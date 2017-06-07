Сами Насери заявил, что не против еще одного гражданства и готов, если ему предложат, получить российский паспорт. Сейчас известный актер как раз находится в нашей стране, в Санкт-Петербурге он снимается в картине Rock & Road режиссера Григора Гярдушяна. Напомним, Насери …