Старт эксперимента по курортному сбору на Крымском полуострове, вполне возможно, перенесут на 2019 год. Об этом проинформировал журналистов руководитель комитета крымского парламента Алексей Черняк, рассказывает РИА Новости.
По словам г-на Черняка, республике нужно время для подготовки объектов размещения к эксперименту. Сама предполагаемая сумма сбора невелика, но обработка информации в отелях может быть связана с определенными сложностями, и в итоге появятся очереди. Отрицательный эффект может дать не столько сам сбор, сколько процедура оформления, а потому власти Крыма хотят минимизировать все возможные риски. По словам чиновника, все участники эксперимента должны оказаться в равных условиях.
Напомним, в прошлом месяце в Крыму приняли закон «О введении курортного сбора». По этому документу сбор планировалось брать с 1 мая 2018 года. В эксперименте задействуют 7 муниципалитетов. Размер сбора — 10 рублей с человека в сутки. Такая схема должна действовать лишь в курортный сезон – до 30 сентября.
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