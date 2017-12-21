На российском авторынке появится семиместный кроссовер RX 350L от Lexus База Росстандарта пополнилась обновленным ОТТС на кроссовер Lexus RX. Речь идет об удлиненной версии Lexus RX 350L. У автомобиля 3 ряда кресел и дефорсированный агрегат. Его премьера состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе, а в ближайшее время кроссовер появится в РФ. …