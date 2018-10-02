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Материалы по теме:

Эксперты обсудили будущее машиностроения в России

Эксперты обсудили будущее машиностроения в России

С 24 по 26 сентября 2018 года в МГТУ им. Н.Э. Баумана проходил заключительный этап XI Всероссийской конференции «Будущее машиностроения России», организаторами которой являются Союз машиностроителей России и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Молодые ученые и специалисты со всей России в 

2 октября 2018, 01:47
150 миллионов рублей вложат в реконструкцию участка металлургического производства «Кузнецова»

150 миллионов рублей вложат в реконструкцию участка металлургического производства «Кузнецова»

Самарский завод "Кузнецов" потратит 150 млн рублей на реконструкцию и техническое перевооружение участка металлургического производства. Соответствующий тендер госпредприятия, входящего в «СоюзМаш России», появился на портале госзакупок. Работы будут выполнены за счет субсидий федерального бюджета. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит заняться нанесением 

25 сентября 2018, 09:35
В Госдуме обсудили способы снижения стоимости авиаперевозок

В Госдуме обсудили способы снижения стоимости авиаперевозок

В Государственной Думе 12 сентября в первом чтении принят законопроект, который вносит изменения в 21 главу Налогового кодекса РФ и предусматривает совершенствование порядка налогообложения НДС услуг, оказываемых в международных аэропортах при международных перевозках.

«Действующий сейчас порядок налогообложения аэропортовых услуг повышает их 

13 сентября 2018, 02:19
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В блогах: "Биотехмед-2018"

Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент Союзмаш России Владимир Гутенев принимает участие в ежегодном форуме по биотехнологиям "БИОТЕХМЕД", который в эти дни проходит в Геленджике.

Как сообщает Гутенев в «Фейсбуке», «ключевыми темами форума в этом году являются 
11 сентября 2018, 06:40
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