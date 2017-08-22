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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 августа 2017г 
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СМИ узнали о выставленном на продажу за биткоины особняке в Подмосковье

В Подмосковье владелец намерен реализовать дорогой особняк за биткоины. Такое объявление «Коммерсантъ» обнаружил в базах предложений по продаже элитной недвижимости.
Речь идет о доме площадью 930 кв. м в поселке Николино. Ответивший по телефону представитель риэлторской компании отметил, что заявленная 

17 августа 2017, 12:21
Кому биткоинов?

Кому биткоинов?

Виртуальная финансовая реальность совсем скоро может стать неотъемлемой частью экономики России. В Госдуме активно занимаются оценками рисков оборота криптовалюты. Эксперты прогнозируют, что уже до конца этого года в гражданском законодательстве могут появиться абсолютно новые понятия. Пока же оборот на этом 

31 июля 2017, 01:30
Экстрасенсы начали заряжать видеокарты на виртуальную валюту

Экстрасенсы начали заряжать видеокарты на виртуальную валюту

Криптовалютный ажиотаж не оставил равнодушными и людей, которые называют себя “ясновидящими”. Последние нашли новый способ заработать денег за счет доверчивых россиян и начали заряжать компьютерные видеокарты на майнинг, пишет РИА Новости со ссылкой на канал на Youtube “Like News”.

“Like News” 

26 июля 2017, 06:17
Когда самарцам начнут начислять невидимые деньги?

Когда самарцам начнут начислять невидимые деньги?

Заем вскоре можно будет получить и в биткоинах. Правила работы банков на кредитном рынке России ждет очередная реформа. Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект с блоком поправок по финансовым сделкам в Гражданский кодекс. 

17 июля 2017, 05:32
В компанию к биткоину: В Китае рассказали о новой криптовалюте Antshares

В компанию к биткоину: В Китае рассказали о новой криптовалюте Antshares

В зарубежных СМИ появилась информация о криптовалюте Antshares или ANS. Многие аналитики считают этот проект довольно перспективным. С компанией-разработчиком Antshares уже сейчас работает ряд крупных IT-корпораций мира и правительство КНР.
Antshares создала компания из Шанхая Onchain. Главной идеей разработчиков ANS 

10 июля 2017, 09:55
В Сингапуре придумали способ легкой траты криптовалют

В Сингапуре придумали способ легкой траты криптовалют

Сингапурский стартап TenX придумал способ решения большой проблемы обладателей криптовалют – невозможности расходовать сбережения привычным способом. Речь идет о созданном приложении для iOS и Android, которое является одновременно и кошельком, и децентрализированной бесплатной биржей для обмена криптовалют.
Как поясняют эксперты, 

28 июня 2017, 08:02
Burger King стала российской

Burger King стала российской

Франчайзи Burger King в России Александр Колобов станет совладельцем сети ресторанов этой компании в Германии. Эта страна – второй по величине в мире рынок для Burger King после США, сообщают "Ведомости".

Burger King Worldwide продала свою дочернюю компанию в Германии Burger 

14 мая 2013, 10:20
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