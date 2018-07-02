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«Вот дожили!»: в Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев
В Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев, рассказал на своей странице в «Фейсбуке» самарец Вадим Афанасьев.
«Сегодня утром видел на Советской Армии пять человек колумбийцев. Я сначала подумал - бразильцы или мексиканцы», - пишет автор. Сами болельщики заявили, что …
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2 июля 2018, 03:10
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Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре
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29 июня 2018, 05:46
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Видео в блогах: как иностранные болельщики пели с караоке в Самаре
Самарец Алексей Брытков поделился в сообществе «Хорошие новости Самара» соцсети «ВКонтакте» результатами своего эксперимента. Он подвозил иностранных болельщиков (колумбийцев и австралийцев) в автомобиле и предлагал им спеть вместе с ним в караоке. «За все время моих поездок с иностранцами …
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30 июня 2018, 08:03
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Колумбийская болельщица попала в ДТП с КамАЗом в Самаре
29 июня в Самаре произошло ДТП, участницей которого стала колумбийская болельщица. Около дома №36 по улице Озерной в Кировском районе столкнулись «Хендэ» и КамАЗ. Судя по фото в группе «ДТП 163 Самара», удар был не очень сильным. Южноамериканка, сидевшая …
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29 июня 2018, 11:52
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Появилось фото, как болели в Сенегале во время матча на «Самара Арене»
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29 июня 2018, 10:23
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Карнавал после игры ЧМ-2018 Колумбия – Сенегал устроили болельщики в Самаре
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29 июня 2018, 09:53
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Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару
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19 июня 2018, 05:02
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В Колумбии россиянин сбежал из плена повстанцев с их оружием
В Колумбии мужчина, имеющий гражданство РФ и Армении Арсен Восканян, взятый в плен повстанческой группировкой «Армия национального освобождения» (АНО), сбежал, отняв оружие у конвоиров. Об этом информирует портал АНО.
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24 апреля 2017, 02:29
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В Кирове многодетная мать утопила 3-летнюю дочь в ванне
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24 апреля 2015, 06:10
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В Кирове от схода снега с крыши пострадал еще один младенец
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13 февраля 2015, 06:51
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В Кирове ледяная глыба упала на младенца
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24 января 2015, 02:00
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Под Кировом более 120 человек отравились курительными смесями, трое скончались
В Кировской области более 120 человек отравились неизвестной курительной смесью.
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23 сентября 2014, 05:24