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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Старт льготного автокредитования-2019. Чем оно отличается от того, что было в предыдущие годы?

Старт льготного автокредитования-2019. Чем оно отличается от того, что было в предыдущие годы?

В ближайшие дни российские автодилеры ожидают взрывного спроса на машины. С 1 марта в России будут действовать сразу две программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они работали и в прошлом году - с января по май 2018 года 
26 февраля 2019, 10:42
В Самарской области откроются еще три газовые заправки

В Самарской области откроются еще три газовые заправки

Развитие газификации Самарской области, повышение надежности газоснабжения обсуждали в понедельник, 25 февраля, во время рабочей встречи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В частности, в этом году для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском 
26 февраля 2019, 10:35
Россиянам рассказали о 5 правилах безопасного онлайн-шопинга

Россиянам рассказали о 5 правилах безопасного онлайн-шопинга

Роскачество назвало 5 правил безопасного онлайн-шопинга. Их соблюдение позволит пользователям уберечь деньги от злоумышленников. В первую очередь покупателям рекомендуют оплачивать товары после доставки - либо курьеру, либо при самовывозе. Кроме того, лучше завести спецкарту, на которую будут поступать деньги только 
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Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?

Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?

В России увеличивается число киберпреступлений в банковском секторе. Только за прошлый год хакеры вывели со счетов россиян более 1 млрд 300 млн рублей. Это на 44 % больше, чем годом ранее. Под угрозой - банковские карты и счета корпоративных клиентов. 
21 февраля 2019, 11:08
Эксперт: курс доллара в 2019 году не опустится ниже 65 рублей

Эксперт: курс доллара в 2019 году не опустится ниже 65 рублей

Курс доллара США в 2019 году не опустится ниже 65 рублей. И, скорее всего, будет держаться в диапазоне до 70 рублей. Сейчас давление на отечественную валюту оказывает ожидание нового пакета санкций США против российских компаний и банков. Такие ограничения могут 
18 февраля 2019, 01:38
Эксперт рассказал, что ждет российский рубль в ближайшее время

Эксперт рассказал, что ждет российский рубль в ближайшее время

Возобновление закупки валюты для минфина Центробанком практически никак не сказалось на курсе рубля. С 15 января по 6 февраля ЦБ планирует потратить на эти цели более 265 миллиардов рублей, что составляет 15 миллиардов 600 миллионов рублей в день. По мнению 
16 января 2019, 10:11
Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%

Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%

Сегодня, на последнем в этом году заседании совета директоров ЦБ, банк России все-таки повысил ключевую ставку ещё на 25 базисных пунктов — до 7,75%. Это второе повышение после 4 лет последовательного снижения данного показателя.

Конечно, предпосылки для роста КС 
14 декабря 2018, 02:51
Центробанк составил прогноз по курсу рубля

Центробанк составил прогноз по курсу рубля

Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может 
12 декабря 2018, 10:08
Эксперты рассказали, что происходит с долларом

Эксперты рассказали, что происходит с долларом

Российский рубль в этот понедельник укрепился по отношению к доллару и евро. Причина - растущая цена на нефть, а также спрос на рисковые активы на фоне потепления отношений США и КНР. Между тем эксперты называют отечественную валюту самой рисковой 
4 декабря 2018, 11:08
Рубль укрепляет свои позиции

Рубль укрепляет свои позиции

Рубль укрепляется. Во вторник утром на открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю упал до 65.99. Это на 21 копейку ниже, чем было в пятницу вечером. Евро снизился на шесть копеек, до 75,38 рубля. Дальнейший сценарий развития событий во 
6 ноября 2018, 09:08
Цены на нефть могут упасть?

Цены на нефть могут упасть?

Банк России допускает, что цена на нефть может упасть до $35 за баррель. Это в том случае, если в следующие три года санкции против России будут сохраняться. Для сравнения: сейчас нефтяной рынок на подъеме. Текущая цена составляет почти $85 за 

9 октября 2018, 12:50
Что будет с ключевой ставкой?

Что будет с ключевой ставкой?

Ключевую ставку, исходя из которой определяются все возможные проценты по кредитам, снова могут понизить, но не раньше, чем через год - полтора. Центробанк считает, что это можно будет сделать в конце 19 -20 годов - заявил директор департамента денежно-кредитной политики 

9 октября 2018, 12:42
Ученые предсказали отмену летних Олимпийских игр

Ученые предсказали отмену летних Олимпийских игр

Ученые из Университета Беркли считают, что уже через 70 лет большинство городов планеты не сможет принять Летние Олимпийские игры. Причиной этому станет глобальное потепление.
Эксперты оценили вероятность проведения Олимпийских состязаний в городах Северного полушария с населением более 600 тысяч человек, 

15 августа 2016, 04:59
Официальный курс евро к рублю снизился на 72 копейки

Официальный курс евро к рублю снизился на 72 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком России на вторник, снизился на 72 копейки и достиг уровня 73 рубля 65 копеек. 

Доллар подешевел на 1 рубль 10 копеек и стоит теперь 65 рублей 95 копеек. Барель черного золота сейчас 
1 августа 2016, 06:33
В 2016 году в России вырос спрос на минивэны с пробегом

В 2016 году в России вырос спрос на минивэны с пробегом

Аналитики зафиксировали рост продаж минивэнов с пробегом в России. Об этом сообщает «Автостат Инфо».
По итогам первого полугодия 2016 года было продано 101 653 подержанных минивэнов. По сравнению с аналогичным периодом за прошлый год наблюдается рост на 2,03%.
Если говорить о 

24 июля 2016, 08:39
ВЦИОМ: россияне дают 49 рублей за доллар через год

ВЦИОМ: россияне дают 49 рублей за доллар через год

Специалисты всероссийского Центра Изучения Общественного Мнения огласили результаты очередного опроса жителей нашей страны по поводу прогноза курса доллара. Как оказалось, согласно оценкам россиян, валюта США опустится до отметки 49 рублей через год. На данный момент, 8 апреля, курс доллара достигает 
8 апреля 2016, 12:47
Эксперты: в 2015 году в России иномарки подорожают до 40%

Эксперты: в 2015 году в России иномарки подорожают до 40%

Аналитики авторынка предрекают повышение цен на иномарки в наступившем году. В среднем рост цен может достигнуть 40%, сообщает "Российская газета".
Те иномарки, сборка которых производится в нашей стране, подорожают не так значительно. Например, стоимость Toyota, Volkswagen и  Ford может повыситься 

12 января 2015, 06:26
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