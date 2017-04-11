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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Оригинальный iPhone 7 взорвался из-за неисправности аккумулятора

Оригинальный iPhone 7 взорвался из-за неисправности аккумулятора

Очередной инцидент со взрывом iPhone 7 случился в Китае, в провинции Цзянсу. «Яблочный» гаджет не выдержал зарядки от сети. При этом эксперты компании Apple подтвердили оригинальность смартфона, исключив дешевую подделку.
О такой неприятности сообщила владелица дорогого айфона в соцсетях. Она 

6 апреля 2017, 03:39
Caviar выпустит Samsung Galaxy S8 с половинками двуглавого орла

Caviar выпустит Samsung Galaxy S8 с половинками двуглавого орла

Ювелирная фирма Caviar представила флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 с размещенным на корпусе российским двуглавым орлом. Цена нового гаджета – порядка 140 тысяч рублей.
Такая немалая стоимость объясняется, в частности, наличием золотых элементов. Покупатели получат возможность приобрести смартфон в ударопрочном 

6 апреля 2017, 12:26
Новый iPhone от Apple получит беспроводную зарядку

Новый iPhone от Apple получит беспроводную зарядку

Корпорация Apple начинает выпуск очередной модели смартфона серии iPhone. Гаджет будет иметь функцию беспроводной зарядки. Передатчик электрических импульсов будет встроен в зарядный блок, а приемник разместится в корпусе устройства.
Сейчас специалисты американской компании завершают тестирование новейшего гаджета, получившего беспроводную зарядку. 

10 февраля 2017, 03:20
IPhone 7 заметно подешевел в РФ

IPhone 7 заметно подешевел в РФ

В России iPhone 7 стал дешевле на 17%. За три последних месяца стоимость девайсов снизилась примерно на 9 тысяч рублей.
На официальном веб-ресурсе Apple говорится, что iPhone 7 с 32 гб стационарной и 2 гб используемой памяти, с 4,7-дюймовым IPS 

19 января 2017, 09:50
В России резко упали цены на iPhone 7 Plus

В России резко упали цены на iPhone 7 Plus

В преддверии Нового года Apple iPhone 7 Plus в России стал дешевле на 15%. В сентябре стоимость модели iPhone 7 Plus на 32 гБ составляла 67 990 руб., а сейчас флагманский смартфон можно купить за 57 990 руб. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.ru.

Таким образом, стоимость 

14 декабря 2016, 11:46
Эксперты назвали самые популярные в 2016 году смартфоны

Эксперты назвали самые популярные в 2016 году смартфоны

Эксперты поставили iPhone 7 от Apple на первую строку списка самых популярных моделей смартфонов в 2016 году. На втором месте в этом перечне находится Galaxy S7 Edge, у которого отмечают мощное «железо», сканер отпечатков пальцев и качественную камеру. Соответствующий рейтинг 

12 декабря 2016, 11:26
В блогах: в Самаре до сих пор рекламируют скандальный Samsung Note 7

В блогах: в Самаре до сих пор рекламируют скандальный Samsung Note 7

Блогер Владислав Харчев заметил, что реклама снятого с продаж Samsung Note 7 до сих пор висит на здании в Самаре. Скандальный взрывающийся гаджет, из-за которого капитализация компании рухнула почти на 25 млрд долларов и вскоре будут уволены сотни ее 
25 октября 2016, 04:57
Росавиация призывает ограничить использование смартфонов Galaxy Note 7 на борту самолетов

Росавиация призывает ограничить использование смартфонов Galaxy Note 7 на борту самолетов

Федеральным агентством воздушного транспорта РФ даны рекомендации пассажирам не использовать смартфоны Samsung Galaxy Note 7 на борту самолетов: отключать гаджеты в салоне воздушного судна и не сдавать в багаж. Данные требования Росавиации вызваны частыми случаями взрыва аккумуляторов мобильного устройства.
Кроме 

23 сентября 2016, 05:46
В США из-за взорвавшегося смартфона GalaxyNote 7 сгорел джип

В США из-за взорвавшегося смартфона GalaxyNote 7 сгорел джип

Инцидент  случился в  Сент-Питерсберге (США, штат Флорида). Прямо перед домом на глазах изумленного хозяина сгорел его джип. Как выяснилось, причиной пожара стал взрыв батареи мобильного устройства, который был оставлен во внедорожнике для подзарядки.
Автомобиль был оставлен его владельцем перед домом. 

9 сентября 2016, 03:38
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