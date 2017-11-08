Специалисты провели анализ текущей ситуации в киберпространстве и составили перечень самых популярных уловок интернет-мошенников, выискивающих жертвы среди тех, кто намерен пополнить свой капитал на криптовалютном рынке. О недавнем исследовании рассказали эксперты «Лаборатории Касперского», занимающейся вопросами кибербезопасности.
Сейчас, поясняют в команде Касперского, злоумышленники чаще всего эксплуатируют стремление пользователей обогатиться на бирже криптовалют. Так, преступники распространяют в спаме профильный софт, мошеннические сайты, любым образом подталкивая потенциальную жертву к вложению средств. А после того, как пользователь сделает это, киберпреступники элементарно прекращают выходить на связь.
Другая преступная схема выражается в том, что пользователя просят перечислить свои кровные биткоины на кошелек, откуда через некоторое время якобы должна поступить обратно удвоенная сумма. Но этого, как нетрудно догадаться, не случается.
Кроме того, жертвами ловкачей оказываются и выразившие желание пройти курс, посвященный криптовалютам и инвестициям. Доверчивые люди вносят предоплату за будущие услуги, но ничего взамен не получают.
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