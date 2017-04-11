Компания Caviar представила iPhone 7 Credo. Цена православных смартфонов – порядка 200 тыс. рублей.
Известная фирма уже традиционно берет за основу популярные устройства и украшает их дорогой отделкой. Сегодня на суд общественности был представлен православный iPhone 7 Caviar Credo, созданный в двух версиях к Пасхе.
Первый вариант – «Спаси и сохрани», а второй – «Отче Наш». На 1-м изображен крест, внутри которого находится Иисус, а на 2-м - молитва.
В общей сложности было произведено 99 смартфонов по цене 219 и 199 тыс. рублей. По словам экспертов, задняя панель полностью выполнена из гравированного золота.
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