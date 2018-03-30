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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Тольятти лидирует по количеству предложений вторичного жилья в Самарской области

Тольятти лидирует по количеству предложений вторичного жилья в Самарской области

Самарский областной фонд жилья и ипотеки проанализировал рынок недвижимости в городах области в феврале 2018 года. Это 11 350 предложений. Лидирует Тольятти — более 4,5 тысяч квартир. На тысячу меньше в Самаре. В Сызрани продавалось 965 квартир, а в Октябрьске 

19 марта 2018, 11:17
Нормативы по переселению из ветхого и аварийного жилья в Самарской области изменятся

Нормативы по переселению из ветхого и аварийного жилья в Самарской области изменятся

Предложение Госдумы ограничить "дробление" квартир и варианты, когда в 30 квадратных метрах собственниками долей являются до полусотни граждан, нашло поддержку у членов губернского комитета по строительству. Исключение сделают для детей, братьев, сестер, бабушек и дедушек. Соответствующий закон региональные депутаты планируют 

12 февраля 2018, 06:24
В Тольятти директор агентства недвижимости обманул клиентов на 18 млн рублей

В Тольятти директор агентства недвижимости обманул клиентов на 18 млн рублей

В Тольятти направлено в суд уголовное дело в отношении 42-летнего директора агентства недвижимости. По версии силовиков, он обманул 12 клиентов на 18 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в крупном размере".

По данным полицейских, обвиняемый обманом убеждал людей оформить 

2 февраля 2018, 01:15
В Тольятти будут судить застройщика, который продавал квартиры по два раза

В Тольятти будут судить застройщика, который продавал квартиры по два раза

В суд Комсомольского района Тольятти направлено на рассмотрение дело, возбужденное против руководителя строительной фирмы. Его подозревают в «двойных продажах» квартир.
Правоохранители заинтересовались предпринимателем после прокурорской проверки.

В 2015 году в фирму обратились люди, решившие приобрести жилье. Им предложили квартиру 
31 января 2018, 05:20
Состоялось совещание с министром строительства РФ

Состоялось совещание с министром строительства РФ

Чиновники областного Министерства энергетики и ЖКХ, а также главы муниципалитетов и представители Фонда капремонта приняли участие в селекторном совещании с министром строительства России Михаилом Менем. На заседании обсуждались итоги госпроектов по благоустройству и капремонту в регионах.
В рамках федеральной программы 

27 ноября 2017, 06:15
Дмитрий Азаров встретился с министром строительства и ЖКХ Михаилом Менем

Дмитрий Азаров встретился с министром строительства и ЖКХ Михаилом Менем

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочего визита в Москву встретился с министром строительства и ЖКХ Михаилом Менем. Речь шла о низких темпах нашего региона по расселению из ветхого аварийного жилья. Обсудили также сотрудничество в области строительства жилых 

3 ноября 2017, 08:05
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