В России за последние три года на 12 процентов выросло число граждан, которые обеспечивают себя продуктами, выращенными в личном подсобном хозяйстве. На сегодняшний день свой огород имеет каждый третий россиянин. Подобная форма улучшения материального положения была также распространена в ходе кризиса «лихих девяностых», утверждают эксперты из «Левада-центра». Неуверенность в завтрашнем дне вынуждает население покупать рассаду, брать в руки грабли и сапки. По данным исследователей, сегодня 23 процента россиян расходуют на еду две трети заработанных средств, 20 процентов - чуть меньше половины, 10 процентов - все деньги.
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Как экономят россияне?
Наиболее популярным способом сэкономить признана охота за скидками и промо-акциями. Именно таким образом стараются уменьшить свои расходы свыше трети (36%) участников исследования, проведенного холдингом «Ромир».
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20 июля 2017, 05:39
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«Совы» и «жаворонки»: Ученые объяснили, почему людям нравится поздно ложиться спать
Деление людей на «сов» и «жаворонков» непосредственно объясняется особенностями генов. Так утверждают американские специалисты из Рокфеллеровского университета.
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20 июля 2017, 10:59
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Дождь и холод: ВЦИОМ выяснил, как погодные аномалии лета повлияли на россиян
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19 июля 2017, 11:18
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Обнаружен способ распознать ложь любого человека
Специализированное издание Psychology, Crime & Law обнародовало итоги исследования группы ученых о том, что особый способ опроса может выявить обман, независимо от происхождения и прочих особенностей людей. Работа продолжалась не один год.
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18 июля 2017, 08:40
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ВЦИОМ: Чего боятся россияне?
Специалисты Всероссийского центра исследования общественного мнения провели очередной опрос на тему основных страхов россиян. Как выяснилось, за последние полгода многие пункты обновились.
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17 июля 2017, 12:14
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Смартфоны помогли ученым назвать самые ленивые и активные страны
Американские ученые из Стэнфордского университета проанализировали данные со смартфонов, оснащенных акселерометрами, 717 тысяч жителей 111 стран. Целью исследования было определить, какое расстояние люди преодолевают пешком в течение дня. Как выяснилось, наиболее ленивыми являются индонезийцы, которые за день делают лишь 3513 …
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14 июля 2017, 06:16
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ВЦИОМ: 10% россиян думают о переезде в другую страну
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4 июля 2017, 12:14
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Помидорам-нелегалам не дали пробраться в желудки самарцев
В Самаре задержана крупная партия санкционных томатов весом в треть тонны. В рейде участвовали сотрудники Россельхознадзора и Самарской таможни. Помидоры-нелегалы пытались проникнуть в наш регион из Турции. Продукция растительного происхождения из этой страны попадает под действие продуктового эмбарго, и ввозить …
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29 июня 2017, 06:51
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Употребляемые на завтрак продукты влияют на решения человека в течение всего дня
Германские специалисты из Университета Любека в результате продолжительных исследований определили, что продукты, употребляемые человеком на завтрак, оказывают влияние на принятие решений на протяжении всего дня. Так, чем больше содержание углеводов было в утренней пище, тем вероятнее, что днем вы примете …
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15 июня 2017, 09:19
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Ученые составили список продуктов, уменьшающих аппетит
Исследователи из Соединенных Штатов по результатам серии экспериментов составили перечень продуктов, уменьшающих аппетит. На первом месте в списке стоят яблоки. Они способствуют выработке гормона GLP-1, дающему мозгу сигналы о сытости.
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9 июня 2017, 05:12
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Малоимущим будут давать на питание по 10 тысяч рублей
Малоимущие россияне начнут получать по 10 тысяч рублей ежегодно на продуктовые карточки, заявили в Минпромторге. Предполагается, что программа адресной продовольственной помощи стартует уже в 2018 году. Минфин дал принципиальное согласие на ее реализацию. Проект будет работать на базе банковских …
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7 июня 2017, 02:07