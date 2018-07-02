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Материалы по теме:

«Вот дожили!»: в Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев

«Вот дожили!»: в Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев

В Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев, рассказал на своей странице в «Фейсбуке» самарец Вадим Афанасьев.

«Сегодня утром видел на Советской Армии пять человек колумбийцев. Я сначала подумал - бразильцы или мексиканцы», - пишет автор. Сами болельщики заявили, что 
2 июля 2018, 03:10
Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре

Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре

За две недели ЧМ-2018 по футболу к самарским врачам обратились 94 иностранца. 15 из них получали стационарное лечение.

Большинство болельщиков, которые приехали на ЧМ-2018 по футболу в Самару обращаются за медпомощью с ушибами, мозолями и головными болями. Есть случаи переломов, однако 

29 июня 2018, 05:46
Видео в блогах: как иностранные болельщики пели с караоке в Самаре

Видео в блогах: как иностранные болельщики пели с караоке в Самаре

Самарец Алексей Брытков поделился в сообществе «Хорошие новости Самара» соцсети «ВКонтакте» результатами своего эксперимента. Он подвозил иностранных болельщиков (колумбийцев и австралийцев) в автомобиле и предлагал им спеть вместе с ним в караоке. «За все время моих поездок с иностранцами 
30 июня 2018, 08:03
Колумбийская болельщица попала в ДТП с КамАЗом в Самаре

Колумбийская болельщица попала в ДТП с КамАЗом в Самаре

29 июня в Самаре произошло ДТП, участницей которого стала колумбийская болельщица. Около дома №36 по улице Озерной в Кировском районе столкнулись «Хендэ» и КамАЗ. Судя по фото в группе «ДТП 163 Самара», удар был не очень сильным. Южноамериканка, сидевшая 
29 июня 2018, 11:52
Появилось фото, как болели в Сенегале во время матча на «Самара Арене»

Появилось фото, как болели в Сенегале во время матча на «Самара Арене»

В Сенегале организовали массовый просмотр матча своей футбольной сборной с командой Колумбии. Игра 1/8 финала ЧМ-2018 состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена» в четверг, 28 июня. В Сети появились фотографии, как сенегальцы болели за свою сборную. Несколько человек, чтобы 

29 июня 2018, 10:23
Карнавал после игры ЧМ-2018 Колумбия – Сенегал устроили болельщики в Самаре

Карнавал после игры ЧМ-2018 Колумбия – Сенегал устроили болельщики в Самаре

В Самаре вечером в четверг, 28 июня, после матча 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу Колумбия – Сенегал, состоялся настоящий карнавал. Иностранные болельщики большой колонной и с песнями и танцами прошествовали по улице Куйбышева, сообщают очевидцы. В соцсетях появилось видео. Напомним, 

29 июня 2018, 09:53
Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару

Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару

В Самару болельщики из Колумбии приедут на матч своей национальной сборной с командой Сенегала на автобусах. Игра состоится 28 июня на стадионе «Самара Арена» в рамках ЧМ-2018 по футболу. О том, как колумбийцы будут добираться до Самары на пресс-конференции рассказал 

19 июня 2018, 05:02
В Колумбии россиянин сбежал из плена повстанцев с их оружием

В Колумбии россиянин сбежал из плена повстанцев с их оружием

В Колумбии мужчина, имеющий гражданство РФ и Армении Арсен Восканян, взятый в плен повстанческой группировкой «Армия национального освобождения» (АНО), сбежал, отняв оружие у конвоиров. Об этом информирует портал АНО.
Согласно публикуемым сведениям, посольство России в этой стране обратилось с просьбой 

24 апреля 2017, 02:29
В Кирове многодетная мать утопила 3-летнюю дочь в ванне

В Кирове многодетная мать утопила 3-летнюю дочь в ванне

В ночь на 23 апреля многодетная женщина, разозлившись на свою 3-летнюю дочь, набрала в ванну воды и утопила девочку. Потом она отнесла мертвого ребенка на кровать.
Экспертиза установила, что ребенок скончался в результате утопления. По данным правоохранителей, мать девочки была трезвой, 
24 апреля 2015, 06:10
В Кирове от схода снега с крыши пострадал еще один младенец

В Кирове от схода снега с крыши пострадал еще один младенец

На ул. Широнцева в Кирове с крыши упала снежная глыба, при этом сильно пострадал младенец, находившийся в коляске неподалеку от 5-этажного дома. Малыш доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщает LifeNews.
По факту получения травм возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
13 февраля 2015, 06:51
В Кирове ледяная глыба упала на младенца

В Кирове ледяная глыба упала на младенца

В Кирове идет судебный процесс по делу о получении травм младенцем. В октябре 2014 года на коляску с малышом рухнула глыба льда и снега. Ребенок выжил, но получил тяжелейшие травмы, он проходит лечение и на данный момент.
Мать пострадавшего требует 

24 января 2015, 02:00
Под Кировом более 120 человек отравились курительными смесями, трое скончались

Под Кировом более 120 человек отравились курительными смесями, трое скончались

В Кировской области более 120 человек отравились неизвестной курительной смесью.
Новое психоактивное вещество распространяют наркоторговцы. Данное вещество не входит в перечень запрещенных, однако имеет сильное наркотическое воздействие на организм. От него погибли уже три человека, несколько человек находятся в тяжелом 

23 сентября 2014, 05:24
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