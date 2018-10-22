1
05
53
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18.10.2018 
Все видео

Материалы по теме:

На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело

На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ГКУ «Управление капитального строительства Самарской области» Светланы Моравской по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, в рамках контракта 
22 октября 2018, 12:43
С комбината «Родник» требуют 7,5 млрд рублей

С комбината «Родник» требуют 7,5 млрд рублей

Продолжает разгораться конфликт вокруг самарского комбината «Родник». Федеральный холдинг «Кристалл-Лефортово» обратился в Арбитражный суд Курской области с иском к заводу на 7,5 млрд рублей. По версии заявителя, именно такая сумма «набежала» за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки. Это уже 
20 октября 2018, 09:15
За август-октябрь реальные доходы россиян упали на 3%

За август-октябрь реальные доходы россиян упали на 3%

Динамика реальных доходов россиян, по данным Росстата, второй месяц подряд отрицательная. С августа по октябрь они в совокупности упали почти на 3%. Основной фактор, обедняющий граждан - усилившаяся инфляция, которую провоцирует слабеющий рубль. 
 
- Очень много валют развивающихся рынков подешевело 
18 октября 2018, 09:27
Новый мост около Климовки начнут строить в 2019 году

Новый мост около Климовки начнут строить в 2019 году

Новый мост через Волгу вблизи села Климовка с обходом Тольятти и выходом на магистраль М-5 "Урал" начнут строить в следующем году. Предполагается, что на его возведение уйдет 4 года времени и 130 миллиардов бюджетных рублей, сообщает правительство Самарской области. Этот 
17 октября 2018, 10:48
ВЦИОМ выяснил, что думают россияне о колебаниях курса доллара

ВЦИОМ выяснил, что думают россияне о колебаниях курса доллара

66% жителей страны хранит сбережения в рублях.
3 октября 2018, 11:02
Эксперты рассказали самарцам о перспективах курса рубля

Эксперты рассказали самарцам о перспективах курса рубля

На российском валютном рынке продолжается коррекция. Официальный курс рубля на 16 августа укрепился по отношению к доллару на 38 копеек, к евро - на 1 рубль и 1 копейку. Тем не менее, волатильность сохраняется. Отечественная валюта впервые с 2016 года 
16 августа 2018, 09:28
Заготовки на зиму: Российские компании рекордно запаслись наличной иностранной валютой

Заготовки на зиму: Российские компании рекордно запаслись наличной иностранной валютой

Совокупный объем иностранной валюты в наличных средствах у отечественных компаний и физлиц стал рекордным за всю историю. Речь идет о $54,5 млрд, информируют «Известия».
Эта цифра была зафиксирована летом, превысив аналогичный показатель 2014−2015 гг. «Таким образом, объем наличной валюты в 

6 октября 2017, 12:15
Кабмин внес законопроект о валютной зарплате для россиян

Кабмин внес законопроект о валютной зарплате для россиян

Законопроект, который позволяет гражданам России, работающим в отечественных компаниях за границей, получать зарплату в иностранной валюте, представлен на рассмотрение в Госдуму. Документ в нижнюю палату парламента внес кабинет министров.
Как отмечается в сообщении, размещенном на правительственном портале, соответствующие поправки должны 

3 октября 2017, 02:05
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх