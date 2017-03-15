МТС может вывести на отечественный рынок два популярных китайских бренда смартфонов - Oppo и Vivo. Оба находятся в мировом TOP-5 по величине поставок. О переговорах между российским оператором и BBK Electronics информирует РБК со ссылкой на представителя МТС Дмитрия Солодовникова.
По сведениям IDC, в прошлом году Oppo оказался лидером в КНР по поставкам гаджетов. Бренд поставил на 122% больше своей продукции, а аналитики объясняют такую тенденцию эффективной розничной стратегией. Vivo оказался на третьей строке рейтинга, при этом на втором находится Huawei. В общей сложности Oppo и Vivo контролируют примерно треть рынка КНР.
Для BBK Electronics это вторая попытка вывести Oppo на рынок РФ. Первая состоялась в 2013 году, когда концерн зарегистрировал фирму «ОППО Диджитал» и объявил о начале реализации OPPO Find 5. В торговые точки поступили несколько бюджетных моделей, однако вскоре они исчезли. В корпорации объясняли, что реальные объемы продаж оказались ниже ожидаемых.
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