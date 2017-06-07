Госдума приступила к формированию рабочей группы по подготовке текста присяги для приема в российское гражданство. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на руководителя комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
Как отмечается, в рабочую группу войдут представители разных фракций. Руководить ей будет лидер фракции «Единой России» Владимир Васильев. По словам Крашенинникова, клятва должна стать лаконичной, понятной и четкой. Из ее текста должно быть ясно, что вступающий в российское гражданство обязуется соблюдать Конституцию, а также соответствующие права и обязанности.
Напомним, что 6 июня президент Владимир Путин на совещании со спикером ГД Вячеславом Володиным дал поручение подготовить текст клятвы или присяги на вступление в российское гражданство.
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