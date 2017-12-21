От своих источников «Коммерсант» узнал, что ЦБ обеспокоен в связи с намерением АИЖК увеличить к 2020 году объем ипотечного кредитования до 10 трлн рублей. Это более чем в два раза: на данный момент объем ипотек составляет 4,8 триллиона.
Как отмечается, Центробанк собирается направить письмо в АИЖК с предупреждением о возможности появления «пузыря» на ипотечном рынке и говорит о способах этого избежать. По сведениям источников, за быстрым ростом рынка непременно последует потеря качества кредитных продуктов. В силу этого регулятор может рассмотреть ряд мер, скажем, по ужесточению условий выдачи кредита при первоначальном взносе ниже 20 процентов. Вместе с тем могут ввести ограничительные меры и к иным категориям ипотечников.
По статистике в настоящее время 9 млн россиян имеют просроченные задолженности свыше 90 дней перед финансово-кредитными учреждениями.
|
В РФ ипотечные ставки впервые опустились ниже десяти процентов
|
20 декабря 2017, 01:03
|
ЦБ сократит банкиров в Самаре и других городах
|
20 декабря 2017, 12:38
|
Глава Минстроя рассказал о высоком объеме ипотечного кредитования в 2017 году
|
19 декабря 2017, 05:28
|
ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов
|
15 декабря 2017, 06:08
|
В России разработали новую схему продажи квартир в новостройках
Минстрой, ЦБ и АИЖК разработали новую схему долевого финансирования жилищного строительства, в соответствии с которой фирма-застройщик не может получить средства граждан, пока не сдаст объект. Об этом подробно рассказывают «Ведомости».
|
15 декабря 2017, 04:12
|
ЦБ ввел в «Промсвязьбанке» временную администрацию
В пятницу, 15 декабря, в «Промсвязьбанке» ввели временную администрацию, при этом о моратории на удовлетворение требований кредиторов пока не говорят.
«Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не …
|
15 декабря 2017, 12:01
|
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ на 25 базисных пунктов
|
15 декабря 2017, 11:22
|
СМИ рассказали о появлении нового вида банковских мошенников
Руководитель проекта "За права заемщиков" Виктор Климов поведал журналистам, что на российском финансовом рынке активизировались злоумышленники, выдающие себя за юристов. Они сулят возвращение страховки, внесенной клиентом финансового учреждения при подписании кредита. Естественно, "специалисты" требуют за свои услуги немалое денежное вознаграждение.
|
14 декабря 2017, 11:28
|
Минстрой рассчитывает на снижение ипотечных ставок в РФ до 6%
|
13 декабря 2017, 09:28
|
В Самаре начали дорожать квартиры
|
12 декабря 2017, 05:41
|
Госдума РФ приняла закон об ипотечных электронных закладных
Депутаты приняли закон об использовании электронных закладных для россиян, взявших ипотечный кредит. Речь идет о новой разновидности бездокументарной ценной бумаги.
|
16 ноября 2017, 03:20
|
В России объем выданных ипотечных кредитов вырос на 25%
|
7 ноября 2017, 02:02
|
ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом
ЦБ собирается ужесточить правила предоставления ипотечный займов с небольшим первоначальным взносом. Новые требования появятся в следующем году.
|
3 ноября 2017, 12:42