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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Как попасть во ФСИН: 24 новых сотрудника приняли присягу

Как попасть во ФСИН: 24 новых сотрудника приняли присягу

Ряды региональной службы исполнения наказаний пополнили 24 новых сотрудника, которые прошли не только первоначальную подготовку на базе юридического института ФСИН России, но и жесткий профотбор - 4 человека на место. Их проверяли врачи и психологи. В этот вторник молодые люди 
26 июля 2016, 02:27
Самарцы вступили в ряды юнармии

Самарцы вступили в ряды юнармии

40 самарцев в возрасте от 13 до 17 лет принесли присягу.
24 мая 2016, 05:15
Стивен Сигал стал гражданином Сербии

Стивен Сигал стал гражданином Сербии

Американский актер, музыкант, мастер боевых искусств Стивен Сигал получил паспорт гражданина Сербии – страны, которую он считает своей второй родиной. Артист заявил о своем намерении приложить максимум усилий для продвижения позитивного облика Сербии.
Напомним, в начале декабря минувшего года Стивен 
11 января 2016, 04:00
Российское гражданство предоставлено дочери генерала армии Врангеля

Российское гражданство предоставлено дочери генерала армии Врангеля

Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Дочь белого генерала баронесса Ирен де Дрейер, всю жизнь прожившая во Франции, наконец вновь обретёт утраченную родину. Это станет лучшим подарком к её 100-летнему юбилею.
Восстановить российское гражданство было давней мечтой баронессы с 
30 ноября 2015, 03:09
В Самаре ещё 8 переселенцев с Юго-Востока Украины получили гражданство РФ

В Самаре ещё 8 переселенцев с Юго-Востока Украины получили гражданство РФ

В управление Федеральной миграционной службы России по Самарской области с начала года поступило 1654 заявления от иностранцев, желающих получить российское гражданство в рамках специальной госпрограммы. 1245 обращений уже одобрены. Сегодня российские паспорта получили еще 8 вынужденных переселенцев с Юго-Востока Украины. 
17 сентября 2015, 01:10
Сами Насери заявил о готовности получить российский паспорт

Сами Насери заявил о готовности получить российский паспорт

Сами Насери заявил, что не против еще одного гражданства и готов, если ему предложат, получить российский паспорт. Сейчас известный актер как раз находится в нашей стране, в Санкт-Петербурге он снимается в картине Rock & Road режиссера Григора Гярдушяна. Напомним, Насери 
10 сентября 2015, 03:35
Россиян могут обязать произносить клятву при получении паспорта

Россиян могут обязать произносить клятву при получении паспорта

Депутат Госдумы Вадим Соловьев готовит законопроект о произнесении клятвы молодыми россиянами при получении паспорта, сообщают федеральные СМИ.
Инициатива связана с торжественностью самого момента. Если законопроект будет поддержан, то будет объявлен конкурс на написание текста клятвы.
При этом некоторые служители народа 

21 ноября 2014, 03:25
В Самаре 240 сотрудников органов внутренних дел приняли присягу (ФОТО)

В Самаре 240 сотрудников органов внутренних дел приняли присягу (ФОТО)

6 мая слушатели Центра профессиональной подготовки Министерства внутренних дел РФ приняли присягу. Всего 240 человек: сотрудники ДПС, участковые, дознаватели, следователи и оперативники уголовного розыска.<br /> Среди присягнувших как новоиспеченные сотрудники, так и те, кто уже давно носит погоны. Кадровая политика обязывает 
6 мая 2014, 06:26
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