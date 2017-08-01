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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2017г 
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Как экономят россияне?

Как экономят россияне?

Наиболее популярным способом сэкономить признана охота за скидками и промо-акциями. Именно таким образом стараются уменьшить свои расходы свыше трети (36%) участников исследования, проведенного холдингом «Ромир».
Еще около трети опрошенных (31%) заявили, что приобретают более дешевые марки товаров. 28% респондентов пытаются 

20 июля 2017, 05:39
«Совы» и «жаворонки»: Ученые объяснили, почему людям нравится поздно ложиться спать

«Совы» и «жаворонки»: Ученые объяснили, почему людям нравится поздно ложиться спать

Деление людей на «сов» и «жаворонков» непосредственно объясняется особенностями генов. Так утверждают американские специалисты из Рокфеллеровского университета.
Ген, который обуславливает разное ощущение времени, носит наименование CRY1. Он нередко мутирует у людей, предпочитающих ложиться спать поздно, считают эксперты из Соединенных Штатов. 

20 июля 2017, 10:59
Дождь и холод: ВЦИОМ выяснил, как погодные аномалии лета повлияли на россиян

Дождь и холод: ВЦИОМ выяснил, как погодные аномалии лета повлияли на россиян

Свыше 58% россиян испытывают неудобства по поводу погодных аномалий летом 2017 года. При этом 60% из них заявили в связи с этим о плохом самочувствии и настроении. Таковы последние итоги опроса ВЦИОМ.
Подобная тенденция отмечается во всех российских регионах, как 

19 июля 2017, 11:18
Обнаружен способ распознать ложь любого человека

Обнаружен способ распознать ложь любого человека

Специализированное издание Psychology, Crime & Law обнародовало итоги исследования группы ученых о том, что особый способ опроса может выявить обман, независимо от происхождения и прочих особенностей людей. Работа продолжалась не один год.
По словам ученых, представители разных народностей лгут по-разному. 

18 июля 2017, 08:40
ВЦИОМ: Чего боятся россияне?

ВЦИОМ: Чего боятся россияне?

Специалисты Всероссийского центра исследования общественного мнения провели очередной опрос на тему основных страхов россиян. Как выяснилось, за последние полгода многие пункты обновились.
На данный момент россияне больше всего опасаются увеличения цен и вероятного военного конфликта. Скажем, индекс страха повышения цен 

17 июля 2017, 12:14
Смартфоны помогли ученым назвать самые ленивые и активные страны

Смартфоны помогли ученым назвать самые ленивые и активные страны

Американские ученые из Стэнфордского университета проанализировали данные со смартфонов, оснащенных акселерометрами, 717 тысяч жителей 111 стран. Целью исследования было определить, какое расстояние люди преодолевают пешком в течение дня. Как выяснилось, наиболее ленивыми являются индонезийцы, которые за день делают лишь 3513 

14 июля 2017, 06:16
ВЦИОМ: 10% россиян думают о переезде в другую страну

ВЦИОМ: 10% россиян думают о переезде в другую страну

О том, чтобы перебраться в другую страну, думают 10% россиян. Это на 3% меньше, чем в 2016 году, свидетельствуют итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Как выяснили эксперты, 89% не хотели бы покидать Россию - это максимум за 

4 июля 2017, 12:14
Помидорам-нелегалам не дали пробраться в желудки самарцев

Помидорам-нелегалам не дали пробраться в желудки самарцев

В Самаре задержана крупная партия санкционных томатов весом в треть тонны. В рейде участвовали сотрудники Россельхознадзора и Самарской таможни. Помидоры-нелегалы пытались проникнуть в наш регион из Турции. Продукция растительного происхождения из этой страны попадает под действие продуктового эмбарго, и ввозить 

29 июня 2017, 06:51
Употребляемые на завтрак продукты влияют на решения человека в течение всего дня

Употребляемые на завтрак продукты влияют на решения человека в течение всего дня

Германские специалисты из Университета Любека в результате продолжительных исследований определили, что продукты, употребляемые человеком на завтрак, оказывают влияние на принятие решений на протяжении всего дня. Так, чем больше содержание углеводов было в утренней пище, тем вероятнее, что днем вы примете 

15 июня 2017, 09:19
Ученые составили список продуктов, уменьшающих аппетит

Ученые составили список продуктов, уменьшающих аппетит

Исследователи из Соединенных Штатов по результатам серии экспериментов составили перечень продуктов, уменьшающих аппетит. На первом месте в списке стоят яблоки. Они способствуют выработке гормона GLP-1, дающему мозгу сигналы о сытости.
Аналогичный эффект наблюдается при употреблении красного перца. Достаточно в процессе 

9 июня 2017, 05:12
Малоимущим будут давать на питание по 10 тысяч рублей

Малоимущим будут давать на питание по 10 тысяч рублей

Малоимущие россияне начнут получать по 10 тысяч рублей ежегодно на продуктовые карточки, заявили в Минпромторге. Предполагается, что программа адресной продовольственной помощи стартует уже в 2018 году. Минфин дал принципиальное согласие на ее реализацию. Проект будет работать на базе банковских 
7 июня 2017, 02:07
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