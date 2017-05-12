Единая база учета осужденных за тяжкие преступления, в частности за терроризм, совершенных в странах СНГ, может появиться уже в 2017 году. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на замруководителя ФСИН Валерия Максименко.
По словам чиновника, появление такой базы сейчас особенно актуально. Всем понятно, что оказавшиеся после отбытия срока на свободе лица не могут пересекать границы государств содружества без контроля со стороны надзорных органов. И новшество призвано помешать им осуществлять прежнюю противозаконную деятельность.
В создании базы примет участие Антитеррористический центр стран СНГ. Среди неоспоримых плюсов такого перечня называется возможность более оперативно выявлять злоумышленников, которых разыскивают за тяжкие преступления, но в это же время они отбывают наказание за незначительные деяния в том или ином государстве содружества.
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