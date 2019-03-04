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Старт льготного автокредитования-2019. Чем оно отличается от того, что было в предыдущие годы?
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26 февраля 2019, 10:42
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В Самарской области откроются еще три газовые заправки
Развитие газификации Самарской области, повышение надежности газоснабжения обсуждали в понедельник, 25 февраля, во время рабочей встречи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В частности, в этом году для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском …
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26 февраля 2019, 10:35
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Россиянам рассказали о 5 правилах безопасного онлайн-шопинга
Роскачество назвало 5 правил безопасного онлайн-шопинга. Их соблюдение позволит пользователям уберечь деньги от злоумышленников. В первую очередь покупателям рекомендуют оплачивать товары после доставки - либо курьеру, либо при самовывозе. Кроме того, лучше завести спецкарту, на которую будут поступать деньги только …
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23 февраля 2019, 04:18
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Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?
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21 февраля 2019, 11:08
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Эксперт: курс доллара в 2019 году не опустится ниже 65 рублей
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18 февраля 2019, 01:38
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Эксперт рассказал, что ждет российский рубль в ближайшее время
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16 января 2019, 10:11
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Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%
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14 декабря 2018, 02:51
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Центробанк составил прогноз по курсу рубля
Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может …
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12 декабря 2018, 10:08
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Эксперты рассказали, что происходит с долларом
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4 декабря 2018, 11:08
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Рубль укрепляет свои позиции
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6 ноября 2018, 09:08
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Цены на нефть могут упасть?
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9 октября 2018, 12:50
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Что будет с ключевой ставкой?
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9 октября 2018, 12:42
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Ученые предсказали отмену летних Олимпийских игр
Ученые из Университета Беркли считают, что уже через 70 лет большинство городов планеты не сможет принять Летние Олимпийские игры. Причиной этому станет глобальное потепление.
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15 августа 2016, 04:59
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Официальный курс евро к рублю снизился на 72 копейки
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1 августа 2016, 06:33
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В 2016 году в России вырос спрос на минивэны с пробегом
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24 июля 2016, 08:39
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ВЦИОМ: россияне дают 49 рублей за доллар через год
Специалисты всероссийского Центра Изучения Общественного Мнения огласили результаты очередного опроса жителей нашей страны по поводу прогноза курса доллара. Как оказалось, согласно оценкам россиян, валюта США опустится до отметки 49 рублей через год. На данный момент, 8 апреля, курс доллара достигает …
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8 апреля 2016, 12:47
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Эксперты: в 2015 году в России иномарки подорожают до 40%
Аналитики авторынка предрекают повышение цен на иномарки в наступившем году. В среднем рост цен может достигнуть 40%, сообщает "Российская газета".
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12 января 2015, 06:26
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