|
В Самаре задержали руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы
В Самаре задержан руководитель областного бюро медико-социальной экспертизы Дмитрий Драч. Его подозревают в хищении 238 млн рублей при завышении цены госконтракта, пишет «Самарское обозрение». Проверку деятельности «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» инициировала прокуратура Самары. Во время нее …
|
21 марта 2019, 08:11
|
Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре достроят в 2021 году
|
21 марта 2019, 07:21
|
«АвтоВАЗ» получит 20 млрд
«АвтоВАЗ» подписал соглашение со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии на 20 млрд рублей, соответствующая запись появилась на портале раскрытия корпоративной информации. Займы с дифференцированными процентными ставками будут предоставляться на финансирование текущей деятельности и инвестиционных расходов, рефинансирование действующих кредитов. …
|
21 марта 2019, 09:39
|
Вице-премьер Ольга Голодец пообещала, что Самаре выделят деньги на реконструкцию цирка
Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец пообещала выделить деньги на реконструкцию здания цирка имени Олега Попова в Самаре. Об этом стало известно 20 марта на заседании проектного комитета по нацпроекту «Культура». Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о реализации нацпроекта, заключении соглашений по …
|
20 марта 2019, 05:16
|
В Самаре перепланируют территорию около «дома-кукурузы» на проспекте Ленина
В Самаре подготовят документы по перепланировке квартала в районе известного «дома-кукурузы». Речь идет об участке по периметру улиц Челюскинцев, Радонежской, Осипенко и проспекта Ленина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Площадь территории, отданной под перепланировку, составит почти 20 гектаров. Подрядчику …
|
18 марта 2019, 09:17
|
Как правильно покупать квартиру в Самаре
|
13 марта 2019, 02:00
|
Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир
В 2019 году эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости объектов недвижимости. Такова оценка старшего партнёра адвокатского бюро RBL Дениса Герасимова. Напомним, последний раз ее пересмотр происходил в 2013 году. Между тем сейчас средний размер кадастровой стоимости в Самарской области, …
|
12 марта 2019, 02:31
|
В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке
Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по …
|
11 марта 2019, 10:34
|
Какими способами власти могут опустить ставки по ипотечным кредитам?
|
7 марта 2019, 09:45
|
Застройщикам нарисовали план
|
1 марта 2019, 05:07
|
Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов
|
20 февраля 2019, 03:00
|
Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов
|
7 ноября 2018, 07:27
|
На улице Юбилейной в Самаре снесут 10 домов
|
27 августа 2018, 03:23
|
Власти собираются обязать жителей Самары ремонтировать свои дома
В Самаре власти города собираются обязать жителей отремонтировать свои дома. Речь идет о частных малоэтажных строениях. В случае ненадлежащего содержания фасадов здания будут изымать в судебном порядке и выставлять на торги. Соответствующий порядок был принят администрациями четырёх районов областного центра, …
|
8 июня 2018, 02:45
|
Названы дома Самары, которые в честь ЧМ-2018 украсят стрит-артом
|
22 мая 2018, 11:50
|
Жители и предприятия Самарской области все чаще берут кредиты
|
4 апреля 2018, 08:01
|
Стоит ли ждать удешевления ипотеки?
|
13 марта 2018, 07:02
|
В Самаре жилые дома разрушат ради дороги, которую никак не построят с 1965 года
|
5 мая 2017, 03:15
|
Минюст России исключил возвращение смертной казни
|
20 октября 2015, 11:42
|
В Пакистане отменен мораторий на смертную казнь
В Пакистане премьер-министр одобрил отмену смертной казни, сообщает Reuters. Такое решение было принято после теракта в школе Пешавара, где погибли больше сотни человек, большинство из которых – дети.
Отмена моратория будет касаться актов терроризма и их исполнителей.
Запрет на …
|
17 декабря 2014, 06:07
|
Из Самары за границу - только самолетом
Россия на целый год закрывает железнодорожное сообщение с Украиной, Азербайджаном, Таджикистаном и Казахстаном.
Федеральная пассажирская компания - дочерняя компания Российских железных дорог - объявила о годовом моратории на отправление поездов в некоторые страны СНГ из-за нерентабельности сообщения. Ограничение вступает в силу …
|
9 декабря 2014, 05:19
|
Мексика пустит на месторождения
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето предлагает изменить Конституцию, запрещающую зарубежные концессии в нефтедобыче, сообщают "Ведомости". В 1938 г. иностранцы были изгнаны из страны. На базе национализированных активов британских и американских компаний была создана государственная Pemex, которая стала контролировать всю цепочку …
|
14 августа 2013, 11:08
Мы Вам перезвоним!