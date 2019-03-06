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В Тольятти нашли парк Черного властелина

В Тольятти нашли парк Черного властелина

Один из парков Тольятти приобрел странное название. Правда, только на Google-картах. Жители Автограда заметили в родном городе Центральный парк Черного властелина — известного мема, популярного героя Рунета. Обычно он предстает перед публикой в образе крепкого афроамериканца в черной кожаной кепке 

4 февраля 2019, 09:00
Зарубежный отдых для самарцев подорожает

Зарубежный отдых для самарцев подорожает

Волна всеобщего подорожания в ближайшие месяцы накроет и туристическую сферу. В предстоящем летнем сезоне зарубежный отдых для россиян вырастет в цене, как минимум, на 20 %. В предстоящем летнем сезоне стоимость туристических путевок практически по всем направлениям вырастет на 20-30 
11 января 2019, 10:45
Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря

Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря

В субботу, 22 декабря, в областной столице откроется очередная ледовая площадка -  каток на набережной Волги в районе бассейна ЦСКА ВВС.  Праздник начнется в 14:00. Для гостей приготовили конкурсы и подарки, запланирована встреча с Дедом Морозом, спортивные соревнования, а также 
19 декабря 2018, 05:03
Ростуризм назвал самые популярные направления в новогодние праздники

Ростуризм назвал самые популярные направления в новогодние праздники

Ростуризм назвал пять самых популярных направлений, которые выбирают жители страны для путешествий во время новогодних каникул. Неофициальный рейтинг составлялся на основе данных по бронированию мест в гостиницах и отелях. На Москву пришлось 17% продаж, на Сочи — 13, на Симферополь 
11 декабря 2018, 09:43
Что изменится для самарцев с введением электронного документооборота в ЗАГСах

Что изменится для самарцев с введением электронного документооборота в ЗАГСах

В ближайшие несколько лет в России заработает единая система документооборота в отделах Записи актов гражданского состояния. Благодаря ей граждане смогут получить все необходимые документы из любой точки страны, просто обратившись в ЗАГС по месту жительства. 
 
С октября этого года в России 
6 декабря 2018, 12:10
Верховный суд России вступился за дачников

Верховный суд России вступился за дачников

Верховный суд России вступился за права дачников в спорах с «Газпромом» о сносе построек из-за их слишком близкого расположения к трубопроводам. На сегодняшний день тысячи владельцев участков оказались в непростой ситуации: разрешения на строительство им выдавали по всем правилам, но 
18 сентября 2018, 10:14
В Самаре изменится расписание дачных автобусов

В Самаре изменится расписание дачных автобусов

Со среды, 12 сентября, в Самаре изменится расписание дачных автобусов. Из-за уменьшения светового дня для удобства пассажиров первые из них будут отправляться в путь из города на час позже,  но и последние рейсы от дачных массивов будут отъезжать на час 
12 сентября 2018, 04:33
В России повысились пошлины на документы нового образца

В России повысились пошлины на документы нового образца

С 3 августа в России выросли пошлины за выдачу документов нового поколения, оснащенных электронными чипами. Так, оформление загранпаспорта для взрослого теперь будет обходиться не в 3,5, а в 5 тысяч рублей. Пошлина за детский загранпаспорт составляет 2,5 тысячи рублей вместо 

3 августа 2018, 09:05
Чем обернется для самарцев «дачная» реформа

Чем обернется для самарцев «дачная» реформа

Дачники доживают последний сезон. Уже с 1 января 2019 года такое понятие будет вычеркнуто из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества. 

 

Пока объединения дачников, садоводов и огородников могут существовать в девяти юридических организационных формах. Но уже с 

10 июля 2018, 11:40
От пошлин за восстановление документов освободят пострадавших в ЧС

От пошлин за восстановление документов освободят пострадавших в ЧС

В России могут отменить пошлины за восстановление документов в случае их утраты или порчи из-за чрезвычайных ситуаций. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Сейчас эта норма действует лишь в отношении утраченного паспорта. В том случае, 

26 июня 2018, 07:01
Продажу дачных транспортных карт возобновили в Самаре

Продажу дачных транспортных карт возобновили в Самаре

В Самаре в пятницу, 11 мая, поступила в продажу новая партия в 10 тысяч дачных транспортных карт. 2000 будут продавать в самарском метрополитене, 1500 в офисах «Транспортной карты», 4000 – в почтовых отделениях. Еще 2,5 тысячи карт – резерв. С 

