Новый мост около Климовки начнут строить в 2019 году … Новый мост через Волгу вблизи села Климовка с обходом Тольятти и выходом на магистраль М-5 "Урал" начнут строить в следующем году. Предполагается, что на его возведение уйдет 4 года времени и 130 миллиардов бюджетных рублей, сообщает правительство Самарской области. Этот