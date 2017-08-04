Известный английский ученый считает, что решение президента США Дональда Трампа о выводе страны из Парижского соглашения по климату в будущем может привести к глобальной экологической катастрофе. Об этом сообщает The Spokesman-Review.

Согласно прогнозам Хокинга, через какое-то время климат Земли может стать …