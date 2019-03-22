Банк России на своем заседании оставил ключевую ставку без изменений на уровне 7,75% годовых. Причина - уровень инфляции, который оказался ниже, чем предсказывал ЦБ, и достаточно стабильное состояние рубля. Напомним, на этой неделе не стал менять ставку и американский регулятор. По оценкам экспертов, решение Банка России оставить ставку уже заложено в курс российской валюты, поэтому дальнейшего укрепления рубля не стоит ожидать. А вот прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0–5,5 процентов понижен до 4,7–5,2%. И прогнозируется ее возвращение к 4% в первой половине 2020 года. Впрочем Банк России все же допускает переход к снижению ключевой ставки и в 2019 году.
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