В Тольятти будут судить застройщика, который продавал квартиры по два раза В суд Комсомольского района Тольятти направлено на рассмотрение дело, возбужденное против руководителя строительной фирмы. Его подозревают в «двойных продажах» квартир.

Правоохранители заинтересовались предпринимателем после прокурорской проверки.



В 2015 году в фирму обратились люди, решившие приобрести жилье. Им предложили квартиру …