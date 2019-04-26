Только половина жителей России знают, что на Пасху верующие празднуют воскресение Иисуса Христа. К такому выводу пришли исследователи центра ВЦИОМ. По данным проведенного опроса, 6% россиян полагают, что на Пасху отмечают день рождения Христа. 4 процента респондентов заявили, что светлое воскресенье является днем поминания усопших, а еще 3 процента заверили, что подобным образом христиане отмечают окончание поста. 32 процента участвовавших в опросе признались, что им вообще неизвестно, что верующие празднуют на Пасху. Некоторые даже полагали, что они отмечают день выпечки кулича. Опрос был проведен путем телефонного интервью на всей территории России, в исследовании приняли участие 1600 респондентов. В этом году Пасха приходится на 28 апреля.
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