8
24
36
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

В Самаре задержали руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы

В Самаре задержали руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы

В Самаре задержан руководитель областного бюро медико-социальной экспертизы Дмитрий Драч. Его подозревают в хищении 238 млн рублей при завышении цены госконтракта, пишет «Самарское обозрение». Проверку деятельности «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» инициировала прокуратура Самары. Во время нее 
21 марта 2019, 08:11
Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре достроят в 2021 году

Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре достроят в 2021 году

На месте строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре стартовал один из важнейших этапов - устройство монолитных конструкций. Напомним, новый спортивный объект возводится на месте устаревшего и снесённого в 2018 году. Общий объем финансирования составит 2,7 млрд рублей. По 
21 марта 2019, 07:21
«АвтоВАЗ» получит 20 млрд

«АвтоВАЗ» получит 20 млрд

«АвтоВАЗ» подписал соглашение со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии на 20 млрд рублей, соответствующая запись появилась на портале раскрытия корпоративной информации. Займы с дифференцированными процентными ставками будут предоставляться на финансирование текущей деятельности и инвестиционных расходов, рефинансирование действующих кредитов. 
21 марта 2019, 09:39
Вице-премьер Ольга Голодец пообещала, что Самаре выделят деньги на реконструкцию цирка

Вице-премьер Ольга Голодец пообещала, что Самаре выделят деньги на реконструкцию цирка

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец пообещала выделить деньги на реконструкцию здания цирка имени Олега Попова в Самаре. Об этом стало известно 20 марта на заседании проектного комитета по нацпроекту «Культура». Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о реализации нацпроекта, заключении соглашений по 
20 марта 2019, 05:16
В Самаре перепланируют территорию около «дома-кукурузы» на проспекте Ленина

В Самаре перепланируют территорию около «дома-кукурузы» на проспекте Ленина

В Самаре подготовят документы по перепланировке квартала в районе известного «дома-кукурузы». Речь идет об участке по периметру улиц Челюскинцев, Радонежской, Осипенко и проспекта Ленина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Площадь территории, отданной под перепланировку, составит почти 20 гектаров. Подрядчику 
18 марта 2019, 09:17
Как правильно покупать квартиру в Самаре

Как правильно покупать квартиру в Самаре

Как купить дешёвую квартиру в Самаре и не стать жертвой мошенников?
Эксперты ГородКвадратов.ру рассказали о 5 правилах, которые застрахуют вас при покупке квартиры в Самаре.

Покупка квартиры

Правило 1. 
13 марта 2019, 02:00
Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир

Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир

В 2019 году эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости объектов недвижимости. Такова оценка старшего партнёра адвокатского бюро RBL Дениса Герасимова. Напомним, последний раз ее пересмотр происходил в 2013 году. Между тем сейчас средний размер кадастровой стоимости в Самарской области, 
12 марта 2019, 02:31
В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по 
11 марта 2019, 10:34
Какими способами власти могут опустить ставки по ипотечным кредитам?

Какими способами власти могут опустить ставки по ипотечным кредитам?

Ипотечный бум закончен. С начала 2019 года в Самарской области, как и в целом по России, спрос на жилищные займы отходит от рекордных рубежей, достигнутых в 2018-м. Основная причина - рост ипотечных ставок. Они ощутимо влияют на спрос на рынке 
7 марта 2019, 09:45
Застройщикам нарисовали план

Застройщикам нарисовали план

План по объемам строительства в Самарской области пересмотрен. Если в 2019 году власти поставили перед девелоперами задачу ввести в эксплуатацию почти 2 миллиона квадратных метров жилья, то уже в 2024 эта цифра должна вырасти до 2 млн 700 тысяч. А 
1 марта 2019, 05:07
Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов

Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов

За 2018 год стоимость вторичного жилья в Самаре выросла на 4%. За январь 2019 года цены подскочили ещё на 1%. Почему растут цены и стоит ли покупать новое жильё зимой? На 
20 февраля 2019, 03:00
Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов

Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов

Средняя ставка по ипотеке в России достигла 9,65 процента при плановом значении в 9 c половиной. И этот показатель продолжит расти, до конца года - точно. Теоретически, он даже может подняться до психологической отметки в 10%. Самарские банки бьют рекорды 
7 ноября 2018, 07:27
На улице Юбилейной в Самаре снесут 10 домов

На улице Юбилейной в Самаре снесут 10 домов

Мэрия Самары приняла решение о развитии застроенной территории в границах улиц Севастопольской, Енисейской и Юбилейной. Для реализации проекта предстоит провести работы по сносу старых двухэтажных домов. Речь идет о 10 постройках, расположенных на Юбилейной под номерами 52, 52а, 52б, 54, 

27 августа 2018, 03:23
Власти собираются обязать жителей Самары ремонтировать свои дома

Власти собираются обязать жителей Самары ремонтировать свои дома

В Самаре власти города собираются обязать жителей отремонтировать свои дома. Речь идет о частных малоэтажных строениях. В случае ненадлежащего содержания фасадов здания будут изымать в судебном порядке и выставлять на торги. Соответствующий порядок был принят администрациями четырёх районов областного центра, 

8 июня 2018, 02:45
Названы дома Самары, которые в честь ЧМ-2018 украсят стрит-артом

Названы дома Самары, которые в честь ЧМ-2018 украсят стрит-артом

В Самаре  на домах появятся изображения ярких событий Чемпионата мира по футболу. АНО «Дирекция-2018» запускает проект #ИсторииЧемпионов. Новый стрит-арт появится на фасадах домов в Самарском, Ленинском, Октябрьском, Промышленном и Красноглинском районах. 
22 мая 2018, 11:50
Жители и предприятия Самарской области все чаще берут кредиты

Жители и предприятия Самарской области все чаще берут кредиты

В Самарской области по итогам 2017-го, организации заняли у банков 570 миллиардов рублей, что на 5 процентов больше, чем в 2016-м. Население получило займов на 187 миллиардов рублей. Прирост составил 28 процентов. Относительно ипотеки показатели тоже растут. В прошлом году 

4 апреля 2018, 08:01
Стоит ли ждать удешевления ипотеки?

Стоит ли ждать удешевления ипотеки?

По данным Центробанка, за последние два года количество оформленных ипотечных кредитов в регионе существенно возросло. Если в 2016-м в Самарской области было заключено более 22 тысячи договоров ипотечных договоров на общую сумму более 30 миллиардов рублей, в 2017 их число 
13 марта 2018, 07:02
В Самаре жилые дома разрушат ради дороги, которую никак не построят с 1965 года

В Самаре жилые дома разрушат ради дороги, которую никак не построят с 1965 года

Жители домов на пересечении проспектов Карла Маркса и Кирова начали получать уведомления о сносе их жилья. На этой территории будут строить магистраль «Центральную». Речь пока идет только о двух домах: № 11 по Коломенскому переулку и №160 по проспекту Кирова, 
5 мая 2017, 03:15
Минюст России исключил возвращение смертной казни

Минюст России исключил возвращение смертной казни

В министерстве вновь затронули эту тему, комментируя заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о необходимости установления такого вида наказания для террористов. Ответственные лица Минюста напомнили, что хоть в России и не отменена смертная казнь, но в 1997 году на ее 
20 октября 2015, 11:42
В Пакистане отменен мораторий на смертную казнь

В Пакистане отменен мораторий на смертную казнь

В Пакистане премьер-министр одобрил отмену смертной казни, сообщает Reuters. Такое решение было принято после теракта в школе Пешавара, где погибли больше сотни человек, большинство из которых – дети.
Отмена моратория будет касаться актов терроризма и их исполнителей.
Запрет на 
17 декабря 2014, 06:07
Из Самары за границу - только самолетом

Из Самары за границу - только самолетом

Россия на целый год закрывает железнодорожное сообщение с Украиной, Азербайджаном, Таджикистаном и Казахстаном.

Федеральная пассажирская компания - дочерняя компания Российских железных дорог - объявила о годовом моратории на отправление поездов в некоторые страны СНГ из-за нерентабельности сообщения. Ограничение вступает в силу 

9 декабря 2014, 05:19
Мексика пустит на месторождения

Мексика пустит на месторождения

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето предлагает изменить Конституцию, запрещающую зарубежные концессии в нефтедобыче, сообщают "Ведомости". В 1938 г. иностранцы были изгнаны из страны. На базе национализированных активов британских и американских компаний была создана государственная Pemex, которая стала контролировать всю цепочку 

14 августа 2013, 11:08
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх