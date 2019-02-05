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Павлу Колобкову показали, как в Самаре ищут звезд спорта

Павлу Колобкову показали, как в Самаре ищут звезд спорта

Самару с рабочим визитом посетил Министр спорта России Павел Колобков. Он провел совещание с губернатором Дмитрием Азаровым по реализации национального проекта «Спорт — норма жизни». Его цель — доведение к 2024 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

5 февраля 2019, 12:34
В Самарской области трое подростков сбежали через окно из социального учреждения

В Самарской области трое подростков сбежали через окно из социального учреждения

В Самарской области нашли трех подростков, которые сбежали из социального учреждения. Педагог рассказала, что 15-летний и двое 17-летних воспитанников спокойно играли в настольные игры, а затем ушли из комнаты в заведении. Воспитатель обнаружила, что они покинули здание через окно — 
4 февраля 2019, 04:11
Варежки на ногах: мужчина с маленьким сыном застряли в «каше» на волжском льду

Варежки на ногах: мужчина с маленьким сыном застряли в «каше» на волжском льду

В воскресенье, 3 февраля, спасатели из Сызрани пришли на помощь мужчине с ребенком. Глава семейства сам обратился к сотрудникам оперативной службы и поведал свою печальную историю. Вместе с шестилетним сыном он отправился покататься по Волге на снегоходе, но между островами 
4 февраля 2019, 07:32
Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу

Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу

В пятницу, 1 февраля, три 11-летние самарские школьницы решили прогуляться пешком через Волгу. Сейчас на поверхности реки образовалась вода со снегом. Когда любительницы экстремальных развлечений дошли от Речного вокзала до пристани Проран (остров Поджабный), то промокли и порядком замерзли. Девочки 
1 февраля 2019, 05:27
Эксперты выяснили, качеством преподавания какого предмета недовольны родители школьников

Эксперты выяснили, качеством преподавания какого предмета недовольны родители школьников

Родители российских школьников больше всего недовольны качеством обучения иностранному языку, выяснили в ходе опроса эксперты фонда «Национальные ресурсы образования». 38 процентов респондентов хотели бы, чтобы его преподавали лучше, ещё 19 считают, что ребенка обучают плохо. Также, по мнению опрошенных, нужно 

1 февраля 2019, 03:25
В России проведут аттестацию директоров школ

В России проведут аттестацию директоров школ

В 2020 году в России собираются провести аттестацию всех директоров школ страны. Испытания пройдут в рамках нацпроекта «Образование». Центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов будут созданы во всех регионах, пообещала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, власти постараются уйти 

29 января 2019, 02:51
В 11 самарских школ, попавших в зону отключения, поступило тепло

В 11 самарских школ, попавших в зону отключения, поступило тепло

Во все 11 школ, попавших в зону отключения тепла в результате порыва тепломагистрали на улице Ташкентской, поступило тепло. Однако прогрев системы требует определенного времени и 25 января процесс обучения будет организован в этих образовательных заведениях по-разному. Школы №43 и №32 
25 января 2019, 07:58
В Самарской области школы получат 41 новый автобус

В Самарской области школы получат 41 новый автобус

Автопарки школ в Самарской области пополнились: для учеников губернии закуплен 41 новый автобус за счет регионального бюджета. Кроме того, до конца года в образовательные учреждения запланирована поставка 27 автобусов, но уже за счет федеральной казны.

30 октября школы получили 
1 ноября 2018, 03:11
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