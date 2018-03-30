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Тольятти лидирует по количеству предложений вторичного жилья в Самарской области
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19 марта 2018, 11:17
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Нормативы по переселению из ветхого и аварийного жилья в Самарской области изменятся
Предложение Госдумы ограничить "дробление" квартир и варианты, когда в 30 квадратных метрах собственниками долей являются до полусотни граждан, нашло поддержку у членов губернского комитета по строительству. Исключение сделают для детей, братьев, сестер, бабушек и дедушек. Соответствующий закон региональные депутаты планируют …
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12 февраля 2018, 06:24
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В Тольятти директор агентства недвижимости обманул клиентов на 18 млн рублей
В Тольятти направлено в суд уголовное дело в отношении 42-летнего директора агентства недвижимости. По версии силовиков, он обманул 12 клиентов на 18 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в крупном размере".
По данным полицейских, обвиняемый обманом убеждал людей оформить …
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2 февраля 2018, 01:15
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В Тольятти будут судить застройщика, который продавал квартиры по два раза
В суд Комсомольского района Тольятти направлено на рассмотрение дело, возбужденное против руководителя строительной фирмы. Его подозревают в «двойных продажах» квартир.
Правоохранители заинтересовались предпринимателем после прокурорской проверки.
В 2015 году в фирму обратились люди, решившие приобрести жилье. Им предложили квартиру …
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31 января 2018, 05:20
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Состоялось совещание с министром строительства РФ
Чиновники областного Министерства энергетики и ЖКХ, а также главы муниципалитетов и представители Фонда капремонта приняли участие в селекторном совещании с министром строительства России Михаилом Менем. На заседании обсуждались итоги госпроектов по благоустройству и капремонту в регионах.
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27 ноября 2017, 06:15
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Дмитрий Азаров встретился с министром строительства и ЖКХ Михаилом Менем
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3 ноября 2017, 08:05