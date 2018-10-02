В МГТУ имени Н.Э. Баумана в рамках серии мероприятий XI Всероссийской конференции «Будущее машиностроения России» 26 сентября 2018 года состоялось заседание Комиссии по молодежной политике Союза машиностроителей России.
Перед началом заседания Заместитель Исполнительного директора ОООР «Союз машиностроителей России» Сергей Иванов и начальник Департамента стратегического планирования, программ развития и инноваций АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» («КРЭТ») Александр Братковский вручили награды ряду победителей Премии им. В.А. Ревунова за вклад в развитие производства продукции специального назначения и гражданской продукции (занявшим 2, 3 и 4 места). Напомним, Премия им. В.А. Ревунова учреждена Союзом машиностроителей России в 2016 году по инициативе АО «КРЭТ».
Справочно: Победителям Премии им. В.А. Ревунова, занявшим первые места, награды вручили Заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов, депутат Госдумы и Первый вице-президент СоюзМаш Владимир Гутенев, Министр науки и высшего образования Михаил Котюков, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров, президент, генеральный конструктор АО «Раменское ПКБ», заместитель генерального директора по НИОКР бортового оборудования АО «КРЭТ» Гиви Джанджгава в ходе основного мероприятия XI Всероссийской конференции «Будущее машиностроения России» 26 сентября 2018 г.
Александр Братковский рассказал, что на Премию В.А. Ревунова в этом году было подано довольно большое количество заявок – 160. Заявки поступили от промышленных холдингов, научно-исследовательских организаций, заводов, ВУЗов. Премия В.А. Ревунова, по словам представителя «КРЭТ», имеет важное значение для развития кадров, стимулирования творческих начинаний конструкторов и разработчиков.
Сергей Иванов и Александр Братковский также вручили благодарности представителям предприятий за вклад в подготовку образовательной программы VII Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего – 2018».
В обсуждении вопросов молодежной политики приняли участие глава Комиссии, Первый заместитель Председателя Московского областного регионального отделения Союза Олег Стогов, руководитель Департамента молодежной политики Союза машиностроителей России Игорь Краснов, руководитель научно-образовательного центра промышленной робототехники ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» Валентина Овчинникова, заместитель директора Российского центра содействия молодежному предпринимательству Федор Стрыгин, представители СоюзМаш и кадровых подразделений предприятий машиностроительного комплекса.
Подводя итоги Форума «Инженеры будущего», Игорь Краснов отметил, что «за семь лет в мероприятии приняли участие 12 000 молодых специалистов, учёных, аспирантов и студентов, и ежегодно его участниками становятся молодые инженеры из 400 промышленных компаний и 85 вузов из 70 регионов Российской Федерации. За время проведения Форум посетили более 100 делегаций из 48 стран». «Молодые специалисты, проявившие себя в рамках Форумов, включаются в Экспертные Советы Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству», – сказал Игорь Краснов.
Глава департамента молодежной политики Союза машиностроителей России подчеркнул главную идею Форума – «в процессе образовательной программы Форума молодые специалисты работают в межотраслевых командах, устанавливая вертикальные и горизонтальные связи между предприятиями, формируется ближайший кадровый резерв для замещения должностей главных специалистов и руководителей. В рамках программы Форума молодые специалисты получают возможность неформального общения, что в будущем значительно облегчает организацию межличностного взаимодействия и совместную работу промышленных предприятий Российской Федерации и стран участниц Форума».
Игорь Краснов отметил возникшую необходимость внесения некоторых изменений как в техническую часть подготовки Форума, так и в его содержательную программу и призвал представителей компаний высказать свои предложения.
Заместитель начальника отдела развития человеческих ресурсов ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Ольга Угловская рассказала об организации работы корпоративного авиационного факультета на Форуме «Инженеры будущего». Она акцентировала внимание на необходимости совершенствования рейтинговой системы Форума. Свое видение развития системы корпоративного и персонального рейтингов участников Форума представил также консультант по работе с молодежью ЗГД по УПиОР ПАО «КАМАЗ» Дмитрий Ульдяков.
Начальник отдела кадров ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» Трофим Дмитриев и начальник управления социальных и молодежных проектов АО «ПО «Завод имени Серго» Александр Спирин высказали предложения по содержанию деловой программы Форума «Инженеры будущего», формированию состава спикеров и т.д.
Рассказывая об итогах проведения образовательной программы на Форуме, Валентина Овчинникова коснулась барьеров, стоящих на пути внедрения цифровых технологий в машиностроительную отрасль, главным из которых является нехватка компетенций в этой области. Одним из инструментов решения проблемы Валентина Овчинникова считает «выстраивание сложных коопераций между университетами и производственными площадками». «Площадка Форума «Инженеры будущего» должна стать отправной точкой не только в развитии «soft skills» в проектной деятельности и т.д., но и в выявлении тех кадровых потенциалов, в которых можно развивать очень сложные, очень тяжелые «hard skills» именно по новым направлениям, новым компетенциям», – резюмировала Валентина Овчинникова.
Подводя итоги обсуждения, Игорь Краснов отметил, что все высказанные предложения лягут в основу в разрабатываемое положение о VIII Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего».
Комиссия также обсудила проводимую организациями и предприятиями-членами Союза машиностроителей России работу в области профориентации учащихся и молодежи.
Ведущий специалист Департамента молодежной политики Союза машиностроителей России» Александр Лопатин представил итоги Всероссийской акции «Неделя без турникетов» за 2017-2018 уч.г.». Он отметил, что к акции проявляют большой интерес как учебные заведения, так и предприятия – члены Союза машиностроителей. Представитель СоюзМаш сообщил, что благодаря поддержке органов исполнительной власти субъектов РФ, а также помощи Росмолодежи удалось значительно расширить как круг предприятий-участников акции – с 1,3 тыс. в октябре 2017 года до 4,3 тыс. в апреле 2018 года, так и количество самих участников из числа школьников и студентов – с 69 тыс. человек в октябре 2017 года до 232 тыс. в апреле 2018 года. «Мы планируем повышать качество содержания экскурсий и мероприятий в рамках этой акции», – отметил Александр Лопатин. Также будет повышен уровень информационного и IT-cопровождения проекта.
В связи с позитивными результатами апрельской акции «Неделя без турникетов» Игорь Краснов выразил благодарность Минпромторгу РФ и Росмолодежи за поддержку проекта.
Заместитель директора Российского центра содействия молодежному предпринимательству (Росмолодежь) Федор Стрыгин рассказал про Конкурс лучших практик профессионального самоопределения молодежи «Премия Траектория», целями которого является развитие всероссийской системы профориентации молодежи и помощь в выборе специальности. Он отметил успешное взаимодействие с Союзом машиностроителей в части отбора лучших региональных практик профинформирования и профагитации для выработки соответствующих рекомендаций предприятиям и повышению эффективности работы с молодежью.
Представители АО «Росэлектроника», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», ОАО «АВТОВАЗ», АО «НПЦ газотурбиностроения «Салют» поделились опытом проведения профориентационных мероприятий на своих предприятиях.