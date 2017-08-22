Сеть ресторанов быстрого питания Burger King в России выпустила свою криптовалюту на блокчейн-платформе Waves. Ей дали наименование вопперкоин, отмечается в сообщении отечественных СМИ.
Это название было дано в честь наиболее популярного бургера сети. Количество — 1 миллиард вопперкоинов. Дополнительная эмиссия возможна, сообщается в релизе.
Сеть собирается перечислять покупателям вопперкоины на криптовалютный кошелек после того, как клиент пришлет скан своего чека. За один купленный "Воппер" начисляется один вопперкоин.
Кстати, в начале лета российский Burger King заявил о желании начать в 2017 году принимать биткоины. Эта виртуальная валюта, которая может использоваться для финансовых операций, включая покупку в интернете товаров или услуг, появилась в 2009 году. Вместе с тем, есть возможность обменять биткоины на одну из традиционных валют. В последнее время многие зарубежные финансово-кредитные структуры сообщили о работе с биткоинами. Обращение биткоинов пока не регулируется в РФ.
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