11 мая 2018, 04:55
Стало известно о выпуске новой партии дачных карт в Самаре

Стало известно о выпуске новой партии дачных карт в Самаре

До 13 мая самарские дачники смогут ездить в автобусах по пенсионному удостоверению и социальным картам, сообщает мэрия. Из-за повышенного спроса в городе быстро закончились «Садово-дачные транспортные карты», которыми можно расплачиваться на соответствующих маршрутах. По данным горадминистрации, следующая партия проездных поступит 

7 мая 2018, 09:01
Новокуйбышевские дачники жалуются на отсутствие автобусов

Новокуйбышевские дачники жалуются на отсутствие автобусов

Новокуйбышевские дачники сообщили о проблемах с транспортом. Люди жалуются на то, что они не могут добраться до участков, расположенных в массиве Каменный Брод.

На ситуацию отреагировал глава города Сергей Марков. Он сообщил в своем "твиттере" о том, что на ближайшее время 

27 апреля 2018, 01:46
Чиновника тольяттинской мэрии задержали за злоупотребление служебным положением

Чиновника тольяттинской мэрии задержали за злоупотребление служебным положением

Коррупционный скандал разразился в тольяттинской мэрии. ГУ МВД России по Самарской области сообщило о задержании чиновника, который подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, 8 декабря 2014 года мужчина поставил свою подпись под документом о приемке строительных работ на 

7 февраля 2018, 10:40
Госдума упростила регистрацию брака в интернете

Госдума упростила регистрацию брака в интернете

Депутаты утвердили в окончательном чтении законопроект кабмина, заметно облегчающий схему подачи электронного заявления на регистрацию брака. Об этом рассказали отечественные информагентства.
При направлении заявления в ЗАГС через интернет посредством Единого портала госуслуг не нужно будет параллельно с заявлением предоставлять копии 

8 декабря 2017, 02:15
В блогах: про прекрасных слонов в Самаре

В блогах: про прекрасных слонов в Самаре

Блогер Алексей Авдейчев побывал на даче Головкина, более известной среди самарцев как "дача со слонами". "Она была построена в 1908-1909 годах купцом Константином Головкиным по собственному проекту. Слонов делали в сарае на улице Садовой, в их создании принимал участие 
17 ноября 2017, 09:56
На кону 160 млн рублей: Дачники и коммерсанты схлестнулись за землю рядом с «Амбаром»

На кону 160 млн рублей: Дачники и коммерсанты схлестнулись за землю рядом с «Амбаром»

Стало известно о подробностях конфликта дачников и коммерсантов на территории неподалеку от самарского ТРК «Амбар»
 
Около 200 человек спорят за сотки с коммерческими организациями и чиновниками. Стоимость 4 гектаров свыше 160 миллионов рублей. Земля прилегает к Южному шоссе. Подробности 
20 июля 2017, 10:37
В России отменили свидетельства о регистрации прав на недвижимость

В России отменили свидетельства о регистрации прав на недвижимость

Свидетельства о регистрации прав на недвижимость больше выдаваться не будут. В числе официально опубликованных сегодня изменений в российское законодательство есть соответствующий пункт.
Уже с 15 июля получить на руки ставший привычным документ будет невозможно, а принимать в госорганах их перестанут 

12 июля 2016, 11:23
Apple подала заявку на регистрацию товарного знака «Яблоко»

Apple подала заявку на регистрацию товарного знака «Яблоко»

Всемирно известная корпорация планирует закрепить права на данное название для пяти категорий товаров и услуг. Это компьютеры, электронные книги, MP3-плееры, а кроме того - рентгеновские аппараты и машины для подсчёта голосов на выборах.
К слову сказать, аналогичный товарный знак принадлежит российской 
13 октября 2015, 12:04

"Крылья Советов" могут регистрировать новых игроков

20 января в Москве состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов. На нем было принято решение снять запрет на регистрацию игроков с самарского клуба. После оплаты клубных задолженностей регистрировать новичков теперь также смогут московское "Торпедо", "Балтика" и "Мордовия". Не 

22 января 2014, 05:06
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