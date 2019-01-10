Уже в 2019 году все значимые денежные переводы россиян окажутся под надзором властей. Такую поправку в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» подготовили в Госдуме. Депутаты пообещали, что она будет принята в приоритетном порядке. Поправка обяжет десятки структур сообщать о передвижении средств населения. Например, мобильные операторы начнут уведомлять, если на счет абонента перечислили свыше 50 тысяч рублей. А «Почта России» - о любом переводе от 100 тысяч. Подотчетными станут покупка драгметаллов, страховые выплаты и лотерейные выигрыши на сумму свыше 600 тысяч. Банки обяжут сообщать о сделках с недвижимостью на сумму от трех миллионов. Согласно документу, отчитываться перед Росфинмониторингом будут лизинговые компании, ломбарды, букмекерские конторы, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации. За непредоставление информации предусмотрено административное наказание вплоть до лишения лицензии.
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