Цены на нефть могут упасть? Банк России допускает, что цена на нефть может упасть до $35 за баррель. Это в том случае, если в следующие три года санкции против России будут сохраняться. Для сравнения: сейчас нефтяной рынок на подъеме. Текущая цена составляет почти $85 за …