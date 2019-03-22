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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Материалы по теме:

Минфин РФ досрочно выполнил план продажи облигаций федерального займа

Минфин РФ досрочно выполнил план продажи облигаций федерального займа

Минфин России досрочно выполнил план продажи облигаций федерального займа. Накануне в очередной раз крайне успешно прошел аукцион по их реализации. Объем размещения составил почти 80 млрд рублей.

Напомним, облигации федерального займа - рублёвые. По ним предусмотрены процентные выплаты по купонам. По 

21 марта 2019, 05:02
Как сильно к концу марта может ускориться потребительская инфляция?

Как сильно к концу марта может ускориться потребительская инфляция?

Уже к концу марта - началу апреля пика достигнет годовая инфляция. Она поднимется до 6 %. Об этом заблаговременно предупредил Центробанк. Вину за рост цен регулятор возлагает на овощи и рубль: первые резко подорожали после сезонного спада, а отечественная валюта, 
18 марта 2019, 09:01
В Тольятти стартует Startup Tour 2019

В Тольятти стартует Startup Tour 2019

В четверг, 14 марта, Startup Tour открылся в Тольятти, на базе технопарка «Жигулевская долина». На конкурс перспективных проектов заявилось около 300 организаций, 30 вышло в финал. По итогам мероприятия будут распределены гранты от фонда «Сколково», а самые успешные участники получат 
14 марта 2019, 10:30
Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?

Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?

Российский страховой рынок показывает рекордный рост. По подсчетам Центрального банка, количество взносов граждан страховщикам увеличилось с 8% в 2017-м году до 15% в 2018-м. Показатель стал рекордным за последние 6 лет, а общий объем рынка составил 1,5 триллиона рублей. Рекордные 
12 марта 2019, 11:37
Цены на нефть могут упасть?

Цены на нефть могут упасть?

Банк России допускает, что цена на нефть может упасть до $35 за баррель. Это в том случае, если в следующие три года санкции против России будут сохраняться. Для сравнения: сейчас нефтяной рынок на подъеме. Текущая цена составляет почти $85 за 

9 октября 2018, 12:50
Что будет с ключевой ставкой?

Что будет с ключевой ставкой?

Ключевую ставку, исходя из которой определяются все возможные проценты по кредитам, снова могут понизить, но не раньше, чем через год - полтора. Центробанк считает, что это можно будет сделать в конце 19 -20 годов - заявил директор департамента денежно-кредитной политики 

9 октября 2018, 12:42
Эксперт рассказал о последствиях повышения ключевой ставки

Эксперт рассказал о последствиях повышения ключевой ставки

Сегодня Совет директоров Центрального банка России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на 0,25 пункта - до 7,5% годовых. Это должно стабилизировать российский рынок и отечественную валюту. Также мегарегулятор сообщил об усилении инфляционных рисков. Прогнозируется, что в 2019-ом годовая 
14 сентября 2018, 10:15
ЦБ потребует взыскать убытки с экс-владельцев «Промсвязьбанка», «Бинбанка» и «Открытия»

ЦБ потребует взыскать убытки с экс-владельцев «Промсвязьбанка», «Бинбанка» и «Открытия»

Центробанк России заявил о намерении взыскать понесённые им убытки с бывших владельцев трех российских банков - «Открытия», «Бинбанка» и «Промсвязьбанка». Все они были отправлены на санацию в прошлом году. Иски подадут либо в конце этого, либо в начале 2019 года, 

14 июня 2018, 09:00
ЦБ отправит тольяттинский «Автовазбанк» в Фонд плохих активов

ЦБ отправит тольяттинский «Автовазбанк» в Фонд плохих активов

Центробанк передаст тольяттинский «Автовазбанк», недавно выкупленный у Промсвязьбанка, в создаваемый Фонд плохих активов. По информации регулятора, на первом этапе компанию АВБ там составят банки «Траст» и «Рост», а также непрофильные активы, в основном связанные с бывшими собственниками ПСБ. Ожидается, что 

24 мая 2018, 02:18
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых

ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых

Совет директоров Банка России в пятницу, 23 марта, принял решение снизить ключевую ставку на четверть процента - до 7,25% годовых. По оценке регулятора, основная причина - уровень годовой инфляции, которая остается устойчиво слабой. Она, по прогнозу ЦБ, составит 3–4% в 

23 марта 2018, 04:58
ЦБ может вновь понизить ключевую ставку уже через неделю

ЦБ может вновь понизить ключевую ставку уже через неделю

ЦБ может понизить ключевую ставку уже на следующем заседании совета директоров, 9 февраля, заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина.

«Мы не исключаем паузу, но не исключаем и снижения ставки», - цитирует заявление главы Банка России газета «Известия».

Напомним, 
2 февраля 2018, 04:45
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