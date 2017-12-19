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Материалы по теме:

Три древних якоря обнаружили в море под Севастополем

Три древних якоря обнаружили в море под Севастополем

Специалисты Севастопольского государственного университета обнаружили в прибрежных водах близ населенного пункта Любимовка, что под Севастополем, три похожих железных якоря. Информацию на этот счет распространили российские агентства со ссылкой на представителей вуза.
Как поясняют археологи, артефакты могут свидетельствовать о давнем кораблекрушении. 

13 декабря 2017, 04:17
Объявлена дата введения курортного сбора в Крыму

Объявлена дата введения курортного сбора в Крыму

Госсовет Крыма сегодня утвердил положение о введении с мая следующего года курортного сбора. Его размер будет составлять 10 рублей за день проживания, сообщает "Интерфакс".
Соответствующий эксперимент собираются проводить ежегодно с 1 мая до 30 сентября. В перечне участвующих в нем 

29 ноября 2017, 01:50
Название мосту в Крым дадут россияне

Название мосту в Крым дадут россияне

Граждане Российской Федерации сами определят наименование крымского моста. Как информирует Минтранс, онлайн-голосование стартовало сегодня, 16 ноября.
Тема наименования этого гигантского инженерного сооружения была затронута на пресс-конференции главы государства в прошлом году. Президент тогда выступил с инициативой референдума по этому поводу.

16 ноября 2017, 12:17
Привет из прошлого: Крымские археологи обнаружили древние ворота в скифскую крепость

Привет из прошлого: Крымские археологи обнаружили древние ворота в скифскую крепость

В Крыму исследователи нашли ворота многовекового городища. Как рассказали отечественные информагентства, открытие было сделано в Бахчисарайском районе.
 Взорам многочисленных специалистов предстали развалины скифской крепости. По словам исследователей артефакта, речь, в частности, идет о неплохо сохранившихся фрагментах воротной башни. Они могут 

8 ноября 2017, 02:06
Регионы определились с размером курортного сбора

Регионы определились с размером курортного сбора

Власти отечественных курортов  определились с размером сборов, которые будут взиматься с туристов с 1 мая 2018 года.

Как сообщает  Ассоциация туроператоров России, желающие отдохнуть в Крыму будут платить от 25 до 35 рублей в сутки. Всю сумму курортного сбора нужно будет 

25 июля 2017, 12:46
Докатились до заграницы: Ростуризму предложили ввести сбор для выезжающих на зарубежные курорты

Докатились до заграницы: Ростуризму предложили ввести сбор для выезжающих на зарубежные курорты

В Российской Федерации предложили ввести сбор для туристов, отправляющихся отдыхать на заграничные курорты. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров.
Соответствующее обращение направлено руководителю Ростуризма Олегу Сафонову. По словам народного избранника, для выезжающих россиян нужно ввести сбор 

11 июля 2017, 12:23
В два раза: В Госдуме предложили сократить курортный сбор в первый год эксперимента

В два раза: В Госдуме предложили сократить курортный сбор в первый год эксперимента

В Госдуме предложили в первый год планируемого эксперимента определить максимальную величину курортного сбора в 50 руб. в день. Это в два раза меньше изначально подразумевавшейся суммы в 100 руб.
В слушаниях участвовали представители гостиничного бизнеса, законодательных и исполнительных органов власти 

10 июля 2017, 02:07
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