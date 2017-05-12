  • Новости
    \/news
    /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
  • Видео
    \/video
    /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
  • О компании
    \/about
    /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_rus/kriminal-perepishut-v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-zekov/12052017-1521
4
24
03
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
              d8b            .d8888b.                                     
              Y8P           d88P  Y88b                                    
                            Y88b.                                         
 88888b.     8888  888d888   "Y888b.     8888b.   88888888  88888b.d88b.  
 888 "88b    "888  888P"        "Y88b.      "88b     d88P   888 "888 "88b 
 888  888     888  888            "888  .d888888    d88P    888  888  888 
 888  888     888  888      Y88b  d88P  888  888   d88P     888  888  888 
 888  888     888  888       "Y8888P"   "Y888888  88888888  888  888  888 
              888                                                         
             d88P                                                         
           888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Сотрудники самарской колонии перехватили спирт для заключенных

Сотрудники самарской колонии перехватили спирт для заключенных

В Самарской области сотрудники исправительной колонии №10 перехватили спирт для заключенных. По данным регионального ГУФСИН, гражданин, ранее отбывавший наказание в учреждении, пытался перебросить на его территорию двенадцать ПЭТ-бутылок. Каждая объемом по пол-литра. Внутри находилась спиртосодержащая жидкость. В обстоятельствах инцидента разбираются. 
2 мая 2017, 04:16
Отсидел – получи деньги: экс-заключенным предложат «подъемные»

Отсидел – получи деньги: экс-заключенным предложат «подъемные»

В России предложили выдавать освободившимся заключённым по 50 тысяч рублей для «обустройства жизни в переходный период». Это поможет избегать рецидивов в первые месяцы «нахождения на воле», аргументируют авторы инициативы из Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов. Сейчас от 50 до 80 процентов 

25 апреля 2017, 01:59
Российских заключенных будут отпускать на свидания?

Российских заключенных будут отпускать на свидания?

В Госдуму внесен законопроект о порядке предоставления свиданий для осужденных в колониях особого режима в строгих условиях. Документ устанавливает право на одно длительное свидание в год.

Как отмечается в сопроводительной записке, это поможет сохранению семейных и других общественно полезных связей для 

21 апреля 2017, 03:16
Самарских заключенных хотели накормить сомнительными овощами

Самарских заключенных хотели накормить сомнительными овощами

В самарской исправительной колонии №13 обнаружили 28 тонн овощей и гречки, которые не прошли государственный карантинный фитосанитарный контроль. Это является нарушением ФЗ «О карантине растений», сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. В отношении должностного лица из исправительного учреждения завели административное дело. 

21 апреля 2017, 02:40
Квантовая криптография к 2019 году защитит российский интернет

Квантовая криптография к 2019 году защитит российский интернет

На эти цели Минобрнауки выделило грант в 140 млн рублей. Созданием уникальной защитной технологии займутся "дочка" Ростелекома "Инфотекс" и Московский университет.
Ученые должны будут представить систему защиты данных на базе квантовой криптографии, которая станет работать на открытых каналах связи со 

6 апреля 2017, 05:23
В России создадут базу биометрических данных для медиков

В России создадут базу биометрических данных для медиков

Создание биометрической базы данных позволит медикам не только оказывать дистанционные услуги пациентам, но и опознать человека в случае тяжелого увечья лица в результате какой-либо травмы.  Для этого в базе будут храниться записи голосов и отличительные особенности лиц, причем  и пациентов, 

24 июня 2016, 04:09
В интернете опубликована база номеров автомобилей с данными их владельцев

В интернете опубликована база номеров автомобилей с данными их владельцев

В интернете появился ресурс, где по автомобильному номеру можно определить телефон его владельца и имя. Роскомнадзор в настоящее время осуществляет проверку новой базы относительно соответствия существующему законодательству о персональных данных.

На сайте autonum.info сообщается, что база данных создана автоматически самими пользователями, 

20 мая 2016, 09:36
В РФ к концу лета 2016 года появится база данных авто с пробегом

В РФ к концу лета 2016 года появится база данных авто с пробегом

К концу лета этого года в РФ будет действовать база данных автомобилей с пробегом. Как сообщают отечественные СМИ, будет вестись учет не только транспортных средств, но и дилерских центров. Последних до конца декабря внесут в базу порядка 500. Затем в 
13 апреля 2016, 09:33
Граждане СНГ с 2015 года смогут въехать в Россию только по загранпаспортам

Граждане СНГ с 2015 года смогут въехать в Россию только по загранпаспортам

МИД России опубликовал на своем сайте заявление о том, что с 1 января следующего года въезд в страну будет осуществляться только при наличии загранпаспорта. При этом нововведение не коснется Казахстана и Белоруссии, так как они являются членами Таможенного союза и 

26 июня 2014, 06:42
В России хорошо зарабатывают?

В России хорошо зарабатывают?

Информационный отдел «Ведомостей» сравнил данные по СНГ и Грузии на конец II квартала 2013 г. в пересчете на рубли по курсу. Средняя зарплата в России составила 30 228,7 руб., в Казахстане – 23 837 руб., в Белоруссии – 20 119,9 

14 ноября 2013, 10:49
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна