Самарцу дали два года «строгача» за кражу денег с карточки отца … В Самаре вынесли приговор по делу о краже в семье. Ранее в полицию обратился житель областной столицы. Он рассказал, что у него пропали деньги с банковской карты. Оказалось, что мужчина забыл дома телефон и ушел по делам без него. Когда