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В блогах: как мусорная реформа стартовала в самарской глубинке

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Эксперты рассказали, сколько стоит самая дорогая «вторичка» в Самаре

Стало известно, сколько стоит самая статусная квартира на вторичном рынке областной столицы. За шестикомнатное «гнездышко» потенциальному владельцу придется отдать 32 млн рублей.

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10 января 2019, 04:11
До 40% автомобилистов в России катаются без полисов ОСАГО

До 40% автомобилистов в России катаются без полисов ОСАГО

До 40% автомобилистов в России ездят без полисов ОСАГО или с поддельными. Очередной пересмотр тарифов Центробанком, когда верхнюю и нижнюю границу сдвинули на 20%, должен изменить ситуацию. Однако существует при этом масса сложностей. О подводных камнях «ТЕРРЕ» рассказал эксперт в 
10 января 2019, 01:08
Самарцу дали два года «строгача» за кражу денег с карточки отца

Самарцу дали два года «строгача» за кражу денег с карточки отца

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10 января 2019, 12:34
Дмитрий Азаров проводит встречу с сенаторами и депутатами Госдумы от Самарской области

Дмитрий Азаров проводит встречу с сенаторами и депутатами Госдумы от Самарской области

В эти минуты губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит встречу с членами Совета Федерации, представляющими регион в верхней палате парламента, а также депутатами Государственной думы. Обсуждаются вопросы привлечения федеральных инвестиций в губернию и в целом лоббирования её интересов на уровне 

31 октября 2018, 02:35
В Госдуме решили усилить борьбу с «черными кредиторами»

В Госдуме решили усилить борьбу с «черными кредиторами»

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для «черных кредиторов». Речь идет о компаниях, занимающихся нелегальным кредитованием и не включенных в реестр Центробанка. Размер реального тюремного срока депутаты намерены обсудить с силовиками, судейским сообществом, ЦБ и Минфином. Сейчас максимальное наказание за 

18 сентября 2018, 01:11
Госдума приняла в первом чтении закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста

Госдума приняла в первом чтении закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает наказание для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.  Его поддержали 370 депутатов и 12 высказались против. Поправки к пенсионному закону, которые внес президент России Владимир Путин, предполагают в том числе введение уголовной 

14 сентября 2018, 11:15
Александр Хинштейн хочет баллотироваться в Госдуму от Самарской области

Александр Хинштейн хочет баллотироваться в Госдуму от Самарской области

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил о желании баллотироваться на довыборах депутата Госдумы от Самарской области. Соответствующее предложение ему сделал врио губернатора Дмитрий Азаров на открытии концертно-театрального комплекса "Дирижабль" в Самаре, сообщает ВолгаНьюс.

Вакантное место представителя региона в федеральном парламенте 
18 июня 2018, 09:35
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