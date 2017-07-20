Не совсем обычное преступление было совершено накануне в российской столице. Неизвестный, угрожая шприцем, совершил разбойный налет на офис частной компании, расположенный на севере Москвы. Об этом происшествии рассказали российские информагентства.
Инцидент произошел недалеко от площади Ганецкого. Прибывшие по вызову правоохранители выяснили, что в помещении фирмы появился неизвестный гражданин. Угрожая сотруднику шприцем, преступник завладел конвертом с деньгами и скрылся. Материальный ущерб составил около 17 тысяч рублей, отметили в ГУ МВД по Москве.
По этому факту возбуждено уголовное дело. Сейчас силовики ведут розыск злоумышленника.
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