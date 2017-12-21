Концерн Audi намерен вывести на авторынок России новый паркетник Audi Q8. Модель ждут у нас ближе к середине лета 2018 года. Вместе с тем, в первом весеннем месяце начнется реализация новой А8. А далее в течение года с определенными интервалами ожидается выход RS3, А7, А6. Информация о стоимости появится ближе к старту продаж.
Концептуальный вариант Audi Q8 продемонстрировали в начале 2018-го в Детройте. По мнению специалистов, многие дизайнерские находки созвучны Audi Ur-quattro 1980-х годов.
Новая концепция оснащения получит большие сенсорные мониторы. Модель будет иметь гибридный plug-in Audi Q8 concept мощностью 448 л.с.
|
На российском авторынке появится семиместный кроссовер RX 350L от Lexus
|
22 декабря 2017, 01:32
|
Премьеру нового поколения кроссовера RDX анонсировала Acura
Как рассказывают зарубежные автомобильные издания, представители японской марки Acura, курируемой корпорацией Honda, раскрыли особенности нового концепта кроссовера Acura RDX. Премьера состоится на мотор-шоу в Детройте в следующем месяце.
|
21 декабря 2017, 01:14
|
Опубликованы предсерийные фотографии нового внедорожника BMW X7
Осенью 2017-го на мотор-шоу в германском Франкфурте официально представили новейший внедорожник BMW X7. Эту модель эксперты посчитали одним из наиболее интересных прототипов на мероприятия.
|
20 декабря 2017, 12:17
|
Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка
|
20 декабря 2017, 12:12
|
Фотошпионы полностью рассекретили экстерьер нового Volkswagen Touareg
Популярное автомобильное издание motor1 обнародовало последние снимки автопапарацци, на которых изображен новый внедорожник Volkswagen Touareg без камуфляжа. Автоновинку запечатлели в процессе съемок для официального рекламного ролика.
|
19 декабря 2017, 12:15
|
Новое поколение седана Volkswagen Lavida рассекретили раньше премьеры
В Сети оказались снимки автоновинки без камуфляжа. Так обновленную модель Volkswagen Lavida рассекретили раньше официальной презентации.
|
15 декабря 2017, 03:07
|
Mercedes-Benz назвал российские цены нового Smart ForFour Crosstown
Компактный Smart ForFour Crosstown появится на отечественном авторынке уже в следующем месяце. Российское представительство Mercedes-Benz решило предварительно назвать рублевую стоимость новой модели.
|
15 декабря 2017, 09:27
|
Автомобиль Audi A4 сгорел в Самаре на улице Карбышева
|
14 ноября 2017, 11:24
|
Без руля и педалей: Audi показал во Франкфурте уникальный концепт
В рамках автошоу во Франкфурте германский концерн Audi продемонстрировал общественности беспилотное авто без привычного руля и педалей. Концептуальная модель получила предварительное название Aicon.
|
13 сентября 2017, 09:28
|
Audi показала самый быстрый кабриолет в истории
|
15 июня 2017, 10:20
|
Audi вновь начнут выпускать в России
Германская автомобильная корпорация Volkswagen собирается возобновить производство автомобилей Audi в России. Как утверждает руководство компании, VW намеревается заключить с властями специнвестконтракт, по примеру концерна Daimler, а также анализирует разные схемы возобновления выпуска Audi .
|
27 апреля 2017, 02:53