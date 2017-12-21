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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

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ЦБ сократит банкиров в Самаре и других городах

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Глава Минстроя рассказал о высоком объеме ипотечного кредитования в 2017 году

Глава Минстроя рассказал о высоком объеме ипотечного кредитования в 2017 году

Прошла итоговая пресс-конференция, в рамках которой были подведены итоги работы Минстроя России в текущем году.

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ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов

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В России разработали новую схему продажи квартир в новостройках

В России разработали новую схему продажи квартир в новостройках

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Как поясняют специалисты, реализация квартир на стадии строительства продолжится, однако 

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ЦБ ввел в «Промсвязьбанке» временную администрацию

ЦБ ввел в «Промсвязьбанке» временную администрацию

В пятницу, 15 декабря, в «Промсвязьбанке» ввели временную администрацию, при этом о моратории на удовлетворение требований кредиторов пока не говорят.

«Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не 
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Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ на 25 базисных пунктов

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ на 25 базисных пунктов

Совет директоров Центробанка сегодня соберется на последнее в этом году заседание. Аналитики ожидают, что ключевая ставка будет снижена сразу на 25 базисных пунктов до 8% годовых.

Этому способствует замедление инфляции в России ниже целевого уровня в 4%. Все это значит, что 

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СМИ рассказали о появлении нового вида банковских мошенников

СМИ рассказали о появлении нового вида банковских мошенников

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14 декабря 2017, 11:28
Минстрой рассчитывает на снижение ипотечных ставок в РФ до 6%

Минстрой рассчитывает на снижение ипотечных ставок в РФ до 6%

Субсидирование государством ставки более 6 процентов годовых по ипотеке для семей, у которых с 2018 года родится второй либо третий ребенок, станет рассчитываться на период до 5 лет. Далее есть расчет на уменьшение ипотечных ставок до 6%, заявил глава минстроя 

13 декабря 2017, 09:28
В Самаре начали дорожать квартиры

В Самаре начали дорожать квартиры

Стоимость жилой недвижимости в Самаре по итогам ноября:
 
Средняя стоимость кв. м на вторичном рынке - 56 740 руб.
Максимальная средняя стоимость кв. м на вторичном рынке - 101 707 руб.
Минимальная средняя стоимость кв. м на вторичном рынке 

12 декабря 2017, 05:41
Госдума РФ приняла закон об ипотечных электронных закладных

Госдума РФ приняла закон об ипотечных электронных закладных

Депутаты приняли закон об использовании электронных закладных для россиян, взявших ипотечный кредит. Речь идет о новой разновидности бездокументарной ценной бумаги.
Права на нее фиксируются в виде электронного документа, заверенного электронной подписью. Там прописываются этапы получения и хранения электронной закладной, возможные 

16 ноября 2017, 03:20
В России объем выданных ипотечных кредитов вырос на 25%

В России объем выданных ипотечных кредитов вырос на 25%

За 9 месяцев 2017 года отечественные финансово-кредитные учреждения увеличили число предоставленных ипотечных займов на 25% по сравнению с таким же прошлогодним показателем. Об этом рассказывают российские агентства со ссылкой на информацию ЦБ.
В общей сложности за 9 месяцев этого года 

7 ноября 2017, 02:02
ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом

ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом

ЦБ собирается ужесточить правила предоставления ипотечный займов с небольшим первоначальным взносом. Новые требования появятся в следующем году.
Обезопасить себя Центробанк намерен установлением более высоких коэффициентов риска, в итоге такие кредиты повлияют на основной критерий надежности - норматив достаточности капитала. Регулироваться 

3 ноября 2017, 12:42
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