 50-летнюю жительницу Ставропольского района, которая работает на одном из тольяттинских предприятий.

По данным силовиков, используя свое служебное положение, она 

9 июня 2017, 01:49
В Германии выставлены на аукцион 14 картин Гитлера

В Германии выставлены на аукцион 14 картин Гитлера

Картины Адольфа Гитлера выставили на продажу. Как известно, в юности будущий глава Третьего рейха очень хотел стать живописцем, однако два раза провалился на экзаменах в Венскую академию искусств.
Став диктатором, Гитлер свое мирное увлечение не оставил. Сегодня его полотна попали 

9 июня 2017, 11:23
В Самаре врач украл более 1 млн рублей пожертвований на лечение тяжелобольных детей

В Самаре врач украл более 1 млн рублей пожертвований на лечение тяжелобольных детей

Сегодня об этом сообщает пресс-служба МВД России. По версии следствия, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением областной клинической больницы сообщал благотворительной организации ложные данные о потребности юных пациентов в дорогостоящем медоборудовании. На основании предоставленных документов, фонд оплатил проведение операций по коррекции сколиотической 

18 мая 2017, 09:03
Портрет любовницы Пикассо продали на аукционе за 45 млн долларов

Портрет любовницы Пикассо продали на аукционе за 45 млн долларов

Известная картина Пабло Пикассо продана на аукционе в Соединенных Штатах за 45 млн долларов. Речь идет о признанном шедевре «Сидящая женщина в голубом платье».
Как известно, на полотне изображена одна из любовниц великого испанского художника Дора Маар. Их отношения продолжались 

16 мая 2017, 03:25
Хакеры похитили фильм у компании Walt Disney и требуют за него выкуп

Хакеры похитили фильм у компании Walt Disney и требуют за него выкуп

Неизвестные хакеры похитили у Walt Disney Company еще не появившееся на экранах продолжение «Пиратов Карибского моря» и требуют за него большой выкуп. В противном случае злоумышленники намерены размещать в Интернете части новой картины про похождения Джека Воробья.
По информации зарубежных 

16 мая 2017, 11:10
В Китае расхитителя гробниц задержали через 23 года после преступления

В Китае расхитителя гробниц задержали через 23 года после преступления

Правоохранители КНР задержали мужчину по подозрению в расхищении гробницы, которое было совершено 23 года назад. Об этом информирует издание Синьхуа.
Задержание китайские стражи порядка провели в провинции Хайнань. По словам силовиков, весной 1994 года гражданин входил в число лиц, участвовавших 

15 мая 2017, 09:34
В Самаре в культурно-выставочном центре

В Самаре в культурно-выставочном центре "Радуга" открылась экспозиция западноевропейской живописи

Всего на этой выставке 15 работ - шедевров известных художников 19-20 веков. Только подлинники и только законченные работы из частных коллекций.
Бельгиец Петрус ван Шендель начинал свою карьеру как жанровый и портретный художник. Прославился благодаря мастерству написания ночных сцен. В 

22 декабря 2016, 01:53
Сергей Шнуров откроет в Петербурге выставку своих картин

Сергей Шнуров откроет в Петербурге выставку своих картин

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров собирается открыть в петербургском музее современного искусства «Эрарта» выставку собственных работ. Об этом сообщают отечественные информагентства.
По заявлению исполнителя, экспозиция получит название «Ретроспектива бренд-реализма». Как отмечает Шнуров, бренд-реализм - это подмена истинной реальности реальностью произведенной.

20 октября 2016, 10:52
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