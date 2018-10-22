Российский рубль сегодня незначительно, но укрепляется. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 октября, составляет 65 рублей 81 копейку. Евро — 75 рублей 32 копейки. Это на 50 копеек ниже закрытия предшествующей недели. Ослабление американской валюты происходит на фоне снижения ее курса в мире, а также подготовки российских компаний к уплате налогов в бюджет. Из-за того, что пик налогового периода в нашей стране приходится именно на ближайшие 7 дней, у российского дензнака есть шанс обновить максимумы против иностранных валют. Главное - после этого не проводить покупки доллара и евро. В начале ноября ожидается новая фаза ослабления российской валюты. При этом доллар, до выборов в конгресс США, вряд ли поднимется выше 72 рублей, считает аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов.
Сейчас неплохой момент для покупки евро, хотя в идеале это надо делать, когда курс этой валюты опустится до отметки 74 рубля 70 копеек. Напомним, сейчас он 75 рублей 32 копейки.
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