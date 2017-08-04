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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2017г 
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Самарцы станут свидетелями космических метаморфоз

Самарцы станут свидетелями космических метаморфоз

В сообществе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте» анонсируют, что в ночь с понедельника на вторник, с 7 на 8 августа, в Самаре будут наблюдать довольно интересное астрономическое событие – частное лунное затмение! Это когда Земля закроет Солнце 
4 августа 2017, 09:30
Стивен Хокинг прогнозирует появление кислотных дождей и кипящих океанов на Земле

Стивен Хокинг прогнозирует появление кислотных дождей и кипящих океанов на Земле

Известный английский ученый считает, что решение президента США Дональда Трампа о выводе страны из Парижского соглашения по климату в будущем может привести к глобальной экологической катастрофе. Об этом сообщает The Spokesman-Review.

Согласно прогнозам Хокинга, через какое-то время климат Земли может стать 

24 июля 2017, 06:10
Ученые объявили об угрозе с Марса

Ученые объявили об угрозе с Марса

Поверхность Марса может оказаться гораздо опаснее, чем считалось ранее. Шотландские ученые после серии экспериментов пришли к выводу, что поверхность Красной планеты очень ядовита. По сообщению исследователей, там есть опасные вещества -  перхлораты, соли и эфиры хлорной кислоты, которые уничтожат любые 
24 июля 2017, 03:42
На кону 160 млн рублей: Дачники и коммерсанты схлестнулись за землю рядом с «Амбаром»

На кону 160 млн рублей: Дачники и коммерсанты схлестнулись за землю рядом с «Амбаром»

Стало известно о подробностях конфликта дачников и коммерсантов на территории неподалеку от самарского ТРК «Амбар»
 
Около 200 человек спорят за сотки с коммерческими организациями и чиновниками. Стоимость 4 гектаров свыше 160 миллионов рублей. Земля прилегает к Южному шоссе. Подробности 
20 июля 2017, 10:37
Километровый астероид подлетит к Земле 22 июля

Километровый астероид подлетит к Земле 22 июля

Представители научного сообщества утверждают, что в предстоящую субботу к нашей планете подлетит потенциально опасный астероид. Километровый небесный объект мчится к Земле на огромной скорости, информируют астрономы.
Небесное тело относится к большим космическим объектам или так называемым «космическим скалам», как их 

20 июля 2017, 09:57
Открыта экзопланета, где год длится 4,5 земных часа

Открыта экзопланета, где год длится 4,5 земных часа

Астрономы в процессе исследований открыли уникальную экзопланету EPIC 228813918b, где продолжительность года составляет всего лишь 4,5 земных часа. Необычный космический объект находится на высокоскоростной орбите вокруг M3-карлика.
Открытие сделали ученые из Королевского астрономического общества Великобритании. Как они поясняют, это вторая 

19 июля 2017, 03:29
Одним ударом: Ученые рассказали, как астероид уничтожит Землю

Одним ударом: Ученые рассказали, как астероид уничтожит Землю

Американское издание Geophysical Research Letters рассказывает о разрушительных последствиях для Земли в случае падения гигантского астероида. Коллектив ученых создал компьютерную модель, сымитировав падение свыше 50 000 астероидов - от самых маленьких, до тех, чей размер составляет сотни метров в диаметре.

5 июля 2017, 01:13
СМИ: Земля погрузится во тьму на две недели в 2017 году

СМИ: Земля погрузится во тьму на две недели в 2017 году

В ряде средств массовой информации появились сообщения, что по причине особого положения Юпитера и Венеры наша планета погрузится во тьму на 15 дней. При этом авторы публикаций ссылаются на экспертов американского космического ведомства или даже на экс-руководителя NASA Чарльза Болдена.

23 июня 2017, 07:57
Фото с сотового телефона сделают доказательством нарушений ПДД

Фото с сотового телефона сделают доказательством нарушений ПДД

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, закрепляющий регистрацию нарушения ПДД водителем транспортного средства на основании фото с мобильного телефона любого случайного свидетеля. Инициатором нововведения, о необходимости которого еще год назад говорил президент РФ Владимир Путин, стало МВД России.

4 апреля 2017, 04:16
В блогах: в центре Самары люди ходят по высоченному крану

В блогах: в центре Самары люди ходят по высоченному крану

Блогер Татьяна Ан выложила фотографию, как по высоченному крану на улице Вилоновской ходят люди. "Данное фото сделано из окна дома № 44 - того самого 33-этажного "монстра", как иногда его называют горожане. Не совсем понятно, то ли рабочие решили 
21 октября 2016, 05:33
Фотограф-ученый смог снять движение звука в воде

Фотограф-ученый смог снять движение звука в воде

В процессе съемки ему помогли неоновые лампы и особое программное обеспечение, в итоге, как утверждается, получилось изображение движения звука в жидкости. По сообщениям западных СМИ, биохимик и фотограф Линден Гледхилл превратил акустические волны в произведения изобразительного искусства. Он расположил емкость 
20 февраля 2016, 11:10
Психологи объяснили, почему селфи пользуется такой популярностью

Психологи объяснили, почему селфи пользуется такой популярностью

Специалисты постарались объяснить, в силу каких именно факторов селфи пользуется очень большой популярностью, особенно среди молодёжи.
Кстати говоря, первый такой снимок был осуществлен в далёком 1839 году. Именно тогда фотограф Роберт Карнелиус смог запечатлеть самого себя. Популярным такое фото в 
1 февраля 2016, 05:05
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