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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2018г 
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Сегодня, 31 декабря, в Самаре около 12:30 сотрудники оперативных служб эвакуировали посетителей из ТЦ «Мега», передает 63.ru. «По громкой связи сообщили, что нужно покинуть торговый центр по техническим причинам», - рассказали порталу очевидцы.

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IKEA отзывает 1,66 млн опасных комодов в Китае

IKEA отзывает 1,66 млн опасных комодов в Китае

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Мэрия Самары предъявила иск к «ИКЕА»

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До 20 декабря купить в магазинах IKEA кухонный гарнитур будет невозможно. Компания приостановила продажу мебели. Как говорится в официальном сообщении на сайте ритейлера, IKEA не справляется «с большим количеством заказов, находящихся в обработке». Скорее всего, это стало следствием девальвации рубля. Люди 

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16 декабря 2014, 05:33
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