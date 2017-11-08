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Беспроводной интернет сделают в каждом классе московских школ

Беспроводной интернет сделают в каждом классе московских школ

В 2019 году Wi-Fi планируют сделать в каждом классе московских школ, рассказали СМИ в департаменте информационных технологий столицы. Ранее для общеобразовательных учреждений города выделяли всего 3 точки доступа к Wi-Fi на единицу. Проектом  будут заниматься в течение двух лет, нововведениям 

30 октября 2017, 06:56
Минздрав не согласовал законопроект о продаже алкоголя в интернете

Минздрав не согласовал законопроект о продаже алкоголя в интернете

Минздрав не согласовал законопроект, подразумевающий продажу спиртных напитков в Сети с 1 января 2018-го. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на замглаву ведомства Дмитрия Костенникова.
Как отмечается, Минфин не предложил мер по запрету доступа несовершеннолетних к данной продукции в 

30 октября 2017, 10:10
20 самарских организаций подписали соглашение о защите персональных данных в интернете

20 самарских организаций подписали соглашение о защите персональных данных в интернете

Региональное управление Роскомнадзора предложило двум сотням самарских организаций поддержать программу по защите персональных данных в интернете. Ее цель - обеспечение интересов государства, общества, бизнеса и гражданина. Напомню, что личные сведения человека, полученные незаконным путем, зачастую, в лучшем случае используются для 

25 октября 2017, 06:19
Закон - не помеха: пираты Рунета увеличили свои доходы более чем в 2 раза

Закон - не помеха: пираты Рунета увеличили свои доходы более чем в 2 раза

Пираты Рунета адаптировались к нюансам антипиратского законодательства, которое не только не ограничило их деятельность, но и более чем в 2 раза увеличило их прибыль. Об этом рассказывают "Известия" со ссылкой на результаты исследования Group-IB.
Совокупный доход пиратов российского интернета в 

25 октября 2017, 09:13
СМИ сообщили о новом виде спама в России

СМИ сообщили о новом виде спама в России

В России кибермошенники заставляют абонентов перезванивать на незнакомые номера и выслушивать рекламные сообщения. Об этом со ссылкой на сведения аналитической компании Telecom Daily информируют «Известия».
Рассылающие спам злоумышленники применяют автоматическую систему, которая осуществляет звонки и обрывает вызовы после первого гудка. 

16 августа 2017, 10:50
Осторожно, кибермошенники: с банковских карт пропало 2 миллиарда рублей

Осторожно, кибермошенники: с банковских карт пропало 2 миллиарда рублей

По итогам 5 месяцев текущего года объем хищений с банковских карт составил 1 млрд 700 млн рублей. Это на 55 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании Zecurion, специализирующейся на безопасности банковского обслуживания. Снижение 

14 июня 2017, 09:15
В мире растет число кибер-атак

В мире растет число кибер-атак

За минувший год каждая пятая компания в России пострадала от целевых нападений  на IT-инфраструктуру. Хакерские  атаки на  госучреждения, частный бизнес и  персональные данные обычных людей совершаются ежедневно. Ведущие корпорации страны выкладывают миллионы, чтобы защитить свои данные. При этом эксперты  «Лаборатории 

7 апреля 2017, 01:38
Волну кибератак на 140 организаций выявила «Лаборатория Касперского»

Волну кибератак на 140 организаций выявила «Лаборатория Касперского»

Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили мощную волну кибератак. Их жертвами оказались свыше 140 организаций в разных уголках нашей планеты.
Как говорят специалисты, хакеры атаковали в последнее время в основном крупные учреждения. От киберпреступников уже пострадали серверы правительственных, телекоммуникационных и кредитно-финансовых структур.

9 февраля 2017, 02:46
Треть компаний в России не могут защититься от кибератак

Треть компаний в России не могут защититься от кибератак

Третья часть всех российских компаний (более 30%)  не способна защитить себя от кибератак.  При этом 62% компаний просто надеются на встроенные системы защиты от хакеров. Таковы выводы исследования, недавно проведенного «Лабораторией Касперского» и В2В International.
Удивляет тот факт, что достаточно 

3 февраля 2017, 02:49
Россияне лишаются паролей в сети из-за вредных привычек

Россияне лишаются паролей в сети из-за вредных привычек

Эксперты «Лаборатории Касперского» обеспокоены периодичностью кибератак, которым подвергаются российские пользователи. Специалисты компании B2B осуществили собственное расследование и установили, что каждый шестой интернет-пользователь сталкивался с попыткой взлома своего аккаунта.
В соответствующем опросе были задействованы 12 546 интернет-пользователей из 21 государства мира. 

20 января 2017, 11:19
В США россиянин получил 4,5 года за кибермошенничество

В США россиянин получил 4,5 года за кибермошенничество

В средствах массой информации появилось сообщение о том, что россиянин Дмитрий Болороссов в Соединенных Штатах получил тюремный срок за кибермошенничество. Согласно приговору, за решеткой ему предстоит провести четыре с половиной года. Совершая свои преступные действия в Интернете, он осуществлял манипуляции 
30 сентября 2015, 02:38
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