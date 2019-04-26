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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Материалы по теме:

100 автобусов пустят на Пасху к кладбищам Самары

100 автобусов пустят на Пасху к кладбищам Самары

В Самаре на Пасху в перевозке горожан к кладбищам задействуют 100 автобусов. Об этом сообщили в понедельник, 2 апреля, на еженедельном совещании в мэрии Самары. Его провела глава Самары Елена Лапушкина.

К перевозкам на Пасху 8 апреля подготовлено 100 автобусов. Проведено 

2 апреля 2018, 03:38
У православных началась страстная седмица

У православных началась страстная седмица

У православных началась страстная седмица — это последняя неделя Великого поста, перед Пасхой.  В ближайшие 6 дней верующие усиленно молятся, вспоминая страдания Сына Божия, Его мучительную смерть и погребение. Сегодня, в великий понедельник, можно начинать убираться дома, готовясь к воскресенью. 

2 апреля 2018, 11:09
У православных самарцев начался Великий пост

У православных самарцев начался Великий пост

У православных сегодня начался Великий пост, который продлится 7 недель  и завершится 7 апреля главным христианским праздником - Пасхой.

Это период  самого длительного воздержания от пищи и напитков в христианстве, который   должен сопровождаться духовной практикой, чтобы человек мог очистить свой организм, 

19 февраля 2018, 11:20
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать куличи и яйца к Пасхе

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать куличи и яйца к Пасхе

В преддверии Пасхи, которая в 2017 году празднуется 16 апреля, Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать продукты к праздничному столу. Скажем, при выборе кулича нужно иметь в виду, что если при его изготовлении используются яичный порошок, маргарин вместо масла и заменитель 

14 апреля 2017, 03:36
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