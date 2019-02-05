В России почти 30 процентов школьников подвергаются травле со стороны одноклассников. К такому выводу пришли ученые из Института образования при Высшей школе экономики. В группу риска чаще всего входят дети из семей с «рассогласованным» стилем воспитания, когда отец вообще не вовлекается в процесс, при сверхконтроле матери. Также объектом преследования может стать ребенок, которого критикуют оба родителя, но не помогают ему решить проблему. Кроме того, об издевательствах сообщают учащиеся, относящиеся к этническому меньшинству в группе или классе. По мнению психологов, в будущем подростки, травившие одноклассников в школьные годы, могут стать агрессорами. Большие проблемы с социальной адаптацией могут возникнуть и у жертв травли.
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