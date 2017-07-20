Загадку отрезанного пальца семь лет расследует полиция Скотланд-Ярда Лучшие сыщики Скотланд-Ярда вот уже 7 лет стараются установить, кому принадлежал отрезанный палец, обнаруженный в британской столице. Теперь правоохранители решили прибегнуть к помощи общественности в расследовании этого загадочного дела, о котором рассказывают английские СМИ.

Семь лет назад лондонские полицейские нашли …