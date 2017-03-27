Компания Ravon намерена расширить дилерскую сеть и увеличить реализацию своих моделей в РФ в 2017году. По данным «Автостат», количество дилерских центров вырастет с 53 до 120. Открыть точки продажи транспортных средств компания собирается во всех крупных российских городах.
В 2016 году корпорация реализовала на отечественном рынке 1811 экземпляров. В Ravon надеются, что по результатам этого года этот показатель достигнет 50 тыс. автомобилей.
В настоящее время в РФ представлены четыре модели марки - R2, Nexia R3, R4 и Gentra. Их цена варьируется от 439 до 800 тысяч рублей. В ближайшей перспективе компания выведет на наш рынок городской кроссовер В-класса и седан С-класса.
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