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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

На российском авторынке появится семиместный кроссовер RX 350L от Lexus

На российском авторынке появится семиместный кроссовер RX 350L от Lexus

База Росстандарта пополнилась обновленным ОТТС на кроссовер Lexus RX. Речь идет об удлиненной версии Lexus RX 350L. У автомобиля 3 ряда кресел и дефорсированный агрегат. Его премьера состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе, а в ближайшее время кроссовер появится в РФ.

22 декабря 2017, 01:32
Премьеру нового поколения кроссовера RDX анонсировала Acura

Премьеру нового поколения кроссовера RDX анонсировала Acura

Как рассказывают зарубежные автомобильные издания, представители японской марки Acura, курируемой корпорацией Honda, раскрыли особенности нового концепта кроссовера Acura RDX. Премьера состоится на мотор-шоу в Детройте в следующем месяце.
Обновленный прототип продемонстрирует на автосалоне новый вектор развития дизайна перспективных моделей бренда. 

21 декабря 2017, 01:14
Опубликованы предсерийные фотографии нового внедорожника BMW X7

Опубликованы предсерийные фотографии нового внедорожника BMW X7

Осенью 2017-го на мотор-шоу в германском Франкфурте официально представили новейший внедорожник BMW X7. Эту модель эксперты посчитали одним из наиболее интересных прототипов на мероприятия.
И вот накануне, 19 декабря, представители компании-производителя разместили первые фото предсерийной версии BMW X7, который собираются 

20 декабря 2017, 12:17
Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка

Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка

Специалисты совместного предприятия Ford Sollers раскрыли планы на 2018 год и перечислили новинки, предназначенные специально для рынка России. Эксперты обращают внимание на успешные продажи в текущем году: дилеры продали в Российской Федерации 44 655 автомобилей за 11 месяцев (+16%).
Хорошо 

20 декабря 2017, 12:12
Фотошпионы полностью рассекретили экстерьер нового Volkswagen Touareg

Фотошпионы полностью рассекретили экстерьер нового Volkswagen Touareg

Популярное автомобильное издание motor1 обнародовало последние снимки автопапарацци, на которых изображен новый внедорожник Volkswagen Touareg без камуфляжа. Автоновинку запечатлели в процессе съемок для официального рекламного ролика.
Ранее обновленный Volkswagen Touareg уже снимали фотошпионы, но тогда шла речь о закамуфлированном варианте. 

19 декабря 2017, 12:15
Новое поколение седана Volkswagen Lavida рассекретили раньше премьеры

Новое поколение седана Volkswagen Lavida рассекретили раньше премьеры

В Сети оказались снимки автоновинки без камуфляжа. Так обновленную модель Volkswagen Lavida рассекретили раньше официальной презентации.
Как сообщают эксперты, четырехдверка создана на платформе MQB, дизайнеры взяли за основу стилистику нового Jetta, который покажут на мотор-шоу в Детройте. По сравнению с 

15 декабря 2017, 03:07
Mercedes-Benz назвал российские цены нового Smart ForFour Crosstown

Mercedes-Benz назвал российские цены нового Smart ForFour Crosstown

Компактный Smart ForFour Crosstown появится на отечественном авторынке уже в следующем месяце. Российское представительство Mercedes-Benz решило предварительно назвать рублевую стоимость новой модели.
Ценник начинается с отметки 1,64 млн рублей. Базовая версия транспортного средства получила 90-сильный турбомотор, который станет функционировать в 

15 декабря 2017, 09:27
Автомобиль Audi A4 сгорел в Самаре на улице Карбышева

Автомобиль Audi A4 сгорел в Самаре на улице Карбышева

Во вторник, 14 ноября, в Самаре на территории Советского района сгорел автомобиль Audi A4. Пожар произошел на улице Карбышева в 04:18. По рассказу очевидца, автомобиль до приезда пожарных тушили подручными средствами, благодаря чему пламя не перекинулось на соседние автомобили. В 
14 ноября 2017, 11:24
Без руля и педалей: Audi показал во Франкфурте уникальный концепт

Без руля и педалей: Audi показал во Франкфурте уникальный концепт

В рамках автошоу во Франкфурте германский концерн Audi продемонстрировал общественности беспилотное авто без привычного руля и педалей. Концептуальная модель получила предварительное название Aicon.
Речь идет о беспилотнике будущего. По габаритам это средство передвижения несколько крупнее, чем удлиненная модификация седана A8, 

13 сентября 2017, 09:28
Audi показала самый быстрый кабриолет в истории

Audi показала самый быстрый кабриолет в истории

Германская корпорация представила самый мощный кабриолет в истории бренда. Речь идет о 610-сильном R8 Spyder V10 plus.
Ранее модель V10 plus выпускалась только в виде купе. Теперь 610-сильный агрегат в сочетании с семиступенчатой АКПП S tronic и полным приводом quattro 

15 июня 2017, 10:20
Audi вновь начнут выпускать в России

Audi вновь начнут выпускать в России

Германская автомобильная корпорация Volkswagen собирается возобновить производство автомобилей Audi в России. Как утверждает руководство компании, VW намеревается заключить с властями специнвестконтракт, по примеру концерна Daimler, а также анализирует разные схемы возобновления выпуска Audi .
По словам экспертов, модели, которые производятся 

27 апреля 2017, 02:53
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