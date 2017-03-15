Сейчас подростки располагают гораздо большими суммами и влиянияем на родительский кошелек, чем 10 лет назад. Дети раньше становятся покупателями, лучше разбираются в брендах и чаще участвуют в принятии решения о покупках, особено если речь идет о цифровой технике или мобильных …