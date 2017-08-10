С 10 августа все россияне, сделавшие заказ на сайте AliExpress, получают возможность отслеживать доставку посылок. Каждая из них будет иметь свой штрих-код, по которому и покупатель, и продавец, станут узнавать статус доставки.
Прежде возможность маркировки была доступна только для дорогих приобретений. Товары с небольшой ценой не регистрировались и порой попросту исчезали в пути.
Статус промаркированной посылки можно будет отслеживать посредством специального мобильного приложения либо сайта торговой структуры, поясняют эксперты. Обязательный трекинг посылок вводит китайская компания, а РФ будет одной из первых стран, где реализуется новшество.
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