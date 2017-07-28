В ближайшие три года Россию ждет экономический застой. Такой прогноз сделало Минэкономразвития.

Санкционная политика, скорее всего, продолжится, несмотря на заявление вице-президента США Джозефа Байдена о том, что сейчас в Евросоюзе есть, минимум, пять государств, которые выступают против антимосковских санкций. Кроме …