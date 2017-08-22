Кому биткоинов? Виртуальная финансовая реальность совсем скоро может стать неотъемлемой частью экономики России. В Госдуме активно занимаются оценками рисков оборота криптовалюты. Эксперты прогнозируют, что уже до конца этого года в гражданском законодательстве могут появиться абсолютно новые понятия. Пока же оборот на этом …