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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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15 февраля 2017, 05:56
Опубликован рейтинг самых дорогих мировых брендов

Опубликован рейтинг самых дорогих мировых брендов

Агентство Interbrand исследовало рынок мировых брендов 2015 года. Звание самого дорогого из них принадлежит корпорации  Apple.
Второе место в рейтинге заняла компания Google. А вот Coca-Cola, 13 лет подряд возглавлявшая список самых дорогих брендов мира, теперь оказалась на третьем месте.

6 октября 2016, 04:28
Apple и Google – самые дорогие бренды уже третий год подряд

Apple и Google – самые дорогие бренды уже третий год подряд

Опубликован Топ-100 самых дорогих брендов мира в 2015 году. Рейтинг составлен компанией «Интербренд». Лидерами уже третий год подряд остаются IT-гиганты Apple и Google.

«Яблоко» - на первом месте. Его оценивают в $170 млрд. «Гугл» - на второй строчке ($120 
5 октября 2015, 05:10
Сотня самых дорогих брендов мира подорожала в 2013 г. на 12%

Сотня самых дорогих брендов мира подорожала в 2013 г. на 12%

Мillward Вrown Оptimor (MBO, входит в группу WPP) оценила стоимость 100 брендов за прошедший год в $2,9 трлн. Этот показатель вырос на 12%; начиная с 2006 г., когда рейтинг BrandZ стал составляться, средний рост был 9% в год, отмечают "Ведомости". 

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У детей стало больше карманных денег

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21 октября 2013, 02:03
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