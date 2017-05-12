В Госдуму внесен законопроект о порядке предоставления свиданий для осужденных в колониях особого режима в строгих условиях. Документ устанавливает право на одно длительное свидание в год.

Как отмечается в сопроводительной записке, это поможет сохранению семейных и других общественно полезных связей для …