AliExpress начнет доставлять товары в РФ за один день Китайский интернет-ритейлер AliExpress представил в России новую услугу. Определенные товары станут доставлять клиентам уже на следующий день после заказа.

Как сообщает ТАСС, в первую очередь это относится к товарам на российских складах. На начальном этапе речь ведется о таких брендах, …