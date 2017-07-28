Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 9 процентов годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Инфляция в стране остается вблизи целевого уровня, восстановление экономической активности продолжается, отметили в Совете директоров ЦБ. В то же время краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются. В середине июля руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не рассматривает возможность увеличения ключевой ставки. В этом году ее снижали трижды.
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ЦБ будет отбирать у банков лицензии без лишних формальностей
Центробанк предлагает отзывать лицензии без лишних формальностей. Регулятор намерен расширить права на так называемое профессиональное суждение. Это даст ему возможность применять надзорные меры даже при отсутствии формальных доказательств нарушения закона. Соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме. Сейчас без жестко регламентированных аргументов …
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6 июля 2017, 01:00
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Дорогая корзина: Минимальный набор продуктов в России резко подорожал
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26 июня 2017, 02:15
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Осторожно - подделка: Банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры
В банкоматах с дешевыми моделями приемных устройств увеличилось количество поддельных купюр. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на представителей Центробанка.
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21 июня 2017, 09:09
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ЦБ снизил ключевую ставку
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16 июня 2017, 03:29
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ЦБ предложил считать биткоин цифровым товаром
Такие криптовалюты, как биткоин, могут быть признаны цифровым товаром. Вследствие этого они подпадут под соответствующие налоги. Об этом заявила зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
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26 мая 2017, 11:28
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ЦБ предложил изменить порядок расчета стоимости ОСАГО
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24 мая 2017, 11:42
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ЦБ снизил ключевую ставку
Сегодня, как и ожидали финансовые аналитики, Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 9,25% годовых.
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28 апреля 2017, 03:10
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Виноваты овощи: почему растет инфляция?
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28 апреля 2017, 11:11
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Экономическая интрига: что решит совет директоров Центробанка насчет ключевой ставки?
По прогнозам финансовых аналитиков, совет директоров Центробанка понизит ключевую ставку 28 апреля. Этот показатель может упасть на 0,25 процентного пункта до 9,5%. По мнению большей части экспертов, текущие экономические условия дают регулятору все основания продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Как будет …
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28 апреля 2017, 10:54
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Банк России снизил ключевую ставку до 9,75%
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 пункта - до 9,75%. Решение поменять этот показатель главный регулятор принял впервые с сентября 2016 года.
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24 марта 2017, 05:23
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В блогах: что случилось с ценами в Самаре
Блогер eirc63 негодует по поводу цен в Самаре. "В новостях постоянно слышим об инфляции на уровне 5 процентов, бакс падает, нефть растет, россияне покупают самые большие яхты в мире. И вдруг сталкиваешься с суровой реальностью в продуктовом магазине. Сегодня …
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9 февраля 2017, 09:42
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Россию ждет трехлетний экономический застой
В ближайшие три года Россию ждет экономический застой. Такой прогноз сделало Минэкономразвития.
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22 сентября 2016, 11:55