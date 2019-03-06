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В Тольятти нашли парк Черного властелина
Один из парков Тольятти приобрел странное название. Правда, только на Google-картах. Жители Автограда заметили в родном городе Центральный парк Черного властелина — известного мема, популярного героя Рунета. Обычно он предстает перед публикой в образе крепкого афроамериканца в черной кожаной кепке …
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4 февраля 2019, 09:00
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Зарубежный отдых для самарцев подорожает
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11 января 2019, 10:45
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Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря
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19 декабря 2018, 05:03
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Ростуризм назвал самые популярные направления в новогодние праздники
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11 декабря 2018, 09:43
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Что изменится для самарцев с введением электронного документооборота в ЗАГСах
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6 декабря 2018, 12:10
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Верховный суд России вступился за дачников
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18 сентября 2018, 10:14
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В Самаре изменится расписание дачных автобусов
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12 сентября 2018, 04:33
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В России повысились пошлины на документы нового образца
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3 августа 2018, 09:05
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Чем обернется для самарцев «дачная» реформа
Дачники доживают последний сезон. Уже с 1 января 2019 года такое понятие будет вычеркнуто из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества.
Пока объединения дачников, садоводов и огородников могут существовать в девяти юридических организационных формах. Но уже с …
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10 июля 2018, 11:40
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От пошлин за восстановление документов освободят пострадавших в ЧС
В России могут отменить пошлины за восстановление документов в случае их утраты или порчи из-за чрезвычайных ситуаций. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Сейчас эта норма действует лишь в отношении утраченного паспорта. В том случае, …
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26 июня 2018, 07:01
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Продажу дачных транспортных карт возобновили в Самаре
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11 мая 2018, 04:55
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Стало известно о выпуске новой партии дачных карт в Самаре
До 13 мая самарские дачники смогут ездить в автобусах по пенсионному удостоверению и социальным картам, сообщает мэрия. Из-за повышенного спроса в городе быстро закончились «Садово-дачные транспортные карты», которыми можно расплачиваться на соответствующих маршрутах. По данным горадминистрации, следующая партия проездных поступит …
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7 мая 2018, 09:01
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Новокуйбышевские дачники жалуются на отсутствие автобусов
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27 апреля 2018, 01:46
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Чиновника тольяттинской мэрии задержали за злоупотребление служебным положением
Коррупционный скандал разразился в тольяттинской мэрии. ГУ МВД России по Самарской области сообщило о задержании чиновника, который подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, 8 декабря 2014 года мужчина поставил свою подпись под документом о приемке строительных работ на …
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7 февраля 2018, 10:40
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Госдума упростила регистрацию брака в интернете
Депутаты утвердили в окончательном чтении законопроект кабмина, заметно облегчающий схему подачи электронного заявления на регистрацию брака. Об этом рассказали отечественные информагентства.
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8 декабря 2017, 02:15
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В блогах: про прекрасных слонов в Самаре
Блогер Алексей Авдейчев побывал на даче Головкина, более известной среди самарцев как "дача со слонами". "Она была построена в 1908-1909 годах купцом Константином Головкиным по собственному проекту. Слонов делали в сарае на улице Садовой, в их создании принимал участие …
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17 ноября 2017, 09:56
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На кону 160 млн рублей: Дачники и коммерсанты схлестнулись за землю рядом с «Амбаром»
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20 июля 2017, 10:37
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В России отменили свидетельства о регистрации прав на недвижимость
Свидетельства о регистрации прав на недвижимость больше выдаваться не будут. В числе официально опубликованных сегодня изменений в российское законодательство есть соответствующий пункт.
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12 июля 2016, 11:23
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Apple подала заявку на регистрацию товарного знака «Яблоко»
Всемирно известная корпорация планирует закрепить права на данное название для пяти категорий товаров и услуг. Это компьютеры, электронные книги, MP3-плееры, а кроме того - рентгеновские аппараты и машины для подсчёта голосов на выборах.
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13 октября 2015, 12:04
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"Крылья Советов" могут регистрировать новых игроков
20 января в Москве состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов. На нем было принято решение снять запрет на регистрацию игроков с самарского клуба. После оплаты клубных задолженностей регистрировать новичков теперь также смогут московское "Торпедо", "Балтика" и "Мордовия". Не …
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22 января 2014, 05:06
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