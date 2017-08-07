Кнопочные телефоны в России постепенно уступают место смартфонам. Из почти 17 миллионов мобильных телефонов, проданных в России в первой половине 2017 года, кнопочные аппараты составили лишь четверть, пишут «Ведомости». По сведениям издания, смартфоны активно продвигают сотовые компании, заинтересованные в росте доходов от мобильного интернета, зачастую операторы фактически дотируют смартфоны, продавая их в убыток, отмечают эксперты. Выгода налицо: если средний ежемесячный счет владельца кнопочного телефона – около 10 рублей, то пользователи смартфонов платят почти в четыре раза больше. Свою роль сыграли и снижение стоимости смартфонов – самый дешевые модели сейчас доступны примерно за 1000 рублей. Цены на кнопочные телефоны лишь незначительно ниже, чем на бюджетные смартфоны.
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19 июля 2017, 12:31
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