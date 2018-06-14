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В сигаретах содержится намного больше вредных веществ, чем заявляется
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14 июня 2018, 11:10
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Ученые усомнились в пользе секс-роботов
Исследователи изучили воздействие секс-роботов на человека и не нашли ни одного доказательства, что они могут способствовать улучшению здоровья покупателей. Специалисты проанализировали сотни научных работ, посвященных этой теме и, оказалось, что ни одно исследование не доказывает пользу кукол с точки зрения …
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6 июня 2018, 10:55
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Появились фото нового седана Geely Emgrand SL
Руководство китайской компании-производителя опубликовало первые официальные фотоснимки новинки Geely Emgrand SL. Известно, что машина поступит в продажу до конца этого года и будет продаваться с двумя турбированными 1,0 и 1,4-литровыми агрегатами, мощность которых составит 136 и 133 л.с. соответственно. Новая …
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31 мая 2018, 08:28
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В Крыму откроется первая «винная деревня»
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25 мая 2018, 08:38
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Опять «телефонные минеры»: В Самаре из ТЦ «Мега» эвакуировали 1,5 тысячи посетителей
Сегодня, 31 декабря, в Самаре около 12:30 сотрудники оперативных служб эвакуировали посетителей из ТЦ «Мега», передает 63.ru. «По громкой связи сообщили, что нужно покинуть торговый центр по техническим причинам», - рассказали порталу очевидцы.
На место выезжали МЧС, ОВО, …
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31 декабря 2017, 04:09
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Крупный пожар в Самаре: На Олимпийской горели склады с мебелью
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23 июля 2017, 04:08
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Компания IKEA выплатит семьям из США компенсацию за убитых комодами детей
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22 декабря 2016, 05:30
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IKEA отзывает 1,66 млн опасных комодов в Китае
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12 июля 2016, 03:06
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«Икеа» выиграла суд у самарской мэрии
Компания «ИКЕА МОС» выиграла суд у самарской мэрии. Областной арбитраж отказал чиновникам, которые требовали, чтобы «Икеа» заново поставила на кадастровый учет четыре земельных участка общей площадью около 350 тысяч квадратных метров в поселке Красный Пахарь. На этой территории сейчас располагается …
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7 июня 2016, 05:12
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Мэрия Самары предъявила иск к «ИКЕА»
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2 февраля 2016, 02:42
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IKEA прекратила продажу кухонной мебели
До 20 декабря купить в магазинах IKEA кухонный гарнитур будет невозможно. Компания приостановила продажу мебели. Как говорится в официальном сообщении на сайте ритейлера, IKEA не справляется «с большим количеством заказов, находящихся в обработке». Скорее всего, это стало следствием девальвации рубля. Люди …
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18 декабря 2014, 10:50
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С 18 декабря мебель IKEA в России подорожает
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16 декабря 2014, 05:33