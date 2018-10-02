В блогах: "Биотехмед-2018"



Как … Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент Союзмаш России Владимир Гутенев принимает участие в ежегодном форуме по биотехнологиям "БИОТЕХМЕД", который в эти дни проходит в Геленджике.Как сообщает Гутенев в «Фейсбуке», «ключевыми темами форума в этом году являются